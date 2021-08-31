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17 образів принцеси Діани, які актуальні донині

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
31 серпня, 14:55
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Сьогодні рівно 24 роки, як світ втратив принцесу Діану. Королева людських сердець загинула в страшному ДТП, але до цього дня залишається в пам'яті мільйонів людей на планеті
Принцеса Діана - ікона та приклад для мільйонів людей на планеті
Принцеса Діана - ікона та приклад для мільйонів людей на планеті / Фото: Getty Images

Принцеса Діана, образи якої із завидною постійністю повторює Кейт Міддлтон, була іконою стилю і зараз надихає дизайнерів світових будинків моди та інфлюенсерів. Хоча ми і звикли асоціювати леді Ді з елегантним іміджем, назвати її наряди трендовими навряд чи можна.

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Основу гардеробу Діани становили цілком звичайні речі, які могла б носити будь-яка інша жінка. Виною всьому – королівський протокол.

Однак Діана не боялася експериментів зі стилем і жіночністю, намагаючись проявити індивідуальність. У підсумку багато образів королеви сердець стали хрестоматійними, а по її численним публічним виходам можна скласти ціле модне видання.

Від суконь-комбінацій Dior епохи Джона Гальяно, до поєднань велосипедних шорт і світшотів, безлічі різнокольорових ділових костюмів, оверсайз речей, романтичних суконь і яскравих анімалістичних принтів. Ми вибрали 15 найкрасивіших образів, які можна запозичити з модної спадщини принцеси Діани для щоденного гардероба.

Різнобарвні ділові костюми

Принцеса Діана на церемонії Кубку Федерацій, 1991
Принцеса Діана на церемонії Кубку Федерацій, 1991 / Фото: Getty Images

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Леді Ді в Ноттінгемі, 1992
Леді Ді в Ноттінгемі, 1992 / Фото: Getty Images

Принцеса Діана в костюмі Moschino в Токіо
Принцеса Діана в костюмі Moschino в Токіо / Фото: Getty Images

Штани з принтами

Леді Ді з принцем Уільямом
Леді Ді з принцем Уільямом / Фото: Getty Images

Анімалістичні принти

Принцеса Діана на острові Неккер, 1990
Принцеса Діана на острові Неккер, 1990 / Фото: Getty Images

Светри з написами

Принцеса Діана з дітьми
Принцеса Діана з дітьми / Фото: Getty Images

Сукня-комбінація

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Принцеса Діана на Met Gala, 1996
Принцеса Діана на Met Gala, 1996 / Фото: Getty Images

Пуховики

Принцеса Діана на зимовому відпочинку
Принцеса Діана на зимовому відпочинку / Фото: Getty Images

Комбінезони

Принцеса Діана принцами Гаррі і Уільямом, 1993
Принцеса Діана принцами Гаррі і Уільямом, 1993 / Фото: Getty Images

Принцеса Діана в саду Кенсінгтонського палацу
Принцеса Діана в саду Кенсінгтонського палацу / Фото: Getty Images

Плісе

Принцеса Діана з синами в аеропорту Абердина, 1986
Принцеса Діана з синами в аеропорту Абердина, 1986 / Фото: Getty Images

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Принцеса Діана на матчі поло в Віндзорі, 1989
Принцеса Діана на матчі поло в Віндзорі, 1989 / Фото: Getty Images

Велосипедки

Принцеса Діана, 1994
Принцеса Діана, 1994 / Фото: Getty Images

Укорочені брюки

Принцеса Діана, 1997
Принцеса Діана, 1997 / Фото: Getty Images

Boyfriend style

Принцеса Діана, 1988
Принцеса Діана, 1988 / Фото: Getty Images

Принцеса Діана, 1992
Принцеса Діана, 1992 / Фото: Getty Images

Маленька чорна сукня

Принцеса Діана у відомій "сукні помсти", 1994
Принцеса Діана у відомій "сукні помсти", 1994 / Фото: Getty Images

Розповідаємо в ролику про племінницю леді Ді :

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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