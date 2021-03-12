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Домашній бармен: які девайси потрібні, щоб робити коктейлі вдома

Сьогодні, 17:51

Лише 8 барменських "штук"

Якщо ви плануєте робити коктейлі вдома, то знайте – одного келиха не вистачить. Особливо, якщо ви ще з тих любителів барної культури, які практикують в один день випити "Маргариту", а в іншій – спробувати повторити один з авторських коктейлів за рецептами з YouTube. Тому, вам потрібно мати барменський інвентар і коктейлям вдома бути.

Не лякайтесь, їх лише вісім. Звичайно, можете і весь барменський арсенал зібрати. Але для домашнього бару вистачить і цього. До речі, наприкінці статті ми порахували скільки орієнтовно треба витратити на всі ці "штучки".

Шейкер

Як же без нього, правда? З його допомогою ми будемо змішувати інгредієнти (граціозно, як в барах це роблять бармени). Також він виконує функцію охолодження, оскільки додаючи лід у шейкер ми змінюємо температуру напою. Рекомендуємо вам вибрати шейкер коблер з фільтром, він буде зручний для використання вдома.

Шейкер
Шейкер
Фото: Pinterest

Орієнтовна ціна бюджетного – приблизно 300 гривень.

Барна ложка

Сподіваємося, ви не збиралися юзати звичайну ложку з кухні. Виберіть краще спеціальну – з довгою спіральною ручкою, якою буде зручно перемішувати суміш і діставати до дна посуду. Знайдете різну за довжиною – до 50 см, вибирайте її, враховуючи розмір шейкера.

Барна ложка
Барна ложка
Фото: скриншот

Орієнтовна ціна – 100 гривень.

Cтрейнер

Cтрейнером ви будете "відсіювати" великі частки з коктейлю – фрукти, лід або пінку. Вибирайте виключно хавторн-стрейнер – сито з пружиною. Тому що його конкурент, джулеп, менш практичний. Але кажуть, якщо вибрав шейкер коблер, то і сито не знадобиться.

Стрейнер
Стрейнер
Фото: 80 proof

Орієнтовна ціна бюджетного – 150 гривень.

Джигер

Двома словами Джигер – мірний стакан, який складається з верхньої і нижньої частин різних об'ємів. З ним вам буде легко дотримуватися пропорцій від яких залежить кінцевий результат коктейлю. Без цієї "штуки" ніяк, звичайно, якщо ви не збираєтеся робити коктейль "на око". Тому що в кожній рецептурі важливо дотримуватися зазначених пропорцій.

Джигер
Джигер
Фото: tarkus.com

Орієнтовна ціна бюджетного – 200 гривень .

Соковитискач

Тут все зрозуміло! Деякі коктейлі не обходяться без свіжовичавленого соку. Але якщо ви не хочете купувати електричну соковижималку – виберіть ручну, вона бюджетніша.

Соковитискач
Соковитискач
Фото: rozetka.com.ua

Ціна – 130 гривень. А якщо хочете дорожчу, то зверніть увагу на варіант з пресом – ціна приблизно 300 гривень.

Мадлер

Мадлер – це товкач. У народі порівнюють його з чеснокодавкою. Тому що бармени теж тиснуть продукти, але для коктейлів, наприклад базилік. Річ не обов'язкова, але рекомендується. Зверніть увагу, що карантин "затягується" і ймовірність залишитися без відкритого бару в місті – реальна. Тому "стартовий пакет" бармена вдома вам стане у нагоді.

Мадлер
Мадлер
Фото: скриншот

Орієнтовна ціна бюджетного – 100 гривень.

Форми для льоду

Без додавання льоду коктейль – не коктейль. Тому запасайтеся ними, адже під час приготування коктейлів льоду треба побільше. А якщо хочете гарну подачу – придбайте відерце з металевими щипцями, або лопаткою.

Орієнтовна вартість за 1 силіконову форму – 50 гривень.

Файн-стрейнер

"Знову якесь незрозуміле слово", – скажете ви, але по факту – це аналогічне домашньому маленьке сито. Ви можете саме його і придбати, бажано, щоб у ньому були маленькі отвори.

Cтрейнер
Cтрейнер
Фото: Pinterest

Орієнтовна ціна бюджетного – 50 гривень.

Підрахуємо витрати

Словом, в 1000 гривень ми не вклалися, вийшло 1080 гривень за домашній інвентар бармена. Але це і не багато, наприклад у барі вам доведеться лише за 4-5 коктейлів заплатити таку суму. А вдома ви будете користуватися цим набором і покращувати свої барменські навички.

Нагадаємо, нещодавно ми розповіли про алкогольні коктейлі для тих, що худнуть.

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Джерела: tarkus.com , 80 proof
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