Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 19 квітня

Сьогодні, 07:14

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 19 квітня.

  • Цифра дня – 19.
  • Колір дня – червоний, полуничний і малиновий.
  • Число удачі – 1.

В цей день краще обмежити пусте спілкування і виконати давні обіцянки. У головних плюсах дня – воля, наполегливість і нові ідеї. Мінуси дня – категоричність, образи і гординя.

Краса і здоров'я: корисні водні процедури і зволоження шкіри. Вразливі щитоподібна залоза і груди. Добре дослідити молочні залози.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестування, зауважимо: покупки для дому, зокрема для кухні, будуть вдалі.

Читайте також:

У квітні не тільки 1-ше число веселе – є багато й інших свят, до яких слід підготуватися. З карантином навряд чи вийде їх гучно відсвяткувати, але подарунки все ж ніхто не скасовував. Виберіть якийсь цікавий презент з нашого календаря подарунків на квітень і натомість ловіть подяки, поцілунки та обійми.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Любовний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: хто буде щасливий Фінансовий гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: хто розбагатіє
нумерологія Айсулу Ахимова число удачи
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Названа неожиданная причина, приводящая к набору веса
Названа неожиданная причина, приводящая к набору веса
Тину Кароль раскритиковали за новую фотосессию
Тину Кароль раскритиковали за новую фотосессию

Популярні статті

Вчора, 14:43Зірково

Галкін показав розкішний подарунок Пугачовій від Лободи: Це неймовірно!

Вчора, 11:31Зірково

Оля, що з очима? Полякову без макіяжу засипали питаннями про ботокс і операції

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:29Психо

Гороскоп на сьогодні 18 квітня для всіх знаків зодіаку: Овен стане секс-гігантом!

17 квітняEvents

Як найшвидше перевірити кислотність ґрунту на ділянці: два простих лайфхаки

17 квітняЗірково

Їй не може бути 47! Вікторія Бекхем вразила ідеальною фігурою на свій день народження (фото)

17 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 17 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолії, у вас день для інтимних експериментів!

17 квітняЗірково

Холостяк-11: хто залишив проєкт у сьомому випуску

16 квітняEvents

Як позбутися бур'янів: ТОП-8 надійних лайфхаків

16 квітняЗірково

Сумська згадала, як на зйомках Роксолани просила Хостікоєва прикрити груди руками: Боялася оголитися

16 квітняСмачно

Як приготувати найпрозоріший холодець на Великдень – 6 лайфхаків

16 квітняАктуально

Samsung презентував інтелектуальні телевізори MICRO LED і Neo QLED 8K/4K 2021 – революційне зображення і казка для геймерів

16 квітняЗірково

Філіп Кіркоров проігнорив 72-річчя Алли Пугачової. Примадонна залишилася без привітань ексчоловіка

16 квітняСмачно

Чому на Великдень освячують паски і яйця

16 квітняСмачно

Як пофарбувати яйця на Великдень у яскраво-жовтий колір

16 квітняАктуально

Сяй: як просто і швидко зробити волосся блискучим у домашніх умовах

Новини партнерів

Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
Реальная причина, по которой нужно чистить язык каждый день
Реальная причина, по которой нужно чистить язык каждый день
Украинская каратистка Терлюга похвасталась идеальной фигурой
Украинская каратистка Терлюга похвасталась идеальной фигурой
Чарівна українка, якій освідчився Кендзьора
Чарівна українка, якій освідчився Кендзьора
Чарівна українка, якій освідчився Кендзьора
Чарівна українка, якій освідчився Кендзьора
Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
Реальная причина, по которой нужно чистить язык каждый день
Реальная причина, по которой нужно чистить язык каждый день
Украинская каратистка Терлюга похвасталась идеальной фигурой
Украинская каратистка Терлюга похвасталась идеальной фигурой

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти