Пити як Джеймс Бонд: улюблені коктейлі кіногероя (рецепти)
Агент 007 любив "легку" класику і трохи екстриму
Нещодавно ми розповідали про ТОП-5 варіантів шампанського, які варто спробувати в житті. Один із них був фаворитом Джеймса Бонда, і сьогодні знову піде мова про агента 007. Але поговоримо про його улюблені коктейлі, які ви зможете легко повторити вдома. Зробивши хоча б один із них – відчуєте гастрономічні настрої культового персонажа.
Але краще не перебирати алкогольні звички Джеймса Бонда на всі 100%. Бо він міг випити на тиждень до 45 коктейлів, а в день — по 6-7, пише thebmj.
А от звичку дарувати подарунки без приводу рідним – практикуйте у своєму житті. Бажано у такій систематичності, як випивання коктейлів агентом 007. І щоб не витрачати купа часу на пошуки та ідеї – переходьте на наш весняний календар подарунків.Там є варіанти, які ви оціните.
Це дебютний напій, замовлений Джеймсом Бондом в першому романі з серії Яна Флемінга "Казино Рояль". Його часто асоціюють з агентом 007. Рекомендуємо вам з цього аперитиву і почати вечірку на вихідних.
Складові:
- 30 мл аперитиву Campari;
- 30 мл солодкого вермуту;
- содова;
- Слайс апельсину для дизайну.
Приготування:
- Стакан наповнюємо кубиками льоду, наливаємо Campari і вермут;
- Наливаємо содову за смаком;
- Завершуємо приготування – прикрашаємо коктейль часточкою апельсину.
До речі, напій входить в число офіційних коктейлів Міжнародної асоціації барменів (IBA).
Цей коктейль названий на честь однієї з дівчат агента 007 і асоціюють його з книгою Яна Флемінга "Казино Рояль", або її екранізацією. Класифікують коктейль аперитивом і входить він до переліку офіційних коктейлів Міжнародної асоціації барменів (IBA) в категорію "Напої нової ери".
Складові:
- 90 мл джину Gordon's;
- 30 мл горілки;
- 15 мл Lillet Blanc (його складно знайти на прилавках, можна замінити на сухий вермут);
- Цедра лимона (для дизайну).
Приготування:
- У шейкері з'єднайте джин, горілку, Lillet Blanc або сухий вермут;
- Добре струсіть і процідіть в охолоджений келих;
- Прикрасьте шматочком лимонної цедри.
І головне: не забудьте за основну умову – трясти, а не змішувати.
У коктейля є солодкуватий і одночасно гіркий смак, якщо порівнювати з джином-мартіні. Так, саме такі переваги були у героя – з гірчинкою.
У сюжетах Яна Флемінга Джеймс Бонд пив десятки "Горілок-мартіні" і це найвідоміший коктейль з усіх. І вам теж треба його спробувати, тому що це "легка" історія, яка сподобається кожному. Так чому б не відчути себе в кінострічці? Спробуйте.
- Преміальна горілка 60 мл
- Сухий вермут 15 мл
- Одна оливка;
- Кубики льоду.
- З'єднайте в шейкері горілку, сухий вермут і лід, збовтайте;
- Продовжуйте збовтувати протягом 30 секунд
- Вилийте коктейль в келих;
- Прикрасьте коктейль оливкою.
Порада: оберіть кращу з асортименту магазину горілку, бо тільки від неї залежатиме смак коктейлю. Якщо купите неякісну, то, навіть, оливки і кінематографічний бекграунд агента 007 в коктейлі не врятують ситуацію.
У книгах з Джеймсом Бондом згадували про цей напій 21 раз, у фільмах – жодного. А у вас на вечірці цих вихідних пропонуємо повторити книжковий підхід в колі друзів: згадати, приготувати, спробувати.
Складові:
- Скотч 60 мл;
- Содова.
Приготування:
- Налийте 60 мл скотчу в келих;
- Долийте содову за смаком.
Ви можете обрати будь-який скотч для приготування, кожен вид буде розкривати по-своєму гастрономічні особливості коктейлю.
Цей коктейль для екстрималів, бо в суміші пиво і шампанське. І він потрапив в книгу "Діаманти залишаються назавжди". Словом, оригінальне поєднання, яке зрозуміють не всі, до речі, коктейль часто беруть доповненням до японських страв, які також не всім до смаку.
Складові:
- 120 мл шампанського;
- 120 мл Стаут (темне пиво родом з Англії).
Приготування:
- Налийте в келих шампанське;
- Долийте в келих охолоджене пиво;
- Пийте і насолоджуйтеся.
Ви можете поекспериментувати – налити більше шампанського, але точно не пива. З ним в цьому випадку краще не ризикувати і забути про режим "максимум".
Нагадуємо, нещодавно ми писали, чи можна змішувати алкоголь під час вечірки і хто із зірок має власний бренд текіли.
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