Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Лига чемпионов 🇪🇺 Отмена безвиза с ЕС 🇩🇪 Германия после выборов 👑 Мисс Украина-2021 - фото

Gluten free

Помада Меган

Отдых в Турции

Мисс Украина

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Мила Йовович, Наоми Кэмбелл и Карла Бруни: Balmain провели шоу в честь Оливье Рустена

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
30 сентября, 10:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
28 сентября 2011 года Оливье Рутсен впервые переступил порог культового модного дома Balmain. Тогда 25-летний не представлял, как изменит мир моды
Юбилейный показ Balmain
Юбилейный показ Balmain / Фото: Vogue

Вчера вечером в Париже прошел масштабный показ модного дома Balmain сезона весна-лето 2022, поклонницей которого является Дженнифер Лопес. Событие было посвящено 10-летней работе креативного директора Оливье Рустена в Доме.

Перед самим показом прозвучала запись вступительного слова от самой Бейонсе. Поп-звезда отметила, что когда он впервые переступил порог компании, никто и поверить не мог, что 25-летний парень с его внешностью сможет возглавить дом от-кутюр.

Как прошло шоу

Реклама

Оливье точно знает, как привлечь внимание к себе и к своей работе. Показ состоялся в концертном комплексе La Seine Musicale, который расположен на Сене в западном пригороде Парижа. Среди гостей были знаменитости и состоятельные клиентки бренда, но основную часть публики составили простые люди. Всего шоу посетило 6000 человек. Так, Оливье превратил показ в настоящий концерт с фанатами, что очень впечатляет в эпоху, когда многие критики индустрии утверждают о закате эры Недель моды.

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

На подиуме же Рустен устроил настоящий парад супермоделей. Поздравить дизайнера и стать частью шоу пришли: Наоми Кэмпбелл, Карла Бруни, Мила Йовович, Наталья Водянова, Мариякарла Босконо, Наташа Поли, Имаан Хаммам, Карен Элсон, Надеж дю Боспертус и Лара Стоун.

Реклама

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Реклама

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Коллекция Balmain

Весь показ был разделен на две части. В первой Оливье представил коллекцию Balmain сезона весна-лето 2022, а во второй части – самые знаковые изделия, которые он создал за десятилетие работы в модном Доме.

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

В коллекцию вошла мужская и женская одежда, жестких, структурированных силуэтов в стиле 80-х, также обтягивающие золотые и металлические платья. Капюшоны, заниженная талия, длинные развевающиеся ремни, драгоценности, объемные плечи были представлены во множестве фирменных образов Рустена.

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

В цветовой гамме дизайнер остался верен себе – черный, белый, коричневый, золотой и, конечно, красный.

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022
Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Читайте также:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Холостячки для Илона Маска
TOП- 5 украинских невест
Тина Кароль, 36 лет
Тина Кароль, 36 лет
Злата Огневич, 35 лет
Злата Огневич, 35 лет
Леся Никитюк, 33 года
Леся Никитюк, 33 года
Анна Ризатдинова, 28 лет
Анна Ризатдинова, 28 лет
Дарья Белодед, 20 лет
Дарья Белодед, 20 лет
1/2
Опрос
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
ТОП-5 фавориток редакции
"Мисс Украина-2021"
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
MUST HAVE
Beauty-новинки по уходу за волосами
Купить
Just do it
Полезный совет на сегодня
Наладить работу кишечника
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как приготовить дома полезные конфеты
Хакнуть
Дэниел Крейг на премьере бондианы в Лондоне
Эстетика дома
Интерьерная линейка от Louis Vuitton
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 сентября - 3 октября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ночь в отеле на Мальдивах за миллион гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как съездить в Будапешт недорого
Реальные цены
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять