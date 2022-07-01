Як принцеса Діана стала інфлюнсеркою покоління Z

Її образ скрізь – від стрімінгових сервісів до Голлівуду та обкладинок Vogue. Для молодого покоління зараз немає більшого натхнення та прикладу для наслідування

Принцеса Діана змінила життя мільйонів людей. Сьогодні вона продовжує міняти нові покоління / Фото: Колаж: Сьогодні

1-го липня принцесі Діані виповнився б 61 рік. Яким було б її життя сьогодні, якби не рокова та трагічна аварія, ми можемо тільки здогадуватися. Через 25 років після її смерті Діана, принцеса Уельська, продовжує домінувати в інформаційному просторі, поступаючись лише її невісткам. Голлівуд і Netflix знімають шокуючі біографічні драми про її життя, глянсові видання присвячують їй статті про стиль, зводячи в ікони моди всіх часів.

Її смерть стала національною трагедією для Британії та горем для сотень мільйонів людей у світі. Її життя назавжди увійде до історії. Розповідаємо, як королева сердець досі змінює світ на краще, і як вона стала головною інфлюенсеркою для покоління Z.

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Стиль

Цікаво, що популярність леді Ді зростає і в соцмережах, яких не існувало за її життя. У Instagram-акаунту @Ladydirevengelooks, присвяченому її сміливому стилю після розлучення, наразі вже 117 тисяч підписників. Його авторка, письменниця з Лос-Анджелеса Елоїза Моран, розшифровує образи принцеси і те, що вона намагалася сказати за допомогою одягу.

Ніхто не публікував образи Діани 1990-х, і коли я почала їх досліджувати, я виявила цілу скарбницю нарядів. Мені здавалося очевидним, що багато її образів були частиною ширшого гардеробу помсти, — розповіла Моран британському Vogue.

Таким чином Діана намагалася пережити розрив стосунків та болюче розлучення з чоловіком. Цікаво, що всі ці гучні заголовки частково були адресовані ексу, принцу Чарльзу. У них мільйони жінок якимось чином, хоч би як безглуздо це не звучало, знайшли віддушину і можливість пережити свої власні важкі розставання.

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20-річний тіктокер Каден Луна став інтернет-сенсацією, прославляючи стиль Діани. Його обліковий запис присвячений моді 1980-х, де він публікує відео того, як знаходить і носить речі в стилі принцеси Уельської.

Так, Луна народився вже після того, як Діана трагічно загинула. Про неї він дізнався, прочитавши статтю у ЗМІ та подивившись серіал "Корона".

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Хлопець натхненний її образами каже, що модний вибір Діани, як і раніше, зачаровує.

Вона йшла на ризик, особливо як член королівської родини, і вона справді встановила безліч тенденцій, які все ще присутні сьогодні — наприклад, поєднання толстовок і байкерських шортів або футболки, джинсів і блейзера. Мені подобається той факт, що деякі з найвідоміших светрів були подарунком від шанувальників, і їх міг купити і носити практично кожен.

ВІЛ/СНІД

Діану не просто так називали королевою сердець. Її благодійна діяльність змінювала світ. Вона була однією з перших знаменитостей і тим більше королівських осіб, які почали займатися проблемою ВІЛ/СНІДу. Варто знати, що в той час навколо захворювання йшли різні пересуди і міфи, що означали вірну смерть. Принцеса Уельська не боялася фотографуватися, тиснути руки та обійматися з ВІЛ-інфікованими. Наприкінці 1980-х навіть медперсонал не завжди наважувався торкатися таких людей, боячись заразитися маловивченим вірусом.

Принцеса Діана з одним з пацієнтів хоспісу для хворих на СНІД, в Торонто, Канада (1991)

Порушення королівського протоколу

Леді Ді ніколи не підкорялася суворим консервативним правилам монархії. Єлизавета II, та й багато членів британської королівської родини недолюблювали Діану саме за сміливість протистояти усталеним традиціям. Двір божеволів! Вона сама обрала собі обручку, замість того, щоб замовляти її у ювеліра; видалила з весільної клятви фразу про підпорядкування чоловікові; відмовилася народжувати дітей у королівській резиденції та вирушила до клініки; віддала синів у звичайну школу, водила їх до McDonalds, їздила з ними в метро і дозволяла носити джинси та бейсболки; пройшлася мінним полем, щоб привернути увагу світу до проблеми їх використання; знімалася для глянсових видань; носила компрометуючий одяг…

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Перераховувати її провокації можна нескінченно, але саме вони були немислимі для вищого ешелону британської знаті.

Чесність перед народом

Завдяки Діані королівська родина стала ближчою до народу. Її не сприймали як державний символ, а навпаки – промінчик світла у світі консервативної знаті. У спілкуванні з людьми вона була відкрита, безпосередня та розкута.

Принцеса Діана з постраждалими від мінувань у медичному центрі на околиці Луанди, Ангола

Діана одна з перших порушила питання важливості ментального здоров'я у ЗМІ, відкрито розповівши про свої проблеми з булімією, стресу після розлучення, тяжкості сімейного життя в інтерв'ю ВВС.

Право на особисте життя

Розлучення – одна з найболючіших тем у житті багатьох пар. Як зважитись на нього, як пережити, що робити далі. Принцеса Уельська опинилася в ще більш обтяжливій і важкій ситуації. Адже над нею були інтереси корони та громадська думка.

Щасливий на перший погляд шлюб принцеси та принца виявився катастрофою / Фото: Колаж: Сьогодні

Діана зуміла домогтися від монархії збереження титулу та щорічних виплат, намагалася будувати стосунки з чоловіками, проводити весь вільний час із дітьми та займатися благодійністю. Світ божеволів від нових появ її на публіці, а вона продовжувала боротися за своє місце під сонцем.

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