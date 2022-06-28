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5 фактів про Конституцію України, які має знати кожен патріот

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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28 червня, 14:05
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Про історичне засідання Верховної Ради України, кількість коректив в Основному Законі країни та інші цікаві факти – в матеріалі
5 фактів про Конституцію України
5 фактів про Конституцію України / Фото: Колаж: Сьогодні

28 червня в Україні відзначають державне свято – День Конституції. Сьогодні виповнюється 26 років з дня ухвалення Основного Закону, підготовка якого тривала майже 6 років і розпочалася ще до проголошення Незалежності України, одразу після ухвалення Верховною Радою Декларації про державний суверенітет (16 липня 1990 року, – ред.). Розповімо 5 фактів про Конституцію, які має знати кожен патріот.

1. Затвердити Конституцію намагалися з перших років Української Незалежності. Перший проєкт було напрацьовано під керівництвом Леоніда Кравчука ще в 1992–1993 роках, але його не вдалося ухвалити. Загалом за час підготовки було запропоновано 15 проєктів Основного Закону України. Вони розроблялися політичними партіями, вченими та Конституційною комісією.

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2. Історичне засідання Верховної Ради України, на якому остаточно розглянули проєкт Конституції, тривало добу.

Голосування відбувалося як за кожною статтею, так і цілими розділами та відбувалося емоційно та виснажливо. Наприклад, під час вибору назви парламенту – Верховна Рада чи Народна, депутати голосували шість разів. Причина цьому - недостатня для ухвалення кількість голосів (їх мало бути понад 300, – ред). І так щоразу: якщо голосів не вистачало, голова парламенту закликав голосувати повторно.

3. "Є Конституція!" – цими словами зустрів народження Основного Закону голова Верховної Ради України Олександр Мороз, після його ухвалення 315 голосами.

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4. Найвищою соціальною цінністю України визнано людину, її життя і здоров’я, честь, гідність, недоторканність та безпеку. Завдяки цьому, Міжнародна спільнота назвала Конституцію України однією з найдемократичніших у світі.

5. Конституцію України за історію існування коригували сім разів: у 2004-му, 2010-му, 2014-му, 2015-му і двічі у 2019-му. Останні зміни були про депутатську недоторканність та визнання європейської та євроатлантичної інтеграції України як стратегічних напрямків розвитку держави.

Дізнайтеся більше цікавих фактів про Конституцію України на Vogue.ua.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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