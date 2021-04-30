Спробуємо Грецію на смак – 5 страв, що не залишать вас байдужими
Про їхній головний салат не говоритимемо. У цій країні і без нього є багато гідного
Кухня Греції на відміну, наприклад, від національної кухні Німеччини, набагато легша. У тому плані, що у греків переважають усе-таки овочеві страви. Але й м'ясні теж є – у вигляді соковитих котлет. Отже, 5 грецьких страв, які не залишать вас байдужими.
Грецьке рагу (гігантес)
Чому гігантес? Тому що це рагу готується з дуже великої квасолі. Класичне гігантес – виключно овочеве. Якщо хочеться додати трохи м'яса – сміливо можна експериментувати.
Інгредієнти
- Квасоля велика біла – 400 г
- Часник – 3-4 зуб.
- Морква – 1 шт. (велика)
- Цибуля ріпчаста – 1 шт. ( середнього розміру)
- Селера – 1 черешок
- Петрушка – 3-4 гілочки
- Помідори великі – 4 шт.
- Оливкова олія – 3 ст. л.
- Сіль морська, перець чорний мелений – за смаком
Спосіб приготування
- Квасолю замочити у великій кількості холодної води на 8-10 годин. Воду періодично міняти.
- Воду злити, залити свіжою водою, довести до кипіння і відкинути на друшляк. Обсушити.
- Моркву натерти на крупній тертці, селеру і цибулю нарізати кубиками. Часник порубати разом із зеленню.
- У глибокій сковороді або сотейнику з товстим дном розігріти оливкову олію, обсмажити цибулю і моркву до м'якості, додати селеру, петрушку і часник, готувати ще 5 хвилин.
- Додати квасолю, помідори (якщо свіжі, то без шкірки і порізані кубиками), додати води стільки, щоб вона покрила квасолю повністю. Не солити.
- Довести до кипіння і готувати на мінімальному вогні під кришкою до м'якості квасолі 1,5-2 години.
- Наприкінці приготування посолити, поперчити.
Орзо з грибами
Орзо – один з найпопулярніших видів пасти в Греції. Ці дрібні макарони схожі на рисові зернятка.
Інгредієнти
- 300 г грибів (гливи, шампіньйонів або лісових)
- 2 цибулини
- 1 морква
- 500 г пасти орзо
- 2-3 зубчики часнику
- 1 ст. л. томатної пасти
- 1 л води або бульйону
- лаврове листя
- орегано
- оливкова олія
- сіль перець
Спосіб приготування
- Гриби помийте, обсушіть і довільно поріжте.
- Почистіть цибулю, моркву і часник. Цибулю дрібно поріжте, моркву натріть на тертці, часник порубайте.
- У великій глибокій сковороді на оливковій олії обсмажте цибулю, часник і моркву.
- Додайте гриби, обсмажте на сильному вогні, постійно помішуючи.
- Додайте томатну пасту, перемішайте. Всипте орзо.
- Додайте воду, лаврове листя, орегано, сіль і перець. Перемішайте, доведіть до кипіння і готуйте 2-3 хвилини. Зніміть з плити, накрийте рушником і дайте настоятися 10-15 хвилин.
Кефтедес
Це соковиті котлети, які готують зі свинячого і яловичого фаршу. Подавати їх можна з картоплею фрі та овочевим салатом. Дуже доречним буде соус з йогурту і часнику
Інгредієнти
- Фарш свинячий – 350 г
- Фарш яловичий – 350 г
- Батон або білий хліб – 200 г
- Вершки – 1/2 склянки
- Кабачок – 150 г
- Цибулина – 1 шт.
- Свіжа зелень петрушки – 1 середній пучок
- Свіжа м'ята – 1 пучок
- Курячі яйця – 2 шт.
- Сіль і мелений чорний перець – за своїм смаком
- Оливкова олія – 100 г
Спосіб приготування
- У вершки покласти шматочки білого хліба і дати розм'якнути, за допомогою виделки перемішати в однорідну масу.
- Почистити цибулину і нарізати маленькими кубиками, порубати зелень петрушки і м'яти.
- У глибоку миску покласти м'ясний фарш, додати сюди ж підготовлені продукти: хлібно-молочну суміш, подрібнену цибулю, петрушку і вбийте яйця.
- Всипати дрібно нарізану свіжу м'яту, додати сіль з меленим перцем.
- Кабачок натерти на тертці, вмішати в фарш для кефтедес.
- Сформувати кульки.
- У глибокій сковороді розігріти олію, обсмажувати з усіх боків.
- Відправити кефтедес в розігріту духовку в режимі конвекції на 15 хвилин за 180 градусів.
Суп авголемоно
Авголемоно – кремовий лимонно-яєчний суп. Вариться на основі курячого бульйону. Пікантності додасть приємна цитрусовая кислинка.
Інгредієнти
- 1,2 л курячого бульйону
- 4 яйця
- 2 ч. л. крохмалю
- 2 ст. л. води
- 1 куряча грудка
- 300 г довгого рису
- Сік і цедра двох лимонів
- Петрушка – кілька гілочок
- Сіль, чорний мелений перець – за смаком
Спосіб приготування
- Відварити або запекти курячу грудку, остудити і нарізати невеликими шматками.
- Рис залити 450 мл води або бульйону, посолити, накрити кришкою і поставити на середній вогонь. Щойно вода закипить, зменшити вогонь до мінімуму і варити ще 8 хвилин. Зняти з вогню і добре перемішати.
- У глибоку миску додати сирі яйця, цедру і сік лимонів, крохмаль і сіль за смаком. Збити до однорідності. Продовжуючи збивати, влити до яєць порціями половину киплячого бульйону.
- Яєчну масу влити до решти бульйону в каструлі, проціджуючи через сито, щоб видалити цедру.
- Поставити суп на середній вогонь і варити до загустіння, постійно помішуючи. Не кип'ятити, щоб жовтки не згорнулися.
- Зняти суп з вогню і подавати гарячим, з невеликою кількістю м'яса курки, рису, свіжої цедри і дрібно нарізаної петрушки, щедро приправляючи кожну порцію свіжомеленим чорним перцем.
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Бугаца із заварним кремом і апельсинами
Бугаца – це пиріг з листкового тіста із заварним кремом на основі манки. Іноді його роблять солоним, додаючи в начинку сир, м'ясний фарш або шпинат. Особливо його люблять в Салоніках. Принцип приготування бугаца схожа на австрійський штрудель з яблуками.
Інгредієнти
- Готове листкове тісто – 1 кг
- Молоко – 800 г
- Цукор – 0,5 ст.
- Яйце – 3 шт.
- Вершкове масло – 85 г
- Ванільний цукор – щіпка
- Апельсин – 1 шт.
- Манна крупа – 4 ст. л.
Спосіб приготування
- Манну крупу змішайте з цукром (щоб не взялася при варінні грудочками) і засипте в кипляче молоко, постійно помішуючи.
- Зваріть густу манну кашу, додайте в неї вершкове масло, яйця і ванілін. Усе це ретельно перемішайте (можна збити блендером).
- Апельсин очистіть від шкірки, наріжте дрібними шматочками і додайте в крем. За бажанням можна додати і терту на дрібній тертці цедру апельсина.
- Тепер тонко розкачане тісто і крем потрібно перекласти за принципом грецького прапора: шар тіста, товстий шар крему. Верхній шар тіста змастіть збитим яйцем і запікайте в духовці за 180 градусів 40 хвилин.
Тут дізнаєтеся рецепти найсмачнішої болгарської їжі.
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