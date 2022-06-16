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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Чому чоловік зраджує – оцінка психолога

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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16 червня, 15:00
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Розлучені партнери, зіткнувшись зі зрадою, отримують сильні стрес і психологічну травму. Чому зрада така небезпечна зараз і як не піддаватися ревнощам – у статті
На жаль, зради під час війни відбуваються, а впоратися зі спокусою на відстані допоможе сила волі
На жаль, зради під час війни відбуваються, а впоратися зі спокусою на відстані допоможе сила волі

Багато пар були змушені тимчасово розлучитися через війну з Росією. Якщо люди далеко одне від одного, їм важко зберігати вірність. Як подолати ревнощі, особливо коли ви на відстані, і чому партнери зраджують, розповіла психолог Олена Адамова.

Вимушена розлука на час війни – дуже кризова ситуація для пари, адже у мирний час все відбувається по-іншому. Незалежно, де перебуває ваш партнер/партнерка, пари стикаються зі стресовими ситуаціями, які ще більше ускладнюють відносини. Що це за ситуації?

  • Перебування в зоні бойових дій, що занурює людину в постійний стрес, страх і біль.
  • Вимушений переїзд в іншу країну та нерозуміння, коли ж нарешті можна повернутися до рідного дому.
  • Рутина, робота, допомога іншим, що теж тримає у постійній нервовій напрузі.

У таких ситуаціях може виникнути як спалах сексуального захоплення кимось іншим, так і цілком "безпечний" флірт, що породжує емоційну прихильність до іншої людини. І виникає ілюзія того, що ось це те саме, "справжнє" кохання, особливо на тлі відносин, що згасають, або відсутності сексуальної близькості.

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Якщо партнер або партнерка, які далеко, постійно висувають претензії:
Якщо партнер або партнерка, які далеко, постійно висувають претензії: "Чому ти не пишеш?", то уникнути спокуси і не зраджувати – складніше

А якщо до того ж партнер чи партнерка, які далеко, постійно висувають претензії: "Чому ти не пишеш?", "Де ти і що ти?", "У нас тут війна, а ти не приїжджаєш"... то бажання відкритися комусь іншому виникає ще сильніше.

Зради в такій ситуації призводять до ще більшого стресу, викиду адреналіну або навіть занурення в депресивний стан. Тому якщо ви зараз у розлуці, то не залучайтеся до таких ситуацій і не давайте собі шансу навіть, здавалося б, на "невинний флірт", якщо ви все ще залишаєтеся парою і не вирішили розлучитися, не обговорили це. Тому що на тлі емоційного сплеску, який буде підсилювачем почуттів та емоцій, може здатися, що ви знайшли нове кохання. А насправді це далеко від реальності.

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Також ми писали, чому відносини Джонні Деппа та Ембер Герд були приречені.

А ще дізнайтесь, як зберегти стосунки, якщо довго нема сексу.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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