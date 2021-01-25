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Редчайший кудрявый пеликан прогулялся по Мариуполю (видео)

Сегодня, 18:49

"Сегодня" специально приехали к пирсу, чтобы увидеть птицу воочию

Жители Мариуполя заметили на побережье Азовского моря редчайшего пеликана. Птица ходила по льду и пугала местных чаек. "Сегодня" специально приехали к пирсу, чтобы увидеть ее воочию.

По словам экспертов, пеликанов на побережье Мариуполя можно увидеть крайне редко. Этих птиц встретишь разве что в местном зоопарке, однако там уверяют, что это не их подопечный.

Студентка Диана тоже пришла посмотреть на диковинку, но пеликана не застала. "Видела его в интернете – на сайте опубликовали фотографии и видео, как он разгуливает возле чаек. Ну, может, он еще прилетит", – надеется девушка.

Сюжет Артема Попова
Видео: Сегодня

Больше повезло Алексею Ляшенко. "Это сумасшествие. Я был в шоке! Хотел бы еще раз его увидеть. Прилетайте к нам, пожалуйста, пеликан", – делится своими эмоциями парень.

Начальник научно-исследовательского отдела национального природного парка "Меотида" Александр Бронсков рассказывает, что на фото и видео попал кудрявый пеликан – он занесен в Красную книгу Украины.

Ученый Александр Бронсков
Фото: "Сегодня"

"В Украине обитает два вида пеликанов. Розовый и кудрявый. Кудрявый считается более редким в мировом масштабе", – утверждает он.

К слову, впервые за два года Азовское море замерзло и в соседней Запорожской области. В Бердянске у берегов образовалась ледяная полоса шириной в тридцать метров. В Кирилловке замерз Молочный лиман и море вдоль пляжей.

Возле Васильевки льдом покрылось и пресное море – Каховское водохранилище. Туда едут рыбаки со всей страны, а также спасатели, потому что лед тонкий.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как пеликан обнял рыбака в лодке. Кроме этого, посетители парка в Западной Австралии сняли на видео проткнутого ножом пеликана.

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Источник: Сегодня
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