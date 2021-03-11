Havana Club спеціально створив ром для покоління Z

Прайс однієї пляшки – 850 гривень

Бренд рому Havana Club вперше створив напій з акцентом на аудиторію покоління Z, про це пише The Drinks Business. Але креатори відзначають, що одночасно Havana Club Cuban Spiced і для інших шанувальників алкоголю. І також впевнені, що гендерно нейтральний вигляд пляшки буде виділятися на полицях магазинів.

Havana Club Cuban Spiced Фото: скриншот

У ромі для покоління Z об'єднали аромати солодкої ванілі, спецій, смаженого кокосу та свіжого ананасу і зробили його смак виразним.

Прайс за 1 пляшку – орієнтовно 850 гривень.

Нагадаємо, що недавно ми розповіли про першу текілу, яку зробили з ягід ялівцю, а також про алкогольні коктейлі для тих, хто худне.

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