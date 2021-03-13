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Що таке веганське вино і чи потрібно доплачувати за лейбу "веган"

Сьогодні, 18:13

А також про маркетингові схеми

Поки одні вегани активно ігнорують їжу тваринного походження і п'ють класичне вино, інші не можуть закрити очі і вживати аналогічний напій без позначки "веган". Вангуємо, перші з них не спеціально ігнорують харчові уподобання. Все через незнання теми веганского алкоголю. Хіба вино, в основі якого виноград, може бути не веганським? Насправді, так.

Що ж таке веганське вино і чому важлива позначка "веган" — ми розібралися з винним експертом Романом Ремеєвим. А ще дізналися, чи впливає ця позначка на смак і ціну вина.

Родзинка веганського вина

Ключова відмінність веганського вина від класичного – процес обклейки (очищення), який реалізують при виробництві. Саме від нього залежить "чистота" вина. Бо після процесу бродіння у напої можуть залишитися частки виноградної шкірки, кісточок, стебел або дріжджів. Відповідно – їх треба утилізувати.

Біле та червоне вино
Біле та червоне вино
Фото: Pexels

У класичних винах очищення відбувається з додаванням елементів природного походження. Наприклад, яєчного білка чи молочного казеїну. За рахунок цих компонентів вино автоматично стає НЕ веганським.

У веганських винах елементи природного походження замінили на "веган френдлі", один з яких – бентоніт (природний матеріал з глини). Як працює процес обклейки? Елементи додають до вина, вони розбухають, йдуть на дно, збирають зайві частинки продуктів у вині і рідину проціджують.

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Винний "веган френдлі" в Україні та за кордоном

У Великобританії й США тема веганських вин розвивається динамічніше порівняно з Україною. Розвиток змотивовано попитом серед місцевих веганів. Наприклад, у Великій Британії на початок 2020 року веганів нараховувалося близько 1,1 мільйона людей (за версією Plant Based News). І Роман Ремеєв впевнений, що відмітка "веган" – це непрямий маркер продажів, а другорядний, бо перший – це все ж таки попит. А на українському прилавку, пояснює з досвіду, що актуальність такого вина — низька.

Цікаво, що у Великобританії та США виноробам не обов'язково вказувати на етикетці речовини за допомогою яких відбувається обклейка. І все ж деякі виробники позначають форматом "веган френдлі". Тому любителі рослинної їжі впевнено можуть купувати саме таке вино. На українських прилавках також можна знайти вино з-за закордону з такою відміткою.

Смак і прайс лейби "веган"

На смак веганські вина на диво не відрізняється від класичних. Якщо спробуєте один келих – різниці не помітите. Ціна стандартна – за рахунок лейби "веган" не підвищена. Тут пощастило. Бо згадайте "бейонд міт", який зайшов на ринок і наробив шуму своїм прайсом.

Відмітка веганського вина
Відмітка веганського вина
Фото: скриншот

Тож пам'ятайте, не все вино – веганське, навіть, якщо його основа – це виноград. Орієнтуйтеся на процеси очищення.

І звертайте увагу на натуральні вина (напої з мінімальним втручанням в процесі виробництва). У них взагалі відсутня обклейка та фільтрація. Тому можете бути впевнені в їх "недоторканності" і незалученні тваринних компонентів.

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