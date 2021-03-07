Могилевська на шоу "Маска": "Я була милою дівчинкою, до того, як прийшла в шоу-бізнес"

Співачка розповіла про костюм Махаона і вибір пісні

У сьомому випуску гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" розсекретили відразу двох зірок. Однією з них виявилася Наталя Могилевська. За лаштунками шоу співачка розповіла про вибір пісні і те, як їй було знаходитися в незвичайному костюмі.

Нагадаємо, що в столичному ЦУМі відкрилася виставка персонажів з гіпершоу "Маска". До початку квітня шанувальники можуть на власні очі побачити костюми Жабеня, Дракона, Сонця та інших героїв проекту.

Наталя Могилевська на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

"Крила періодично кренило, в цьому взутті було можливо тільки стояти, тому що там дуже висока платформа. Але мені було страшно цікаво пожити в такому костюмі", – поділилася враженнями Могилевська.

За лаштунками шоу "Маска" Наталя також розповіла про вибір пісні. Нагадаємо, Махаон виконав композицію Алли Пугачової – "Нас бьют, мы летаем".

"Я досить м'якою, милою і чудовою була дівчинкою, за довго до того, як прийшла в шоу-бізнес, і стала досить жорстким керівником. Провівши три роки в монастирі в Індії я намагалася ось цю красиву ніжну дівчинку дістати з того панцира, яким я обросла за рахунок того, що так багато разів ображали, зраджували... Тому цей образ мені неймовірно близький... Ці тендітні крила і прямо дуже жорсткий корсет, який є у кожного з нас", – розповіла Наталя Могилевська.

Дивіться найзагадковіше на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи, о 21:00, на телеканалі "Україна".

Раніше ми також розповідали, як пройшов сьомий ефір шоу "Маска".

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