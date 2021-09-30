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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Міла Йовович, Наомі Кембелл і Карла Бруні: Balmain провели шоу в честь Олів'є Рустема

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"
30 вересня, 10:00
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28 вересня 2011 року Олів'є Рустен вперше переступив поріг культового модного будинку Balmain. Тоді 25-річний хлопець не уявляв, як змінить світ моди
Ювілейний показ Balmain
Ювілейний показ Balmain / Фото: Vogue

Вчора ввечері в Парижі пройшов масштабний показ модного будинку Balmain сезону весна-літо 2022, прихильницею якого є Дженіфер Лопес. Подія була присвячене 10-річній роботі креативного директора Олів'є Рустема в будинку.

Перед самим показом прозвучав запис вступного слова від самої Бейонсе. Поп-зірка зазначила, що коли він вперше переступив поріг компанії, ніхто і повірити не міг, що хлопець з його зовнішністю зможе очолити будинок від кутюр.

Як пройшло шоу

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Олів'є точно знає, як привернути увагу до себе і до своєї роботи. Показ відбувся в концертному комплексі La Seine Musicale, який розташований на Сені в західному передмісті Парижа. Серед гостей були знаменитості і заможні клієнтки бренду, але основну частину публіки склали прості люди. Всього шоу відвідало 6000 людей. Так, Олів'є перетворив показ на справжній концерт з фанатами, що дуже вражає в епоху, коли багато критиків індустрії стверджують про закінчення ери Тижнів моди.

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

На подіумі ж Рустем влаштував справжній парад супермоделей. Привітати дизайнера і стати частиною шоу прийшли: Наомі Кемпбелл, Карла Бруні, Міла Йовович, Наталя Водянова, Маріякарла Босконо, Наташа Полі, Імаал Хаммам, Карен Елсон, Надеж дю Боспертус і Лара Стоун.

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Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

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Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Колекція Balmain

Весь показ був розділений на дві частини. У першій Олів'є представив колекцію Balmain сезону весна-літо 2022, а в другій частині – найбільш знакові вироби, які він створив за десятиліття роботи в модному Домі.

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

У колекцію увійшла чоловічий та жіночий одяг, жорстких, структурованих силуетів в стилі 80-х, також обтягуючі золоті і металеві сукні. Капюшони, занижена талія, довгі ремені, коштовності, об'ємні плечі – були представлені в безлічі фірмових образів Рустема.

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

У колірній гамі дизайнер залишився вірним собі – чорний, білий, коричневий, золотий і, звичайно, червоний.

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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