На шоу "Маска" вперше з'явиться Ворон (відео)
Дивіться новий епізод гіпершоу в цю суботу, 6 березня
Шоу "Маска" стало найгучнішою прем'єрою цього року на українському телебаченні, а мільйони глядачів полюбили дивовижних персонажів, в костюмах яких ховаються знаменитості.
Дизайнери гіпершоу "Маска" розповіли, що спершу створювалися костюми, а вже потім їх пропонували зіркам. Деякі селебріті хотіли кардинально змінити персонажа, а деяким і зовсім відмовили в участі.
Це сталося з Трояндою. Знаменитості не сподобався костюм, і за годину до примірки дизайнерам "Маски" зателефонував її продюсер з вимогою поміняти костюм і весь образ. Керівництво телеканалу "Україна" відмовило цій зірці в участі.
Але якщо ви думали, що бачили все, то це не так. Попереду на нас чекають нові зірки і нові костюми. З 6 березня в ефірі, крім основних 16 учасників, на шоу "Маска" з'являться й нові гості. Серед них – Ворон.
Леся Патока розповіла по секрету, що керівництво телеканалу "Україна" хотіло притримати костюм Ворона до наступного сезону. але дизайнерка переконала, що він повинен з'явитися в ефірі вже зараз.
Нагадаємо, що тепер улюбленців шоу "Маска" можна побачити не тільки на телеекранах, але і в реальності. У столичному ЦУМі відкрилася виставка, де представлені найпопулярніші персонажі проекту – їхні костюми, зроблені дизайнерами Лесею Патокою і Назаром Дідиком. Серед них є і загадковий Ворон, який ще не був в ефірі "Маски".
Раніше ми писали, що на шоу "Маска" Володимир Остапчук перетвориться на Джокера.
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