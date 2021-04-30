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Спробуємо Грецію на смак – 5 страв, що не залишать вас байдужими

Сьогодні, 15:08

Про їхній головний салат не говоритимемо. У цій країні і без нього є багато гідного

Кухня Греції на відміну, наприклад, від національної кухні Німеччини, набагато легша. У тому плані, що у греків переважають усе-таки овочеві страви. Але й м'ясні теж є – у вигляді соковитих котлет. Отже, 5 грецьких страв, які не залишать вас байдужими.

Грецьке рагу (гігантес)

Фото: instagram.com/moy_vkys/

Чому гігантес? Тому що це рагу готується з дуже великої квасолі. Класичне гігантес – виключно овочеве. Якщо хочеться додати трохи м'яса – сміливо можна експериментувати.

Інгредієнти

  • Квасоля велика біла – 400 г
  • Часник – 3-4 зуб.
  • Морква – 1 шт. (велика)
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт. ( середнього розміру)
  • Селера – 1 черешок
  • Петрушка – 3-4 гілочки
  • Помідори великі – 4 шт.
  • Оливкова олія – 3 ст. л.
  • Сіль морська, перець чорний мелений – за смаком

Спосіб приготування

  1. Квасолю замочити у великій кількості холодної води на 8-10 годин. Воду періодично міняти.
  2. Воду злити, залити свіжою водою, довести до кипіння і відкинути на друшляк. Обсушити.
  3. Моркву натерти на крупній тертці, селеру і цибулю нарізати кубиками. Часник порубати разом із зеленню.
  4. У глибокій сковороді або сотейнику з товстим дном розігріти оливкову олію, обсмажити цибулю і моркву до м'якості, додати селеру, петрушку і часник, готувати ще 5 хвилин.
  5. Додати квасолю, помідори (якщо свіжі, то без шкірки і порізані кубиками), додати води стільки, щоб вона покрила квасолю повністю. Не солити.
  6. Довести до кипіння і готувати на мінімальному вогні під кришкою до м'якості квасолі 1,5-2 години.
  7. Наприкінці приготування посолити, поперчити.

Орзо з грибами

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Фото: Orchard Street Kitchen

Орзо – один з найпопулярніших видів пасти в Греції. Ці дрібні макарони схожі на рисові зернятка.

Інгредієнти

  • 300 г грибів (гливи, шампіньйонів або лісових)
  • 2 цибулини
  • 1 морква
  • 500 г пасти орзо
  • 2-3 зубчики часнику
  • 1 ст. л. томатної пасти
  • 1 л води або бульйону
  • лаврове листя
  • орегано
  • оливкова олія
  • сіль перець

Спосіб приготування

  1. Гриби помийте, обсушіть і довільно поріжте.
  2. Почистіть цибулю, моркву і часник. Цибулю дрібно поріжте, моркву натріть на тертці, часник порубайте.
  3. У великій глибокій сковороді на оливковій олії обсмажте цибулю, часник і моркву.
  4. Додайте гриби, обсмажте на сильному вогні, постійно помішуючи.
  5. Додайте томатну пасту, перемішайте. Всипте орзо.
  6. Додайте воду, лаврове листя, орегано, сіль і перець. Перемішайте, доведіть до кипіння і готуйте 2-3 хвилини. Зніміть з плити, накрийте рушником і дайте настоятися 10-15 хвилин.

    Кефтедес

    Фото: instagram.com/iranti09/

    Це соковиті котлети, які готують зі свинячого і яловичого фаршу. Подавати їх можна з картоплею фрі та овочевим салатом. Дуже доречним буде соус з йогурту і часнику

    Інгредієнти

    • Фарш свинячий – 350 г
    • Фарш яловичий – 350 г
    • Батон або білий хліб – 200 г
    • Вершки – 1/2 склянки
    • Кабачок – 150 г
    • Цибулина – 1 шт.
    • Свіжа зелень петрушки – 1 середній пучок
    • Свіжа м'ята – 1 пучок
    • Курячі яйця – 2 шт.
    • Сіль і мелений чорний перець – за своїм смаком
    • Оливкова олія – 100 г

    Спосіб приготування

    1. У вершки покласти шматочки білого хліба і дати розм'якнути, за допомогою виделки перемішати в однорідну масу.
    2. Почистити цибулину і нарізати маленькими кубиками, порубати зелень петрушки і м'яти.
    3. У глибоку миску покласти м'ясний фарш, додати сюди ж підготовлені продукти: хлібно-молочну суміш, подрібнену цибулю, петрушку і вбийте яйця.
    4. Всипати дрібно нарізану свіжу м'яту, додати сіль з меленим перцем.
    5. Кабачок натерти на тертці, вмішати в фарш для кефтедес.
    6. Сформувати кульки.
    7. У глибокій сковороді розігріти олію, обсмажувати з усіх боків.
    8. Відправити кефтедес в розігріту духовку в режимі конвекції на 15 хвилин за 180 градусів.

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    Суп авголемоно

    Авголемоно: рецепт с фото
    Авголемоно: рецепт с фото
    Фото: Depositphotos

    Авголемоно – кремовий лимонно-яєчний суп. Вариться на основі курячого бульйону. Пікантності додасть приємна цитрусовая кислинка.

    Інгредієнти

    • 1,2 л курячого бульйону
    • 4 яйця
    • 2 ч. л. крохмалю
    • 2 ст. л. води
    • 1 куряча грудка
    • 300 г довгого рису
    • Сік і цедра двох лимонів
    • Петрушка – кілька гілочок
    • Сіль, чорний мелений перець – за смаком

    Спосіб приготування

    1. Відварити або запекти курячу грудку, остудити і нарізати невеликими шматками.
    2. Рис залити 450 мл води або бульйону, посолити, накрити кришкою і поставити на середній вогонь. Щойно вода закипить, зменшити вогонь до мінімуму і варити ще 8 хвилин. Зняти з вогню і добре перемішати.
    3. У глибоку миску додати сирі яйця, цедру і сік лимонів, крохмаль і сіль за смаком. Збити до однорідності. Продовжуючи збивати, влити до яєць порціями половину киплячого бульйону.
    4. Яєчну масу влити до решти бульйону в каструлі, проціджуючи через сито, щоб видалити цедру.
    5. Поставити суп на середній вогонь і варити до загустіння, постійно помішуючи. Не кип'ятити, щоб жовтки не згорнулися.
    6. Зняти суп з вогню і подавати гарячим, з невеликою кількістю м'яса курки, рису, свіжої цедри і дрібно нарізаної петрушки, щедро приправляючи кожну порцію свіжомеленим чорним перцем.

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    Бугаца із заварним кремом і апельсинами

    Бугаца з заварним кремом: рецепт
    Бугаца з заварним кремом: рецепт
    Фото: Depositphotos

    Бугаца – це пиріг з листкового тіста із заварним кремом на основі манки. Іноді його роблять солоним, додаючи в начинку сир, м'ясний фарш або шпинат. Особливо його люблять в Салоніках. Принцип приготування бугаца схожа на австрійський штрудель з яблуками.

    Інгредієнти

    • Готове листкове тісто – 1 кг
    • Молоко – 800 г
    • Цукор – 0,5 ст.
    • Яйце – 3 шт.
    • Вершкове масло – 85 г
    • Ванільний цукор – щіпка
    • Апельсин – 1 шт.
    • Манна крупа – 4 ст. л.

    Спосіб приготування

    1. Манну крупу змішайте з цукром (щоб не взялася при варінні грудочками) і засипте в кипляче молоко, постійно помішуючи.
    2. Зваріть густу манну кашу, додайте в неї вершкове масло, яйця і ванілін. Усе це ретельно перемішайте (можна збити блендером).
    3. Апельсин очистіть від шкірки, наріжте дрібними шматочками і додайте в крем. За бажанням можна додати і терту на дрібній тертці цедру апельсина.
    4. Тепер тонко розкачане тісто і крем потрібно перекласти за принципом грецького прапора: шар тіста, товстий шар крему. Верхній шар тіста змастіть збитим яйцем і запікайте в духовці за 180 градусів 40 хвилин.

    Тут дізнаєтеся рецепти найсмачнішої болгарської їжі.

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