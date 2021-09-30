Мила Йовович, Наоми Кэмбелл и Карла Бруни: Balmain провели шоу в честь Оливье Рустена

28 сентября 2011 года Оливье Рутсен впервые переступил порог культового модного дома Balmain. Тогда 25-летний не представлял, как изменит мир моды

Юбилейный показ Balmain / Фото: Vogue

Вчера вечером в Париже прошел масштабный показ модного дома Balmain сезона весна-лето 2022, поклонницей которого является Дженнифер Лопес. Событие было посвящено 10-летней работе креативного директора Оливье Рустена в Доме.

Перед самим показом прозвучала запись вступительного слова от самой Бейонсе. Поп-звезда отметила, что когда он впервые переступил порог компании, никто и поверить не мог, что 25-летний парень с его внешностью сможет возглавить дом от-кутюр.

Как прошло шоу

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Оливье точно знает, как привлечь внимание к себе и к своей работе. Показ состоялся в концертном комплексе La Seine Musicale, который расположен на Сене в западном пригороде Парижа. Среди гостей были знаменитости и состоятельные клиентки бренда, но основную часть публики составили простые люди. Всего шоу посетило 6000 человек. Так, Оливье превратил показ в настоящий концерт с фанатами, что очень впечатляет в эпоху, когда многие критики индустрии утверждают о закате эры Недель моды.

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

На подиуме же Рустен устроил настоящий парад супермоделей. Поздравить дизайнера и стать частью шоу пришли: Наоми Кэмпбелл, Карла Бруни, Мила Йовович, Наталья Водянова, Мариякарла Босконо, Наташа Поли, Имаан Хаммам, Карен Элсон, Надеж дю Боспертус и Лара Стоун.

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Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

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Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Коллекция Balmain

Весь показ был разделен на две части. В первой Оливье представил коллекцию Balmain сезона весна-лето 2022, а во второй части – самые знаковые изделия, которые он создал за десятилетие работы в модном Доме.

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

В коллекцию вошла мужская и женская одежда, жестких, структурированных силуэтов в стиле 80-х, также обтягивающие золотые и металлические платья. Капюшоны, заниженная талия, длинные развевающиеся ремни, драгоценности, объемные плечи были представлены во множестве фирменных образов Рустена.

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

В цветовой гамме дизайнер остался верен себе – черный, белый, коричневый, золотой и, конечно, красный.

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

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