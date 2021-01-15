"Він хотів приготувати з мене барбекю і з'їсти": колишня Армі Хаммера приголомшила визнанням

Скандал з актором триває

Днями колишня дружина Армі Хаммера заявила, що була шокована його "зізнанням" в канібалізмі, а тепер ще одна колишня актора приголомшила заявою. За словами Кортні Вучековіч актор виявляв бажання приготувати її ребра на барбекю. Про це дівчина розповіла виданню Page Six.

"Він сказав, що хоче зламати мені ребро, приготувати його на барбекю і з'їсти. Це було дивно. Він сказав: "Хочу відкусити від тебе шматочок". Якщо у мене з'являлася ранка на руці, він любив присмоктатися до неї або зализувати її. Але це саме дивне, що у нас було", – поділилася колишня дівчина Армі Хаммера.

Кортні Вуcековіч, Армі Хаммер Фото: Getty Images

Зізнання Кортні Вучековіч з'явилося через кілька днів після того, як Армі Хаммер опинився в центрі скандалу. Тоді в ЗМІ потрапило листування Армі Хаммера з його коханками, де актор фактично зізнався в канібалізмі. Незабаром на адресу актора посипалося безліч звинувачень. Дівчата одна за іншою почали заявляти про його садистські схильності.

Хоча Кортні Вучековіч, яка зустрічалася з Хаммером з червня по серпень, не могла підтвердити, чи є ці скріншоти листування актора справжніми, вона зазначила, що не здивована.

"Йому подобається відчувати шкіру на зубах", – сказала дівчина.

Раніше повідомлялося, що через скандал Армі Хаммер не зніматиметься в комедії з Дженніфер Лопес.

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