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"Он будет снова жить": музыкант сделал гитару из скелета своего дяди (фото)

Сегодня, 18:11

Исполнитель уже объяснил свое необычное решение

Американский рок-музыкант, выступающий под псевдонимом Prince Midnight (Полуночный Принц), решил сконструировать из скелета своего покойного дядюшки Филиппа гитару. Об этом исполнитель рассказал на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram | Prince Midnight

По словам американца, его дядя Филипп, проживавший до смерти в 1990-х в Греции, завещал свой скелет науке.

Несколько лет его останки служили ученикам, изучающим биологию в одной из греческих школ. Однако после запрета на использование настоящих скелетов в учебных учреждениях кости поместили в коробку и захоронили в склепе на кладбище.

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Спустя несколько лет семья музыканта не могла больше платить аренду за место на кладбище. Тогда Prince Midnight задумался над тем, как решить эту весьма деликатную проблему.

"Дядя Филипп был большим фанатом жанра метал и этим сильно оказал влияние на мою музыкальную карьеру. Я превратил его останки в электрогитару, чтобы он и дальше приносил пользу и радость людям", – рассказал исполнитель.

Фото: Instagram | Prince Midnight

Не обошлось без критики, но Prince Midnight поспешил объяснить свое необычное решение.

"Мы все по-разному справляемся со скорбью и поминаем наших близких, и я рад, что этот проект затронул многих. Скоро Филипп будет снова жить!" – резюмировал рокер.

Фото: Instagram | Prince Midnight

Напомним, ранее мы рассказывали о рок-группе, которая отыграла концерт со зрителями в резиновых пузырях. Также сообщалось о мужчине, играющем на гитаре во время операции на его же мозге.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , instagram.com/princemidnightx
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