Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 19 квітня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 19 квітня.
- Цифра дня – 19.
- Колір дня – червоний, полуничний і малиновий.
- Число удачі – 1.
В цей день краще обмежити пусте спілкування і виконати давні обіцянки. У головних плюсах дня – воля, наполегливість і нові ідеї. Мінуси дня – категоричність, образи і гординя.
Краса і здоров'я: корисні водні процедури і зволоження шкіри. Вразливі щитоподібна залоза і груди. Добре дослідити молочні залози.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестування, зауважимо: покупки для дому, зокрема для кухні, будуть вдалі.
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У квітні не тільки 1-ше число веселе – є багато й інших свят, до яких слід підготуватися. З карантином навряд чи вийде їх гучно відсвяткувати, але подарунки все ж ніхто не скасовував. Виберіть якийсь цікавий презент з нашого календаря подарунків на квітень і натомість ловіть подяки, поцілунки та обійми.
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