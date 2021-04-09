Що їдять у Болгарії? 5 найцікавіших страв

Наприклад, уранці там готують міш маш, що можна перекласти як безлад

Продовжуємо знайомитися зі знаковими стравами різних країн світу. Ми розповідали про англійську кухню, тепер настав час Болгарії. Отже, що там їдять? Багато м'яса та овочів. У фаворитах – помідори і, звісно, болгарський перець. Він присутній майже всюди. Його зазвичай запікають. Причому в спеціальній печі – чушкопек. По-болгарськи – це перець. І ще. Можливо, ви не знали, що вранці болгари їдять міш маш. Перекласти це слово можна як "безлад". Отже, найцікавіші рецепти болгарської кухні знайдете нижче.

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Міш маш

Фото: instagram.com/apika32/

Найранковіша страва в Болгарії. В оригінальній версії використовується вже спечений перець, почищений від тонкої шкірки. Бажано, щоб усі овочі в цій страві були сезонними, так набагато смачніше. Подавати міш маш обов'язково з підсмаженим хлібом.

Інгредієнти

Яйця – 2 шт.

Бринза – 50 г

Червоний болгарський перець – 1 шт.

Помідори – 2 шт.

Цибуля – 1 шт.

Олія – 3 ст. л.

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Цибулю почистити, подрібнити. Помідори нарізати дрібними кубиками. Перець подрібнити. Бринзу натерти на дрібній тертці. На олії підрум'янити цибулю. Смажити 7-10 хвилин на середньому вогні, помішуючи. Додати до цибулі помідори і перець. Присолити. Тушкувати на невеликому вогні 15-20 хвилин, доки сік не випарується. Вбити яйця, додати бринзу. Перемішати, поперчити. Смажити ще 2-3 хвилини до готовності яєць. Солити не потрібно, бринза досить солона. Подавати одразу ж, з підсмаженим у тостері хлібом.

Болгарська баніца

Фото: instagram.com/eliza_gluzskaya/

Це пиріг з тонкого листкового тіста з бринзою. Баніца – найважливіша страва для болгар. Її готують на свята – Новий рік і Великдень. Особливість – не шкодуйте бринзи. Що її більше, то смачніше баніца.

Інгредієнти

Упаковка тіста філо – 1 шт.

Болгарська бринза – 350 г

Яйця – 4 шт.

Йогурт – 350 г

Вершкове масло розтоплене – 150 г

Сода – 1/4 ч. л.

Спосіб приготування

3 яйця змішати з йогуртом, розкришити туди бринзу. Тісто дістати з упаковки. Кілька листів викласти в форму, змастити розтопленим вершковим маслом. Далі викласти ще 1 лист. Зверху листа начинка, потім знову тісто і знову масло. Так шар за шаром. Яйце збити із залишками розтопленого масла. Баніцу нарізати на порції, змастити яйцем з маслом. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин до золотавого кольору.

Руло "Стефані"

Фото: instagram.com/the.lockdown.chef/

Це ситний м'ясний рулет з начинкою всередині. Зазвичай – це овочі та варені яйця. Як гарнір до цієї страви болгари вибирають картоплю.

Інгредієнти

М'ясний фарш – 600 г

Яйця – 4 шт.

Білий хліб – 2 шматки

Лук – 2 шт.

Морква – 3 шт.

Солоні огірки – 3 шт.

Петрушка – 1 пучок

Сир – 30 г

Чабер – 1/2 ч. л.

Сіль, перець за смаком

Спосіб приготування

Зварити моркву і 3 яйця. Змішати фарш з приправами, розмоченим у воді хлібом, 1 яйцем, дрібно посіченою цибулею і петрушкою. Перемішати і поставити на 30 хвилин у холодильник. Для начинки моркву і солоні огірки нарізати смужками, а варені яйця – навпіл. Викласти фарш на харчову плівку і разравнять його в прямокутну форму завтовшки приблизно 1 см. Посередині викласти начинку і згорнути рулет за допомогою плівки Перекласти рулет на деко, вистелений пергаментом. Запікати руло "Стефані" в духовці за 180 градусів 40-45 хвилин. Коли рулет буде готовий, присипати тертим сиром і залишити в духовці, доки сир не розплавиться. Подавати рулет, нарізаним на шматочки. Різати його зручніше, коли рулет добре охолоне.

Салат "Шопський"

Фото: instagram.com/kt_biro/

Цей салат з'явився на заході Болгарії, точна дата його появи невідома. Але відомо, що першими салат почали готувати шопи – етнічна група болгар. Звідси і назва. Сьогодні "Шопський" салат відомий і популярний в Македонії, Сербії, Чорногорії.

Інгредієнти

Помідори червоні – 400 г;

Перець солодкий зелений, червоний – по 1 шт.;

Цибуля ріпчаста – 100 г;

Лимонний сік – 20 мл;

Маслини без кісточки – 50 г;

Бринза – 125 г;

Огірки – 250 г;

Петрушка – 20 г;

Оливкова олія – 30 мл;

Сіль морська.

Спосіб приготування

Нарізати помідори невеликими шматочками. Огірки порізати великими скибочками. Перці очистити від насіння, розрізати уздовж, а нарізати тонкими смужками. Цибулю нарізати дуже тонко. Перемішати овочі, заправити оливковою олією, змішаним з лимонним соком, і посолити. Додати маслини і нарізану петрушку, розкласти по тарілках і посипати крупно натертої бринзою.

Дроб сарма

Фото: instagram.com/fata.gourmana.vm/

Болгари люблять цю страву їсти разом з м'ясом, насамперед з бараниною. Дроб сарму їдять і як окрему страву. Автентична страва готується з баранячих тельбухів і рису. Не менш смачно буде і з курячою печінкою.

Інгредієнти

Печінка куряча – 400 г

Рис довгозернистий – 150 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Олія – 2-3 ст. л.

Домашній йогурт – 250 мл.

Яйце – 2 шт.

Борошно пшеничне – 2 ст. л.

Зелень петрушки, сіль, перець-за смаком

Спосіб приготування

Курячу печінку нарізати невеликими шматочками, цибулю нарізати кубиком і обсмажити до напівготовності. Додати промитий рис, петрушку, сіль і перець за смаком Перекласти все в 2-х літрову форму, додати води (втричі більше за обсягом, ніж рису) і відправити запікатися в духовку, розігріту до 200 градусів на 30-40 хвилин. Йогурт змішати з яйцем, сіллю, борошном, залити цією сумішшю рис і випікати ще 10-15 хвилин.

Тут зібрані 10 рецептів оригінальних овочевих запіканок.

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