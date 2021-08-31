17 образів принцеси Діани, які актуальні донині

Принцеса Діана, образи якої із завидною постійністю повторює Кейт Міддлтон, була іконою стилю і зараз надихає дизайнерів світових будинків моди та інфлюенсерів. Хоча ми і звикли асоціювати леді Ді з елегантним іміджем, назвати її наряди трендовими навряд чи можна.
Основу гардеробу Діани становили цілком звичайні речі, які могла б носити будь-яка інша жінка. Виною всьому – королівський протокол.
Однак Діана не боялася експериментів зі стилем і жіночністю, намагаючись проявити індивідуальність. У підсумку багато образів королеви сердець стали хрестоматійними, а по її численним публічним виходам можна скласти ціле модне видання.
Від суконь-комбінацій Dior епохи Джона Гальяно, до поєднань велосипедних шорт і світшотів, безлічі різнокольорових ділових костюмів, оверсайз речей, романтичних суконь і яскравих анімалістичних принтів. Ми вибрали 15 найкрасивіших образів, які можна запозичити з модної спадщини принцеси Діани для щоденного гардероба.
Різнобарвні ділові костюми
Штани з принтами
Анімалістичні принти
Светри з написами
Сукня-комбінація
Пуховики
Комбінезони
Плісе
Велосипедки
Укорочені брюки
Boyfriend style
Принцеса Діана, 1992 / Фото: Getty Images
Маленька чорна сукня
Розповідаємо в ролику про племінницю леді Ді :
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