Тіна Кароль показала, що носить в сумці

Декоративна косметика, смартфони, корисні перекуси і ще багато дрібниць, які помістилися в маленьку сумку артистки

/ Фото: Сьогодні

Тіна Кароль, яка раніше в жовтій сукні заспівала з Андреа Бочеллі, розповіла, що завжди носить з собою в сумці. Співачка поділилася, якими косметичними засобами користується і що бере з собою на перекус.

Крім пари смартфонів, в сумці Кароль можна знайти яблуко сорту "Слава переможцям". Зірка намагається завжди брати з собою кілька яблук з власного саду.

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Тіна розповіла, що в сумці носить багато косметики. Це основні б'ють-засоби, які необхідні їй кожного дня: тональний засіб, світловідбиваючий крем, б'юті-гаджет – розпилювач тонального крему, а також бальзам для губ, гель для брів, масло для догляду за нігтями, червона помада і сухі парфуми.

Також Кароль любить, щоб в сумці були кілька прикрас. Як правило, це сережки і кафи.

Артистка розкрила секрет, що в її улюблених сумках завжди носить самі дорогі серцю, милі і пам'ятні речі. Це можуть бути листівки від близьких, іграшки або подарунки, зроблені її сином Веніаміном.

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Тіна зізналася, що саме такі милі речі допомагають їй налаштуватися на позитив в найважчі моменти.

У відео співачка відповіла на кілька запитань журналістів. Тіна зізналася, що в чоловіках насамперед цінує щедрість, а якщо не собою, то артистка хотіла б бути пухнастим звіром.

Дивіться відео, що в сумці у Тіни Кароль:

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Для зйомки відео Тіна Кароль вибрала одяг і аксесуари Balmain.

Стаття підготовлена за матеріалами Vogue.

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