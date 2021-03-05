Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Відомий український режисер розповів, як довів до сліз Могилевську і відмовив Лободі

Сьогодні, 18:30

Режисер також розповів, як працював з Каменських і Поляковою

За 5 років своєї кар'єри Герман Нєнов встиг зняти кліпи або ж поставити концертні номери для таких артистів, як Оля Полякова, NК, яка сьогодні випустила нову пісню, Наталя Могилевська, Ірина Білик та інших.

Перед тим, як дізнатися найцікавіші історії про наших зірок, подивіться які класні подарунки можна подарувати жінкам на 8 Березня – кращі ідеї в календарі весняних свят.

Саме Герман був режисером-постановником грандіозного шоу на каналі "Україна" – "Дивовижні люди!" і новорічного концерту "Привіт 20-ті". Однією з перших зірок, з якими почав співпрацювати Нєнов, стала Оля Полякова.

Герман Нєнов
Фото: instagram.com/german.nenov

"Оля любить, щоб було все чітко. Коли вона розуміє, що є якась неорганізованість, їй доводиться включати керівника. Ось тоді всім потрібно сховатися. Це було шоу, до якого вона йшла 15 років своєї кар'єри. І я з першого номера просто покусав у кров губи. Я стільки переживав за те, щоб все працювало по частинах, по моментах", – поділився Нєнов.

Однак шоу пройшло з нечуваним успіхом. А після концерту Полякова подякувала Герману і навіть представила його відомому режисеру Алану Бадоєву. У 2019-му Нєнов поставив шоу співачки "Королева ночі".

Нєнов зумів плідно попрацювати і з Настею Каменських: він ставив їй номер для цьогорічної "Музичної платформи". Трапляється, що ідеї номерів режисер обговорює зі співачкою навіть у неї вдома. За столом, який накрила сама NК.

"Лазанья, індичка були дуже смачні, якісь рулети м'ясні приголомшливі. Настя тут же може обговорювати, в якій вона сукні, і паралельно щось готувати смачне!, – поділився Нєнов, – з Настею – це ніжна любов. З Олею – дуже ексцентрична, така італійська сім'я, Наталя Могилевська – любов іноді з елементами мелодрами може бути. Я доводив Наталю Могилевську до сліз".

Наталя Могилевська
Наталя Могилевська
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Чимало зірок українського шоу-бізнесу стверджують, що Наталя Могилевська – лідер по натурі, і має досить жорсткий характер. У Нєнова теж виник зі співачкою конфлікт:

"Моє бачення монтажу не збігалося з баченням монтажу Наташі... Ми розходилися по різних кімнатах, ми дійсно дуже жорстко емоційно сперечалися. Вона звикла всім керувати і все контролювати, а я звик, коли мені вірять. Я можу вибачитися, якщо я розумію, що я неправий. Наташа може вибачитися. Я щирий у всьому, що я роблю. Якщо я доводжу до сліз, то теж щиро доводжу до сліз", – сказав режисер у програмі "Зірковий шлях".

Читайте також:
Наталя Могилевська раптово зізналася в коханні Ірині Білик: "Наші поцілунчики нескінченні"

Минулого року Нєнов знімав кліп для Ірини Білик. Під час обговорення кліпу "Я умею любить" уникнути суперечок зі співачкою не вдалося. Але врешті Білик таки погодилася на експеримент і результатом була задоволена.

"Іра – це добра фея шоу-бізнесу. У нас був з нею камінь спотикання – це її образ візуальний. Така об’ємна зефірна сукня. Їй здавалося, що вона в ній буде супер великою", – говорить Герман Нєнов.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Були й ті, кому режисер відмовив у співпраці.

"Це була Світлана Лобода. Був 2016, коли про таку пропозицію, про нього можна було тільки мріяти. Але там було 3 або 4 режисера. А це не зовсім мій стиль роботи, я режисер-одноосібник. Я просто люблю відповідальність нести за себе, за свої ідеї, за свою команду. Я не можу нести відповідальність за різних людей. Я по-чесному відмовився. Знову ж з командою Лободи, з Нателлою ми залишилися в нормальних відносинах ", – каже режисер.

Нещодавно Герман Ненов відсвяткував 5-річчя своєї режисерської кар'єри. І хоча планами на майбутнє він ділитися не любить, втім зізнається – мріє поставити шоу для Дженніфер Лопес:

"Так , це велика мрія, і я знаю, що вона здійсниться, я для цього вчу англійську, просто я розумію, що я без хорошого досконалого володіння англійською не зможу нормально комунікувати, навіть до сліз не доведеш", – жартує режисер.

Дивіться програму "Зірковий шлях" в ефірі телеканалу "Україна".

Раніше Ірина Білик, Камалія та інші селебрітіс розповіли про найдивніші побачення.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
"Світлано, навіщо ти так?": Лобода випустила несамовитий кліп про кохання до одруженого чоловіка "Вона просто відвернулася": український дизайнер розповів про сварку з Могилевською Полякова прокоментувала рішення Кароль пропіаритися на їхньому скандалі
шоу-бізнес режисер Світлана Лобода Наталя Могилевська Ірина Білик Оля Полякова кліпмейкер NK Герман Ненов
Реклама

Новини партнерів

Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд

Популярні статті

Сьогодні, 16:35Смачно

Салат "Мімоза": класичний рецепт на 8 Березня з сардинами

Сьогодні, 15:47Events

Вітання з 8 Березня: картинки, листівки та вірші

Сьогодні, 14:00Зірково

8 фільмів про сильних жінок, які надихають

Сьогодні, 13:48Смачно

Начинки для млинців: 5 солодких варіантів на Масницю

Сьогодні, 12:45Смачно

Рецепт на 8 Березня: торт "Наполеон" із заварним кремом

Сьогодні, 11:47Фаново

Привітання з прийдешнім 8 Березня: красиві вірші та SMS

Вчора, 15:09Психо

Що подарувати на 8 Березня, щоб догодити: оригінальні ідеї подарунків для жінок

Вчора, 13:54Смачно

Чим здивувати маму на 8 Березня: 5 рецептів

Вчора, 13:05Фаново

Що послухати на 8 Березня – готуємо святковий плейлист

Вчора, 12:38Модно

Яку зачіску зробити на 8 Березня: красиві ідеї для різної довжини волосся

Вчора, 11:20Смачно

Салати на 8 Березня: 5 святкових рецептів

Вчора, 05:25Психо

Гороскоп на сьогодні 4 березня: у Раків з'являться прихильники, а Стрільцям корисно промовчати

3 березняСмачно

Рецепт на 8 Березня: маки-роли з лососем і огірком

3 березняЗірково

Одна з учасниць грандіозного шоу "Маска" вагітна. Причому тут Олег Винник?

3 березняЗірково

Кондратюк про Добриніна на російському "Холостяку": Подумав дупою

3 березняЗірково

Дружина DZIDZIO про проблеми в шлюбі: Він всю ніч може не ночувати вдома

Новини партнерів

Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Гормональное выпадение волос у женщин: как это предотвратить
Гормональное выпадение волос у женщин: как это предотвратить
Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера
Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера
Что приготовить на 8 марта: топ-5 праздничных салатов
Что приготовить на 8 марта: топ-5 праздничных салатов
Милая каратистка, с которой шутки плохи. Фото
Милая каратистка, с которой шутки плохи. Фото
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти