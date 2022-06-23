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58-летний Брэд Питт снялся для глянца и признался, что не различает лица людей

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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23 июня, 08:00
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Легендарный актер Голливуда и, возможно, величайший сердцеед всех времен стал главным героем нового номера GQ. В интервью Брэд рассказал о своих амбициях и мистической стороне жизни
Брэд Питт позировал в эффектных образах для нового номера GQ
Брэд Питт позировал в эффектных образах для нового номера GQ / Фото: Коллаж: Сегодня

Брэд Питт рассказал журналистам американского глянца, что пытается вспомнить и записать свои сны. Он держит ручку и бумагу на прикроватной тумбочке и записывает все, что может вспомнить, когда просыпается утром.

Я обнаружил, что это очень полезно, — признался он.

Брэд Питт в новой съемке для мужского глянца
Брэд Питт в новой съемке для мужского глянца / Фото: gq.com

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Трудно представить, какие кошмары могут сниться золотому мальчику из Миссури, который переехал в Калифорнию ради забавы в 22 года и стал кинозвездой. Сегодня он зарабатывает до 20 миллионов долларов за фильм, дважды был частью, пожалуй, самых известных отношений на планете.

Брэд Питт в новой съемке для мужского глянца
Брэд Питт в новой съемке для мужского глянца / Фото: gq.com

Брэд встретился с журналистами в своем доме. У актера есть недвижимость в разных престижных районах Лос-Анджелеса, но он предпочитает жить в доме, который купил на первые заработанные деньги.

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Это было первое место, которое я купил, когда заработал немного денег в 1994 году. Дом был действительно ветхим. Я жил здесь несколько лет, потом мотался, просто разрешал друзьям ночевать здесь, а потом где-то в нулевых все починил. Почти всегда прятался здесь, — отметил Питт.

Брэд Питт в новой съемке для мужского глянца
Брэд Питт в новой съемке для мужского глянца / Фото: gq.com

Актер поведал забавную историю о доме. Ходят легенды, что в поместье обитают призраки. Его предыдущие владельцы рассказывали, как слышали звуки шагов, видели призраки медсестры и человека в старинной одежде, сидящего у камина.

Брэд Питт в новой съемке для мужского глянца
Брэд Питт в новой съемке для мужского глянца / Фото: gq.com

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Также Брэд признался, бросил пить и курить. Это всего несколько радикальных изменений, которые он внес в свое здоровье за последние годы, после того, как Джоли подала на развод. Полтора года Брэд посещал общество анонимных алкоголиков.

У меня здесь была очень крутая мужская группа, очень закрытая, избранная, так что это было безопасно.

Брэд Питт в новой съемке для мужского глянца
Брэд Питт в новой съемке для мужского глянца / Фото: gq.com

Конечно, Питт всячески уклонялся от разговоров об Анджелине или детях. Но поведал о проблеме, с которой борется. Оказывается, актер, пребывая в обществе, изо всех сил пытается запомнить новых людей, их лица. Правда в том, что он часто не может вспомнить их. Официально ему никогда не ставили диагноз, но сам Брэд считает, что может страдать от прозопагнозии – неспособности узнавать лица людей, известной как лицевая слепота.

Брэд Питт в новой съемке для мужского глянца
Брэд Питт в новой съемке для мужского глянца / Фото: gq.com

Брэд Питт в новой съемке для мужского глянца
Брэд Питт в новой съемке для мужского глянца / Фото: gq.com

Брэд Питт в новой съемке для мужского глянца
Брэд Питт в новой съемке для мужского глянца / Фото: gq.com

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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