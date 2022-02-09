Терезам – аби від душі, Козерогам – люкс у студію: що подарувати на День святого Валентина за знаками Зодіаку

Подарунки на День закоханих дівчат дещо відрізняються від того, що можна дарувати чоловікам, а якщо мислити ще масштабніше, то в цілому подарунок для кожної людини повинен підбиратися з урахуванням індивідуальних якостей характеру.
Що подарувати на 14 лютого тому, хто має все, або тому, кому складно догодити? У такому разі не завадить допомога з боку астрології, адже тоді стає очевидним, що можна дарувати, а чого краще уникати.
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Овен
Овну на 14 лютого обрати подарунок легко. Раціоналізм у нього дуже розвинений, і нічого ви з цим не зможете вдіяти. Тому марно топити за романтику — солодощі та м'які іграшки залиште при собі. Їм даруйте щось дороге: гарна постільна білизна, дорогий парфум, брюлики.
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Телець
Тільцю на 14 лютого варто дарувати те, що йому потрібно. Тому краще уточнити, але якщо такої можливості немає, то дорога якісна косметика підійде жінці, а вишуканий парфум чоловікові.
Близнюки
Подарунок Близнюкам на День закоханих – справа непроста. Вони естети, цінують корисні подарунки, які несуть сенс і задоволення. Подарувати хорошу книгу про історію моди, сертифікат на танці, щось вишукане для дому буде дуже доречним.
Рак
Раки цінують все старовинне, ексклюзивне та королівське. Тому їх дуже порадує особлива картина, стародавній свічник або красиві меблі, від яких віє розкішшю та елегантністю.
Лев
Подарунок, звісно ж, має бути блискучий, як і сам Лев. Але ще їм важливо, як ви його піднесете. Цей знак дуже любить, щоб і оточуючі хвалили його новинки, тому дівчина оцінить нове брендове вбрання чи взуття. Чоловіку сподобається краватка або шарф.
Діва
Діві теж на 14 лютого ніщо так не підніме настрій, як люксова річ і щось недешеве. Як варіант: годинник, коштовність чи річ від світового бренду.
Терези
Терези не вибагливі в подарунках, для них важливо, щоб все було дійсно від душі. Як варіант, можна подарувати книгу, сертифікат на білизну або потрібний девайс. Наприклад, новий фен або плойка для волосся порадують Терезів на 14 лютого.
Скорпіон
Пристрасні та потайні Скорпіони вважають, що подарунок на 14 лютого — дуже особиста та інтимна справа. Тому даруйте те, чим зможете насолоджуватися лише вдвох: білизна, сексуальні іграшки чи еротичні ігри.
Стрілець
Стрільці на 14 лютого, як і в інші дні, люблять романтику, все нове та екзотичне, тому гарний кошик фруктів або квиток на відпочинок у спекотну країну буде якраз.
Козеріг
Козеріг, незважаючи на свій, здавалося б, консервативний склад характеру, теж любить статусні та цінні подарунки. Шкіряний пояс, дорога сумка та коштовності зможуть запалити вогонь у його серці.
Водолій
Водолії люблять відкривати для себе новинки, тому оцінять новий аромат, сир із іншої країни, дорогий алкоголь, який самі собі шкодують купити. Жінці сподобається набір для тіла.
Риби
Мрійливі та тонкі Риби на 14 лютого будуть раді подарунку для душі та емоцій. Їм сподобається сертифікат на урок живопису, відпочинок у спа, щось асоціативне.
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