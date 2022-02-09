Від зухвалого міні до богемного шовку: яке плаття обрати на День святого Валентина

Коли, якщо не в День святого Валентина, проявляти фантазію та одягатися у найкокетливіші та найгламурніші вбрання

Яке плаття одягти на День святого Валентина 2022 / Фото: Инстаграм

Ми вже розібралися, якою манікюр зробити на День святого Валентина, а також, що подарувати коханому хлопцю. Настав час переходити до головного питання: що надіти на 14 лютого, щоб вразити коханого наповал?

Якщо ви готуєтеся до романтичного вечора вдвох, то потрібно вибирати сукню. Це жіночно, красиво та сексуально. А у штанах ми й так ходимо майже 365 днів на рік. Залишилося тільки визначитися, яке плаття ідеально підійде вам та вашим планам на вечір.

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Маленьке чорне плаття

Якщо ви зібралися в нічний клуб, вечірку чи святкуєте 14 лютого лише вдвох удома, тоді це чудовий варіант. Віддавайте перевагу натуральним тканинам та зручній формі, що не сковує рухів. Також важливо, щоб поділ сукні не був прозорим і не підкочувався вгору з кожним вашим рухом.

Чорна міні-сукня VOVK за 1990 грн / Фото: vovk.com

Сукня Diesel за 2799 грн / Фото: answear

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Чорна міні-сукня LES BRAND за 7125 грн / Фото: Helen Marlen

З зухвалим розрізом

У такій сексуальній сукні ви будете виграшно виглядати і в ресторані, і на джаз-концерті, і в барі. І зі своїм головним завданням по звабленню вашого коханого воно впорається краще за будь-які слова.

В'язана сукня з розрізом на нозі ANDRE TAN за 4999 грн / Фото: andretan.ua

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Чорне плаття-футляр на бретелях з бічним розрізом VOVK за 1090 грн / Фото: vovk.com

Бавовняна сукня з відкритою спиною та розрізом SELERA за 2838 грн / Фото: kapsula.com.ua

З паєтками

Паєтки — є паєтки: це завжди про свято, веселість і романтику. Цього сезону модні великі паєтки або неоднозначна дрібна декорація, їм і віддайте перевагу.

Сукня з паєтками MOHITO (гаряча ціна) за 399 грн / Фото: mohito.com

Сукня з паєтками Armani Exchange за 4000 грн / Фото: intertop.ua

Сукня з паєтками MustHave за 2999 грн / Фото: musthave.ua

Шовкове

Чи існує щось сексуальніше і быльш чуттєве у світі вбрання, ніж шовкове плаття. Воно може бути на тонких бретельках, з рукавами, силуетне, вільного крою... А ви вибирайте те, що йде саме вам.

Шовкова сукня ALEXANDER WANG за 17170 грн / Фото: SANAHUNT

Шовкова сукня RYZHOVA X DOT за 17000 грн / Фото: Helen Marlen

Шовкова сукня Isabel Marant Étoile за 8050 грн / Фото: tsum.ua

Шкіряне

Гарячій красуні підійде таке плаття більше, ніж будь-яке інше. Якщо воно ще й підібране правильно по фігурі, тоді ви точно виглядатимете спокусливо, а ваш партнер не зможе відірвати погляд.

Сукня із еко-шкіри Calvin Klein за 5240 грн / Фото: Calvin Klein

Шкіряна сукня DAVID KOMA за 24960 грн / Фото: symbol.ua

Сукня із еко-шкіри VOVK за 1290 грн / Фото: vovk.com

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