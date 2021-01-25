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Рідкісний кучерявий пелікан прогулявся по Маріуполю (відео)

Сьогодні, 18:49

"Сьогодні" спеціально приїхали до пірсу, щоб побачити птаха на власні очі

Маріупольці помітили на узбережжі Азовського моря рідкісного пелікана. Птах ходив по кризі та лякав місцевих чайок. "Сьогодні" спеціально навідалися до пірсу, аби побачити його на власні очі.

За словами експертів, пеліканів на узбережжі Маріуполя можна побачити вкрай рідко. Цих птахів зустрінеш хіба у місцевому зоопарку, проте там запевняють, що це не їхній підопічний.

Студентка Діана теж прийшла подивитися на дивовижу, але пелікана не застала. "Бачила його в інтернеті – на сайті опублікували фотографії та відео, як він тут розгулює біля чайок. Ну, може, він ще прилетить", – сподівається дівчина.

Відео: Сьогодні

Більше пощастило Олексію Ляшенку. "Це божевілля. Я був у шоці! Хотів би побачити його знову. Прилітайте до нас, будь ласка, пелікане", – ділиться своїми емоціями хлопець.

Начальник науково-дослідного відділу національного природного парку "Меотида" Олександр Бронсков розповідає, що на фото і відео потрапив кучерявий пелікан – він занесений до Червоної книги України.

Вчений Олександр Бронсков
Фото: "Сьогодні"

"В Україні живе два види пеліканів. Рожевий і кучерявий. Кучерявий вважається рідкіснішим у світовому масштабі", – стверджує він.

До речі, Азовське море уперше за два роки замерзло і в сусідній Запорізькій області. У Бердянську поблизу берегів утворилася крижана смуга завширшки тридцять метрів. У Кирилівці замерз Молочний лиман і море уздовж пляжів.

Неподалік Василівки льодом вкрилося й прісне море – Каховське водосховище. Туди їдуть рибалки з усієї країни, а також рятувальники, бо крига затонка.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пелікан обійняв рибалки у човні. До того ж, відвідувачі парку в Західній Австралії зняли на відео пораненого ножем пелікана.

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Джерело: Сьогодні
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