5 фактів про Конституцію України, які має знати кожен патріот

Про історичне засідання Верховної Ради України, кількість коректив в Основному Законі країни та інші цікаві факти – в матеріалі

5 фактів про Конституцію України / Фото: Колаж: Сьогодні

28 червня в Україні відзначають державне свято – День Конституції. Сьогодні виповнюється 26 років з дня ухвалення Основного Закону, підготовка якого тривала майже 6 років і розпочалася ще до проголошення Незалежності України, одразу після ухвалення Верховною Радою Декларації про державний суверенітет (16 липня 1990 року, – ред.). Розповімо 5 фактів про Конституцію, які має знати кожен патріот.

1. Затвердити Конституцію намагалися з перших років Української Незалежності. Перший проєкт було напрацьовано під керівництвом Леоніда Кравчука ще в 1992–1993 роках, але його не вдалося ухвалити. Загалом за час підготовки було запропоновано 15 проєктів Основного Закону України. Вони розроблялися політичними партіями, вченими та Конституційною комісією.

Реклама

2. Історичне засідання Верховної Ради України, на якому остаточно розглянули проєкт Конституції, тривало добу.

Голосування відбувалося як за кожною статтею, так і цілими розділами та відбувалося емоційно та виснажливо. Наприклад, під час вибору назви парламенту – Верховна Рада чи Народна, депутати голосували шість разів. Причина цьому - недостатня для ухвалення кількість голосів (їх мало бути понад 300, – ред). І так щоразу: якщо голосів не вистачало, голова парламенту закликав голосувати повторно.

3. "Є Конституція!" – цими словами зустрів народження Основного Закону голова Верховної Ради України Олександр Мороз, після його ухвалення 315 голосами.

Реклама

4. Найвищою соціальною цінністю України визнано людину, її життя і здоров’я, честь, гідність, недоторканність та безпеку. Завдяки цьому, Міжнародна спільнота назвала Конституцію України однією з найдемократичніших у світі.

5. Конституцію України за історію існування коригували сім разів: у 2004-му, 2010-му, 2014-му, 2015-му і двічі у 2019-му. Останні зміни були про депутатську недоторканність та визнання європейської та євроатлантичної інтеграції України як стратегічних напрямків розвитку держави.

Дізнайтеся більше цікавих фактів про Конституцію України на Vogue.ua.

Реклама

Читайте також: Чи можна насолоджуватися життям під час війни.