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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Кава і мотоцикли: Як проходить звичайний день Бреда Пітта (фото, відео)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
3 вересня, 11:15
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Голлівудський актор знявся в дуже красивій рекламній кампанії кавоварок італійського бренду. Сам Пітт не тільки став головним героєм але і розробив сюжет відео
Голлівудський актор показав свій звичайний день
Голлівудський актор показав свій звичайний день / Фото: instagram.com/delonghiofficial/

Бред Пітт, який продовжує судові розгляди з екс-дружиною Анджеліною Джолі, знявся в рекламі італійської компанії De'Longhi. Над відео працював режисер Дем'єн Шазелл, який знімав фільми "Одержимість" і "Ла-Ла Ленд".

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У ролику показаний звичайний день Бреда Пітта. Актор катається по Лос-Анджелесу на мотоциклі, купує кавові зерна, а повернувшись додому, насолоджується чашкою свіжозвареної кави.

Також над відео працювали і інші голлівудські професіонали. Так, оператором реклами став лауреат премії "Оскар" Лінус Сандгрен ( "Людина на Місяці"). Музику написав композитор Джастін Хурвіц ("Ла-Ла Ленд").

Цікаво, що над сюжетом працював і сам Пітт.

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Насолоджуйтесь знімками Бреда Пітта, які зняв відомий фотограф Лахлан Бейлі.

Бред Пітт для De'Longhi
Бред Пітт для De'Longhi / Фото: instagram.com/delonghiofficial/

Бред Пітт для реклами De’Longhi
Бред Пітт для реклами De’Longhi / Фото: instagram.com/delonghiofficial/

Бред Пітт для реклами De’Longhi
Бред Пітт для реклами De’Longhi / Фото: instagram.com/delonghiofficial/

/ Фото: instagram.com/delonghiofficial/

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/ Фото: instagram.com/delonghiofficial/

/ Фото: instagram.com/delonghiofficial/

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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