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На шоу "Маска" вперше з'явиться Ворон (відео)

Сьогодні, 09:08

Дивіться новий епізод гіпершоу в цю суботу, 6 березня

Шоу "Маска" стало найгучнішою прем'єрою цього року на українському телебаченні, а мільйони глядачів полюбили дивовижних персонажів, в костюмах яких ховаються знаменитості.

Дизайнери гіпершоу "Маска" розповіли, що спершу створювалися костюми, а вже потім їх пропонували зіркам. Деякі селебріті хотіли кардинально змінити персонажа, а деяким і зовсім відмовили в участі.

Троянда на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

Це сталося з Трояндою. Знаменитості не сподобався костюм, і за годину до примірки дизайнерам "Маски" зателефонував її продюсер з вимогою поміняти костюм і весь образ. Керівництво телеканалу "Україна" відмовило цій зірці в участі.

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Але якщо ви думали, що бачили все, то це не так. Попереду на нас чекають нові зірки і нові костюми. З 6 березня в ефірі, крім основних 16 учасників, на шоу "Маска" з'являться й нові гості. Серед них – Ворон.

Ворон на шоу "Маска"
Скріншот з відео

Леся Патока розповіла по секрету, що керівництво телеканалу "Україна" хотіло притримати костюм Ворона до наступного сезону. але дизайнерка переконала, що він повинен з'явитися в ефірі вже зараз.

Нагадаємо, що тепер улюбленців шоу "Маска" можна побачити не тільки на телеекранах, але і в реальності. У столичному ЦУМі відкрилася виставка, де представлені найпопулярніші персонажі проекту – їхні костюми, зроблені дизайнерами Лесею Патокою і Назаром Дідиком. Серед них є і загадковий Ворон, який ще не був в ефірі "Маски".

Раніше ми писали, що на шоу "Маска" Володимир Остапчук перетвориться на Джокера.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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шоу Маска
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