Не тільки паелья – 5 важливих для Іспанії страв, які варто спробувати

Часниковий суп, свиняче раксо, а на десерт – жовтки святої Терези

Багато хто хибно вважають, що іспанська кухня схожа на національну кухню Греції. Мовляв, це дві країни обожнюють дари Середземноморського моря і все, що росте на їхній землі. Це не зовсім так. Іспанці люблять м'ясо, вміють його готувати. А ще – не проти солодощів. І що більше, то краще. Мабуть, найоригінальніший десерт – це жовтки святої Терези. Красиві, жовтого відтінку, кульки в цукровій пудрі. Нижче – рецепти іспанської їжі, яка проста в приготуванні та заслуговує на вашу увагу.

Іспанський часниковий суп

Фото: instagram.com/azucaryoregano/

Максимально простий у приготуванні цей суп чудово насичує і підтримує організм завдяки присутності часнику.



Інгредієнти

Оливкова олія – 2 ст. л.

Часник (чищений) – 4 зуб.

Французький багет (або батон) – 4 скибочки

Паприка – 1 ч. л.

Яловичий бульйон – 1 л

Кумин мелений – 1/4 ч. л.

Яйця – 4 шт.

Сіль і чорний мелений перець – за смаком

Петрушка свіжа

Спосіб приготування

Нагріти духовку до 230 градусів. У великій каструлі розігріти оливковуолію, викласти зубчики часнику і смажити до золотистого кольору. Перекласти на окрему тарілку. У каструлю з часниковою олією викласти скибочки багета і смажити до золотавого кольору. Перекласти смажені скибочки на тарілку. У ту ж каструлю насипати паприку і смажити кілька секунд. Додати бульйон, насипати кумін і смажений часник. Посолити, поперчити і готувати, помішуючи і розминаючи часник дерев'яною ложкою, близько 5 хвилин. Суп налити в тарілки, в кожну вилити по одному яйцю і зверху викласти по скибці багета, поставити в духовку на 3-4 хвилини, до готовності яєць. Готовий суп посипати рубаною петрушкою.

Читайте також: 5 відомих смачних супів із 5 різних країн

Свиняче раксо

Фото: instagram.com/lamaritima_/

Дуже смачна страва. За рахунок того, що м'ясо готується у вині, воно набуває ніжної текстури та надзвичайного аромату.

Інгредієнти

Вершки – 300 мл

Свинина – 700 г

Томатна паста – 2 ст. л.

Вино червоне – 150 мл

Паприка солодка, приправи – за смаком

Спосіб приготування

М'ясо нарізати, обсмажити до золотавої скоринки. Змішати спеції, томатну пасту і вершки – влити до свинини, прогріти на невеликому вогні, помішуючи, до закипання вершків. Частинами влити вино, тушкувати до готовності 40 хвилин.

Курка чиліндрон

Фото: instagram.com/estoyhechouncocinillas/

Це не просто курка з овочами. Її готують у неймовірно ароматному соусі чиліндрон. Подають її гарячою, на гарнір – рис.



Інгредієнти

Курка – 500 г

Бекон сирокопчений – 2 скибочки

Перець болгарський – 2 шт. (червоний і зелений)

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Часник – 2 зуб.

Томати – 250 г

Перець чилі червоний – 1 шт. (маленький)

Перець чорний мелений – 1 ч. л.

Паприка копчена – 1 ч. л.

Сіль – щіпка

Цукор – 1-2 ч. л.

Вино сухе (біле) – 100 г

Чебрець, лаврове листя – за смаком

Спосіб приготування

Курку злегка обсмажити в оливковій олії з усіх боків до легкого золотавого кольору. Прибрати курку зі сковороди, додати нарізану невеликим кубиком цибулю, обсмажити до золотавого кольору. Додати нарізаний болгарський перець, обсмажити. Ввести дрібно порізаний перець чилі. Додати дрібно нарізаний часник, обсмажити до появи запаху. Влити вино, випарувати алкоголь. Додати дрібно нарізані томати, шкірку прибрати, перемішати. Додати спеції і цукор. Потім подрібнений бекон, чебрець. Тушкувати під кришкою на повільному вогні 25-30 хвилин, періодично перевертаючи.

Торіхас

Фото: instagram.com/ekosenko/

Або іспанські грінки. Колись, а саме в 15 столітті, цю страву з черствого хліба, яєць, цукру, молока або вина готували для породіль. Вважалося, що торіхас допомагає молодим мамам відновлюватися.

⠀

Інгредієнти

Несвіжий батон – 1 шт.

Молоко – 600 мл

Кориця – 1 паличка

Мед – 2 ст. л.

Цедра лимона – 30 г

Цедра апельсина – 30 г

Яйця – 2 шт.

Анісовий лікер – 2 ст. л.

Ванільна есенція – 2 ч. л.

Цукор – 100 г

Кориця – 2 ч. л.

Спосіб приготування

Нарізати батон (2 см), укласти в посуд з високими стінками. Налити молоко в посуд для кип'ятіння, додати корицю, цедру лимона і апельсина, мед, ванільну есенцію, анісовий лікер. Перемішати і нагріти. Щойно молоко закипить, зняти з плити, процідити і дати трохи охолонути. Залити хліб молоком. Воно має увібратися. Збити яйця, розігріти сковороду (олія має наполовину покривати хліб). Обмокти хліб у яйці й обсмажити з двох боків. Покласти на паперові рушники. Вмочити в цукрі з корицею.

Жовтки святої Терези

Фото: instagram.com/varanda65/

Цей десерт – гордість міста Авіла. Існує версія, що автором ласощів є свята Тереза. Діло було на початку 16-го століття. Але своє офіційне ім'я це печиво отримало лише в 19-му столітті. Тому швидше за все – це маркетинговий хід. Традиційно жовтки святої Терези готуються в мідному посуді. Це пов'язано з тим, що в процесі приготування суміш для десерту має швидко нагріватися і охолоджуватися.

Інгредієнти

Вода – 75 мл

Цукор – 200 г

Лимон – 1 шт.

Палички кориці – 1 шт.

Цукрова пудра – за смаком

Яєчний жовток – 6 шт.

Спосіб приготування

Жовтки пропустити через сито в сотейник, щоби позбутися мембран. Приготувати сироп: в інший сотейник всипати 100 г цукру, влити воду, покласти паличку кориці й лимонну цедру, зрізану великими шматками. Довести до кипіння, дістати цедру і корицю, довести сироп до загустіння. Потім зняти з вогню і дати трохи охолонути. Влити теплий сироп до жовтків, постійно збиваючи, поставити на невеликий вогонь і продовжувати збивати до густої маси. Вона почне відходити від стінок сотейника. Готову густу масу перекласти на тарілку і дати охолонути. Скачати з жовткової маси невеликі кульки розміром з яєчний жовток. Обваляти їх у цукрі і покласти кожен в паперові тарталетки. Помістити в холодильник на 10-15 хвилин і подавати.

Тт знайдете 5 рецептів ізраїльської кухні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися