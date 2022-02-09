Від зухвалого міні до богемного шовку: яке плаття обрати на День святого Валентина

Ми вже розібралися, якою манікюр зробити на День святого Валентина, а також, що подарувати коханому хлопцю. Настав час переходити до головного питання: що надіти на 14 лютого, щоб вразити коханого наповал?
Якщо ви готуєтеся до романтичного вечора вдвох, то потрібно вибирати сукню. Це жіночно, красиво та сексуально. А у штанах ми й так ходимо майже 365 днів на рік. Залишилося тільки визначитися, яке плаття ідеально підійде вам та вашим планам на вечір.
Маленьке чорне плаття
Якщо ви зібралися в нічний клуб, вечірку чи святкуєте 14 лютого лише вдвох удома, тоді це чудовий варіант. Віддавайте перевагу натуральним тканинам та зручній формі, що не сковує рухів. Також важливо, щоб поділ сукні не був прозорим і не підкочувався вгору з кожним вашим рухом.
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З зухвалим розрізом
У такій сексуальній сукні ви будете виграшно виглядати і в ресторані, і на джаз-концерті, і в барі. І зі своїм головним завданням по звабленню вашого коханого воно впорається краще за будь-які слова.
З паєтками
Паєтки — є паєтки: це завжди про свято, веселість і романтику. Цього сезону модні великі паєтки або неоднозначна дрібна декорація, їм і віддайте перевагу.
Шовкове
Чи існує щось сексуальніше і быльш чуттєве у світі вбрання, ніж шовкове плаття. Воно може бути на тонких бретельках, з рукавами, силуетне, вільного крою... А ви вибирайте те, що йде саме вам.
Шкіряне
Гарячій красуні підійде таке плаття більше, ніж будь-яке інше. Якщо воно ще й підібране правильно по фігурі, тоді ви точно виглядатимете спокусливо, а ваш партнер не зможе відірвати погляд.
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