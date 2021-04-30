Спробуємо Грецію на смак – 5 страв, що не залишать вас байдужими

Про їхній головний салат не говоритимемо. У цій країні і без нього є багато гідного

Кухня Греції на відміну, наприклад, від національної кухні Німеччини, набагато легша. У тому плані, що у греків переважають усе-таки овочеві страви. Але й м'ясні теж є – у вигляді соковитих котлет. Отже, 5 грецьких страв, які не залишать вас байдужими.

Грецьке рагу (гігантес)

Фото: instagram.com/moy_vkys/

Чому гігантес? Тому що це рагу готується з дуже великої квасолі. Класичне гігантес – виключно овочеве. Якщо хочеться додати трохи м'яса – сміливо можна експериментувати.

Інгредієнти

Квасоля велика біла – 400 г

Часник – 3-4 зуб.

Морква – 1 шт. (велика)

Цибуля ріпчаста – 1 шт. ( середнього розміру)

Селера – 1 черешок

Петрушка – 3-4 гілочки

Помідори великі – 4 шт.

Оливкова олія – 3 ст. л.

Сіль морська, перець чорний мелений – за смаком

Спосіб приготування

Квасолю замочити у великій кількості холодної води на 8-10 годин. Воду періодично міняти. Воду злити, залити свіжою водою, довести до кипіння і відкинути на друшляк. Обсушити. Моркву натерти на крупній тертці, селеру і цибулю нарізати кубиками. Часник порубати разом із зеленню. У глибокій сковороді або сотейнику з товстим дном розігріти оливкову олію, обсмажити цибулю і моркву до м'якості, додати селеру, петрушку і часник, готувати ще 5 хвилин. Додати квасолю, помідори (якщо свіжі, то без шкірки і порізані кубиками), додати води стільки, щоб вона покрила квасолю повністю. Не солити. Довести до кипіння і готувати на мінімальному вогні під кришкою до м'якості квасолі 1,5-2 години. Наприкінці приготування посолити, поперчити.

Орзо з грибами

Фото: Orchard Street Kitchen

Орзо – один з найпопулярніших видів пасти в Греції. Ці дрібні макарони схожі на рисові зернятка.

Інгредієнти

300 г грибів (гливи, шампіньйонів або лісових)

2 цибулини

1 морква

500 г пасти орзо

2-3 зубчики часнику

1 ст. л. томатної пасти

1 л води або бульйону

лаврове листя

орегано

оливкова олія

сіль перець

Спосіб приготування

Гриби помийте, обсушіть і довільно поріжте. Почистіть цибулю, моркву і часник. Цибулю дрібно поріжте, моркву натріть на тертці, часник порубайте. У великій глибокій сковороді на оливковій олії обсмажте цибулю, часник і моркву. Додайте гриби, обсмажте на сильному вогні, постійно помішуючи. Додайте томатну пасту, перемішайте. Всипте орзо. Додайте воду, лаврове листя, орегано, сіль і перець. Перемішайте, доведіть до кипіння і готуйте 2-3 хвилини. Зніміть з плити, накрийте рушником і дайте настоятися 10-15 хвилин.

Кефтедес

Фото: instagram.com/iranti09/

Це соковиті котлети, які готують зі свинячого і яловичого фаршу. Подавати їх можна з картоплею фрі та овочевим салатом. Дуже доречним буде соус з йогурту і часнику

Інгредієнти

Фарш свинячий – 350 г

Фарш яловичий – 350 г

Батон або білий хліб – 200 г

Вершки – 1/2 склянки

Кабачок – 150 г

Цибулина – 1 шт.

Свіжа зелень петрушки – 1 середній пучок

Свіжа м'ята – 1 пучок

Курячі яйця – 2 шт.

Сіль і мелений чорний перець – за своїм смаком

Оливкова олія – 100 г

Спосіб приготування

У вершки покласти шматочки білого хліба і дати розм'якнути, за допомогою виделки перемішати в однорідну масу. Почистити цибулину і нарізати маленькими кубиками, порубати зелень петрушки і м'яти. У глибоку миску покласти м'ясний фарш, додати сюди ж підготовлені продукти: хлібно-молочну суміш, подрібнену цибулю, петрушку і вбийте яйця. Всипати дрібно нарізану свіжу м'яту, додати сіль з меленим перцем. Кабачок натерти на тертці, вмішати в фарш для кефтедес. Сформувати кульки. У глибокій сковороді розігріти олію, обсмажувати з усіх боків. Відправити кефтедес в розігріту духовку в режимі конвекції на 15 хвилин за 180 градусів.

Суп авголемоно

Авголемоно: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Авголемоно – кремовий лимонно-яєчний суп. Вариться на основі курячого бульйону. Пікантності додасть приємна цитрусовая кислинка.

Інгредієнти

1,2 л курячого бульйону

4 яйця

2 ч. л. крохмалю

2 ст. л. води

1 куряча грудка

300 г довгого рису

Сік і цедра двох лимонів

Петрушка – кілька гілочок

Сіль, чорний мелений перець – за смаком

Спосіб приготування

Відварити або запекти курячу грудку, остудити і нарізати невеликими шматками. Рис залити 450 мл води або бульйону, посолити, накрити кришкою і поставити на середній вогонь. Щойно вода закипить, зменшити вогонь до мінімуму і варити ще 8 хвилин. Зняти з вогню і добре перемішати. У глибоку миску додати сирі яйця, цедру і сік лимонів, крохмаль і сіль за смаком. Збити до однорідності. Продовжуючи збивати, влити до яєць порціями половину киплячого бульйону. Яєчну масу влити до решти бульйону в каструлі, проціджуючи через сито, щоб видалити цедру. Поставити суп на середній вогонь і варити до загустіння, постійно помішуючи. Не кип'ятити, щоб жовтки не згорнулися. Зняти суп з вогню і подавати гарячим, з невеликою кількістю м'яса курки, рису, свіжої цедри і дрібно нарізаної петрушки, щедро приправляючи кожну порцію свіжомеленим чорним перцем.

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Бугаца із заварним кремом і апельсинами

Бугаца з заварним кремом: рецепт Фото: Depositphotos

Бугаца – це пиріг з листкового тіста із заварним кремом на основі манки. Іноді його роблять солоним, додаючи в начинку сир, м'ясний фарш або шпинат. Особливо його люблять в Салоніках. Принцип приготування бугаца схожа на австрійський штрудель з яблуками.

Інгредієнти

Готове листкове тісто – 1 кг

Молоко – 800 г

Цукор – 0,5 ст.

Яйце – 3 шт.

Вершкове масло – 85 г

Ванільний цукор – щіпка

Апельсин – 1 шт.

Манна крупа – 4 ст. л.

Спосіб приготування

Манну крупу змішайте з цукром (щоб не взялася при варінні грудочками) і засипте в кипляче молоко, постійно помішуючи. Зваріть густу манну кашу, додайте в неї вершкове масло, яйця і ванілін. Усе це ретельно перемішайте (можна збити блендером). Апельсин очистіть від шкірки, наріжте дрібними шматочками і додайте в крем. За бажанням можна додати і терту на дрібній тертці цедру апельсина. Тепер тонко розкачане тісто і крем потрібно перекласти за принципом грецького прапора: шар тіста, товстий шар крему. Верхній шар тіста змастіть збитим яйцем і запікайте в духовці за 180 градусів 40 хвилин.

Тут дізнаєтеся рецепти найсмачнішої болгарської їжі.

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