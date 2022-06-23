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58-річний Бред Пітт знявся для глянцю і зізнався, що не розрізняє обличчя людей

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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23 червня, 08:00
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Легендарний актор Голлівуду і, можливо, найбільший серцеїд усіх часів став головним героєм нового номеру GQ. В інтерв'ю Бред розповів про свої амбіції та містичний бік життя
Бред Пітт позував у ефектних образах для нового номеру GQ
Бред Пітт позував у ефектних образах для нового номеру GQ / Фото: Колаж: Сьогодні

Бред Пітт розповів журналістам американського глянцю, що намагається згадати та записати свої сни. Він тримає ручку і папір на тумбочці і записує все, що може згадати, коли прокидається вранці.

Я виявив, що це дуже корисно, – зізнався він.

Бред Пітт у новій зйомці для чоловічого глянцю
Бред Пітт у новій зйомці для чоловічого глянцю

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Важко уявити, які жахіття можуть снитися золотому хлопчику з Міссурі, який переїхав до Каліфорнії заради забави у 22 роки і став кінозіркою. Сьогодні він заробляє до 20 мільйонів доларів за фільм, двічі був частиною, мабуть, найвідоміших стосунків на планеті.

Бред Пітт у новій зйомці для чоловічого глянцю
Бред Пітт у новій зйомці для чоловічого глянцю

Бред зустрівся з журналістами у своєму будинку. У актора є нерухомість у різних престижних районах Лос-Анджелеса, але він надає перевагу жити в будинку, який купив на перші зароблені гроші.

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Це було перше місце, яке я купив, коли заробив трохи грошей у 1994 році. Будинок був справді старим. Я жив тут кілька років, потім мотався, просто дозволяв друзям ночувати тут, а потім десь у нульових усе полагодив. Майже завжди ховався тут, – зазначив Пітт.

Бред Пітт у новій зйомці для чоловічого глянцю
Бред Пітт у новій зйомці для чоловічого глянцю

Актор розповів кумедну історію про будинок. Ходять легенди, що в маєтку мешкають примари. Його попередні власники розповідали, як чули звуки кроків, бачили привидів медсестри та чоловіка у старовинному одязі, що сидить біля каміна.

Бред Пітт у новій зйомці для чоловічого глянцю
Бред Пітт у новій зйомці для чоловічого глянцю

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Також Бред зізнався, що кинув пити і курити. Це лише кілька радикальних змін, які він вніс у своє здоров'я за останні роки після того, як Джолі подала на розлучення. Півтора роки Бред відвідував товариство анонімних алкоголіків.

У мене тут була дуже крута чоловіча група, дуже закрита, для обраних, так що це було безпечно.

Бред Пітт у новій зйомці для чоловічого глянцю
Бред Пітт у новій зйомці для чоловічого глянцю

Звичайно, Пітт всіляко ухилявся від розмов про Анджеліну чи дітей. Але розповів про проблему, з якою бореться. Виявляється, актор, перебуваючи в соціумі, щосили намагається запам'ятати нових людей, їхні обличчя. Правда в тому, що він часто не може пригадати їх. Офіційно йому ніколи не ставили діагноз, але сам Бред вважає, що може страждати від прозопагнозії – нездатності впізнавати обличчя людей, відомої як лицьова сліпота.

Бред Пітт у новій зйомці для чоловічого глянцю
Бред Пітт у новій зйомці для чоловічого глянцю

Бред Пітт у новій зйомці для чоловічого глянцю
Бред Пітт у новій зйомці для чоловічого глянцю

Бред Пітт у новій зйомці для чоловічого глянцю
Бред Пітт у новій зйомці для чоловічого глянцю

Читайте також: як минає звичайний день Бреда Пітта.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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