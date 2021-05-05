Не тільки паелья – 5 важливих для Іспанії страв, які варто спробувати
Часниковий суп, свиняче раксо, а на десерт – жовтки святої Терези
Багато хто хибно вважають, що іспанська кухня схожа на національну кухню Греції. Мовляв, це дві країни обожнюють дари Середземноморського моря і все, що росте на їхній землі. Це не зовсім так. Іспанці люблять м'ясо, вміють його готувати. А ще – не проти солодощів. І що більше, то краще. Мабуть, найоригінальніший десерт – це жовтки святої Терези. Красиві, жовтого відтінку, кульки в цукровій пудрі. Нижче – рецепти іспанської їжі, яка проста в приготуванні та заслуговує на вашу увагу.
Іспанський часниковий суп
Максимально простий у приготуванні цей суп чудово насичує і підтримує організм завдяки присутності часнику.
Інгредієнти
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Часник (чищений) – 4 зуб.
- Французький багет (або батон) – 4 скибочки
- Паприка – 1 ч. л.
- Яловичий бульйон – 1 л
- Кумин мелений – 1/4 ч. л.
- Яйця – 4 шт.
- Сіль і чорний мелений перець – за смаком
- Петрушка свіжа
Спосіб приготування
- Нагріти духовку до 230 градусів. У великій каструлі розігріти оливковуолію, викласти зубчики часнику і смажити до золотистого кольору. Перекласти на окрему тарілку.
- У каструлю з часниковою олією викласти скибочки багета і смажити до золотавого кольору. Перекласти смажені скибочки на тарілку.
- У ту ж каструлю насипати паприку і смажити кілька секунд. Додати бульйон, насипати кумін і смажений часник. Посолити, поперчити і готувати, помішуючи і розминаючи часник дерев'яною ложкою, близько 5 хвилин.
- Суп налити в тарілки, в кожну вилити по одному яйцю і зверху викласти по скибці багета, поставити в духовку на 3-4 хвилини, до готовності яєць. Готовий суп посипати рубаною петрушкою.
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Свиняче раксо
Дуже смачна страва. За рахунок того, що м'ясо готується у вині, воно набуває ніжної текстури та надзвичайного аромату.
Інгредієнти
- Вершки – 300 мл
- Свинина – 700 г
- Томатна паста – 2 ст. л.
- Вино червоне – 150 мл
- Паприка солодка, приправи – за смаком
Спосіб приготування
- М'ясо нарізати, обсмажити до золотавої скоринки.
- Змішати спеції, томатну пасту і вершки – влити до свинини, прогріти на невеликому вогні, помішуючи, до закипання вершків.
- Частинами влити вино, тушкувати до готовності 40 хвилин.
Курка чиліндрон
Це не просто курка з овочами. Її готують у неймовірно ароматному соусі чиліндрон. Подають її гарячою, на гарнір – рис.
Інгредієнти
- Курка – 500 г
- Бекон сирокопчений – 2 скибочки
- Перець болгарський – 2 шт. (червоний і зелений)
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Часник – 2 зуб.
- Томати – 250 г
- Перець чилі червоний – 1 шт. (маленький)
- Перець чорний мелений – 1 ч. л.
- Паприка копчена – 1 ч. л.
- Сіль – щіпка
- Цукор – 1-2 ч. л.
- Вино сухе (біле) – 100 г
- Чебрець, лаврове листя – за смаком
Спосіб приготування
- Курку злегка обсмажити в оливковій олії з усіх боків до легкого золотавого кольору.
- Прибрати курку зі сковороди, додати нарізану невеликим кубиком цибулю, обсмажити до золотавого кольору.
- Додати нарізаний болгарський перець, обсмажити. Ввести дрібно порізаний перець чилі.
- Додати дрібно нарізаний часник, обсмажити до появи запаху.
- Влити вино, випарувати алкоголь.
- Додати дрібно нарізані томати, шкірку прибрати, перемішати.
- Додати спеції і цукор. Потім подрібнений бекон, чебрець.
- Тушкувати під кришкою на повільному вогні 25-30 хвилин, періодично перевертаючи.
Торіхас
Або іспанські грінки. Колись, а саме в 15 столітті, цю страву з черствого хліба, яєць, цукру, молока або вина готували для породіль. Вважалося, що торіхас допомагає молодим мамам відновлюватися.
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Інгредієнти
- Несвіжий батон – 1 шт.
- Молоко – 600 мл
- Кориця – 1 паличка
- Мед – 2 ст. л.
- Цедра лимона – 30 г
- Цедра апельсина – 30 г
- Яйця – 2 шт.
- Анісовий лікер – 2 ст. л.
- Ванільна есенція – 2 ч. л.
- Цукор – 100 г
- Кориця – 2 ч. л.
Спосіб приготування
- Нарізати батон (2 см), укласти в посуд з високими стінками.
- Налити молоко в посуд для кип'ятіння, додати корицю, цедру лимона і апельсина, мед, ванільну есенцію, анісовий лікер. Перемішати і нагріти.
- Щойно молоко закипить, зняти з плити, процідити і дати трохи охолонути.
- Залити хліб молоком. Воно має увібратися.
- Збити яйця, розігріти сковороду (олія має наполовину покривати хліб).
- Обмокти хліб у яйці й обсмажити з двох боків. Покласти на паперові рушники.
- Вмочити в цукрі з корицею.
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Жовтки святої Терези
Цей десерт – гордість міста Авіла. Існує версія, що автором ласощів є свята Тереза. Діло було на початку 16-го століття. Але своє офіційне ім'я це печиво отримало лише в 19-му столітті. Тому швидше за все – це маркетинговий хід. Традиційно жовтки святої Терези готуються в мідному посуді. Це пов'язано з тим, що в процесі приготування суміш для десерту має швидко нагріватися і охолоджуватися.
Інгредієнти
- Вода – 75 мл
- Цукор – 200 г
- Лимон – 1 шт.
- Палички кориці – 1 шт.
- Цукрова пудра – за смаком
- Яєчний жовток – 6 шт.
Спосіб приготування
- Жовтки пропустити через сито в сотейник, щоби позбутися мембран.
- Приготувати сироп: в інший сотейник всипати 100 г цукру, влити воду, покласти паличку кориці й лимонну цедру, зрізану великими шматками.
- Довести до кипіння, дістати цедру і корицю, довести сироп до загустіння. Потім зняти з вогню і дати трохи охолонути.
- Влити теплий сироп до жовтків, постійно збиваючи, поставити на невеликий вогонь і продовжувати збивати до густої маси. Вона почне відходити від стінок сотейника. Готову густу масу перекласти на тарілку і дати охолонути.
- Скачати з жовткової маси невеликі кульки розміром з яєчний жовток. Обваляти їх у цукрі і покласти кожен в паперові тарталетки.
- Помістити в холодильник на 10-15 хвилин і подавати.
Тт знайдете 5 рецептів ізраїльської кухні.
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