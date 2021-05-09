Netflix розриває співпрацю із Золотим глобусом. Компанію підтримала Скарлетт Йоганссон

Зірка "Месників" звинуватила кінопремію в сексизмі і згадала Гарві Вайнштейна

Скандал навколо "Золотого глобусу" спалахнув у лютому цього року, коли ЗМІ повідомили про корупцію в асоціації. Слідом за цим голлівудські компанії почали бойкотувати премію.

Глава стримінгового сервісу Netflix Тед Сарандос оголосив, що компанія розриває відносини з Голлівудською асоціацією іноземної преси (HFPA), яка присуджує "глобуси", доти, доки в ній не відбудуться значні зміни. Акторка Скарлетт Йоганссон теж приєдналася до протесту організацій.

Зірка "Месників" заявила, що не бере участі в конференціях кінопремії через сексизм, передає Deadline.

"Вважається, що актори, які просувають свої фільми, повинні брати участь у сезоні нагороджень, відвідуючи пресконференції та церемонії. У минулому це було рівнозначно зіткненню із сексистськими запитаннями і зауваженнями, які межують із сексуальними домаганнями, – сказала Йоганссон. – Саме тому я вже багато років не беру участі в цих конференціях. HFPA – це організація, яку легітимізували люди на кшталт Гарві Вайнштейна, щоб домогтися визнання з боку Академії, і кіноіндустрія пішла за їхнім прикладом".

Скарлетт додала, якщо всередині HFPA не приймуть фундаментальну реформу, вона готова відректися від цієї організації.

6 травня в HFPA проголосували за реорганізацію, 75 членів з 86 підтримали ідею, але, як пишуть ЗМІ, ніяких конкретних змін не було запропоновано.

Що не так з HFPA?

У лютому видання Los Angeles Times випустило розслідування, в якому розповідало про корупцію всередині премії "Золотий глобус". HFPA звинуватили в підкупі, у тому, що організація далеко не завжди вибирає номінантів за їхню кінематографічну цінність.

Наприклад, серіал Netflix "Емілі в Парижі" отримав дві номінації, незважаючи на негативні відгуки критиків, а рік тому члени HFPA відвідали знімальні майданчики серіалу у Франції, де студія розмістила їх у п'ятизіркових готелях, де проживання коштує від 1400 доларів за ніч.

Раніше ми розповідали, як пройшла церемонія нагородження премії "Золотий глобус-2021".

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