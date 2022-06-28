Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 День Конституции ⚡ Удар по ТЦ в Кременчуге ⚠ Угроза из Беларуси ✅ Саммит G7

Костюмы на лето

Что с Путиным

Аллергия на солнце

Самогон: польза, рецепт

Украинцы в Канаде

I love Ukraine
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

5 фактов о Конституции Украины, которые должен знать каждый патриот

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 июня, 14:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Об историческом заседании Верховной Рады Украины, количестве корректив в Основном Законе страны и других интересных фактах – в материале
5 фактов о Конституции Украины
5 фактов о Конституции Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

28 июня в Украине отмечают государственный праздник – День Конституции. Сегодня исполняется 26 лет со дня принятия Основного Закона, подготовка которого длилась почти 6 лет и началась еще до провозглашения Независимости Украины сразу после принятия Верховной Радой Декларации о государственном суверенитете (16 июля 1990 года, – ред.). Расскажем 5 фактов о Конституции, которые должен знать каждый патриот.

1. Утвердить Конституцию пытались с первых лет Украинской Независимости. Первый проект был наработан под руководством Леонида Кравчука еще в 1992–1993 годах, но его не удалось утвердить. Всего за время подготовки было предложено 15 проектов Основного Закона Украины. Они разрабатывались политическими партиями, учеными и Конституционной комиссией.

Реклама

2. Историческое заседание Верховной Рады Украины, на котором окончательно был рассмотрен проект Конституции, длилось сутки.

Голосование проходило как по каждой статье, так и по целым разделам и было эмоциональным и изнурительным. К примеру, при выборе названия парламента – Верховная Рада или Народная, депутаты голосовали шесть раз. Причина – недостаточное для принятия количество голосов (их должно быть более 300, – ред). И так каждый раз: если голосов было недостаточно, глава парламента призывал голосовать повторно.

3. "Є Конституція!" – этими словами встретил рождение Основного Закона председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз, после его принятия 315 голосами.

Реклама

4. Наивысшей социальной ценностью Украины признан человек, его жизнь и здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность. Благодаря этому, Международное сообщество назвало Конституцию Украины одной из самых демократичных в мире.

5. Конституцию Украины за историю существования "корректировали" семь раз: в 2004-м, 2010-м, 2014-м, 2015-м и дважды в 2019-м. Последние изменения были о депутатской неприкосновенности и признании европейской и евроатлантической интеграции Украины как стратегических направлений развития государства.

Узнайте больше интересных фактов о Конституции Украины на Vogue.ua.

Реклама

Читайте также: Можно ли наслаждаться жизнью во время войны?

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Цитата дня

Наш сын хочет быть солдатом

Цитата на segodnya.ua
Елена Зеленская Первая леди Украины
Читать интервью
Instagram недели
Аккаунт про супергероев современности — ВСУ
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на льняные костюмы
Обновляем летний гардероб
Дополняем босоножками

Дополняем босоножками

Стилизируем с кроссовками

Стилизируем с кроссовками

Сочетаем с сандалиями

Сочетаем с сандалиями

Купить украинское🇺🇦
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как помочь животным в 30-граднусную жару
Лайфхак недели
Советы ветеринара

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять