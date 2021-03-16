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Пити як Джеймс Бонд: улюблені коктейлі кіногероя (рецепти)

Сьогодні, 14:24

Агент 007 любив "легку" класику і трохи екстриму

Нещодавно ми розповідали про ТОП-5 варіантів шампанського, які варто спробувати в житті. Один із них був фаворитом Джеймса Бонда, і сьогодні знову піде мова про агента 007. Але поговоримо про його улюблені коктейлі, які ви зможете легко повторити вдома. Зробивши хоча б один із них – відчуєте гастрономічні настрої культового персонажа.

Джеймс Бонд
Джеймс Бонд
Фото: Pinterest

Але краще не перебирати алкогольні звички Джеймса Бонда на всі 100%. Бо він міг випити на тиждень до 45 коктейлів, а в день — по 6-7, пише thebmj.

А от звичку дарувати подарунки без приводу рідним – практикуйте у своєму житті. Бажано у такій систематичності, як випивання коктейлів агентом 007. І щоб не витрачати купа часу на пошуки та ідеї – переходьте на наш весняний календар подарунків.Там є варіанти, які ви оціните.

"Американо"

Це дебютний напій, замовлений Джеймсом Бондом в першому романі з серії Яна Флемінга "Казино Рояль". Його часто асоціюють з агентом 007. Рекомендуємо вам з цього аперитиву і почати вечірку на вихідних.

Коктейль "Американо"
Коктейль "Американо"
Фото: Pinterest

Складові:

  1. 30 мл аперитиву Campari;
  2. 30 мл солодкого вермуту;
  3. содова;
  4. Слайс апельсину для дизайну.

Приготування:

  1. Стакан наповнюємо кубиками льоду, наливаємо Campari і вермут;
  2. Наливаємо содову за смаком;
  3. Завершуємо приготування – прикрашаємо коктейль часточкою апельсину.

До речі, напій входить в число офіційних коктейлів Міжнародної асоціації барменів (IBA).

"Веспер"

Цей коктейль названий на честь однієї з дівчат агента 007 і асоціюють його з книгою Яна Флемінга "Казино Рояль", або її екранізацією. Класифікують коктейль аперитивом і входить він до переліку офіційних коктейлів Міжнародної асоціації барменів (IBA) в категорію "Напої нової ери".

"Веспер"
"Веспер"
Фото: Pinterest

Складові:

  1. 90 мл джину Gordon's;
  2. 30 мл горілки;
  3. 15 мл Lillet Blanc (його складно знайти на прилавках, можна замінити на сухий вермут);
  4. Цедра лимона (для дизайну).

Приготування:

  1. У шейкері з'єднайте джин, горілку, Lillet Blanc або сухий вермут;
  2. Добре струсіть і процідіть в охолоджений келих;
  3. Прикрасьте шматочком лимонної цедри.

І головне: не забудьте за основну умову – трясти, а не змішувати.

У коктейля є солодкуватий і одночасно гіркий смак, якщо порівнювати з джином-мартіні. Так, саме такі переваги були у героя – з гірчинкою.

"Горілка-мартіні"

У сюжетах Яна Флемінга Джеймс Бонд пив десятки "Горілок-мартіні" і це найвідоміший коктейль з усіх. І вам теж треба його спробувати, тому що це "легка" історія, яка сподобається кожному. Так чому б не відчути себе в кінострічці? Спробуйте.

"Горілка-мартіні"
"Горілка-мартіні"
Фото: Pinterest

Складові:

  1. Преміальна горілка 60 мл
  2. Сухий вермут 15 мл
  3. Одна оливка;
  4. Кубики льоду.

Приготування:

  1. З'єднайте в шейкері горілку, сухий вермут і лід, збовтайте;
  2. Продовжуйте збовтувати протягом 30 секунд
  3. Вилийте коктейль в келих;
  4. Прикрасьте коктейль оливкою.

Порада: оберіть кращу з асортименту магазину горілку, бо тільки від неї залежатиме смак коктейлю. Якщо купите неякісну, то, навіть, оливки і кінематографічний бекграунд агента 007 в коктейлі не врятують ситуацію.

Скотч і содова

У книгах з Джеймсом Бондом згадували про цей напій 21 раз, у фільмах – жодного. А у вас на вечірці цих вихідних пропонуємо повторити книжковий підхід в колі друзів: згадати, приготувати, спробувати.

Джеймс Бонд
Джеймс Бонд
Фото: Pinterest

Складові:

  1. Скотч 60 мл;
  2. Содова.

Приготування:

  1. Налийте 60 мл скотчу в келих;
  2. Долийте содову за смаком.

Ви можете обрати будь-який скотч для приготування, кожен вид буде розкривати по-своєму гастрономічні особливості коктейлю.

"Блек вельвет"

Цей коктейль для екстрималів, бо в суміші пиво і шампанське. І він потрапив в книгу "Діаманти залишаються назавжди". Словом, оригінальне поєднання, яке зрозуміють не всі, до речі, коктейль часто беруть доповненням до японських страв, які також не всім до смаку.

"Чоний вельвет"
"Чоний вельвет"
Фото: Pinterest

Складові:

  1. 120 мл шампанського;
  2. 120 мл Стаут (темне пиво родом з Англії).

Приготування:

  1. Налийте в келих шампанське;
  2. Долийте в келих охолоджене пиво;
  3. Пийте і насолоджуйтеся.

Ви можете поекспериментувати – налити більше шампанського, але точно не пива. З ним в цьому випадку краще не ризикувати і забути про режим "максимум".

Нагадуємо, нещодавно ми писали, чи можна змішувати алкоголь під час вечірки і хто із зірок має власний бренд текіли.

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