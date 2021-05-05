Не только паэлья – 5 важных для Испании блюд, которые стоит попробовать
Чесночный суп, свиное раксо, а на десерт – желтки святой Терезы
Многие ошибочно предполагают, что испанская кухня сродни национальной кухни Греции. Мол, это две страны обожают дары Средиземноморского моря и все, что растет на их земле. Это не совсем так. Испанцы любят мясо, умеют его готовить. А еще – не против сладостей. И чем больше, тем лучше. Пожалуй, самый оригинальный десерт – это желтки святой Терезы. Красивые, желтого оттенка, шарики в сахарной пудре. Ниже – рецепты испанской еды, которая проста в приготовлении и заслуживает вашего внимания.
Испанский чесночный суп
Максимально прост в приготовлении этот суп прекрасно насыщает и поддерживает организм за счет присутствия чеснока.
Ингредиенты
- Масло оливковое – 2 ст. л.
- Чеснок (чищеный) – 4 зуб.
- Французский багет (или батон) – 4 ломтика
- Паприка – 1 ч. л.
- Говяжий бульон – 1 л
- Кумин молотый – 1/4 ч. л.
- Яйца – 4 шт.
- Соль и черный молотый перец – по вкусу
- Петрушка свежая
Способ приготовления
- Нагреть духовку до 230 градусов. В большой кастрюле разогреть оливковое масло, выложить зубчики чеснока и жарить до золотистого цвета. Переложить на отдельную тарелку.
- В кастрюлю с чесночным маслом выложить ломтики багета и жарить до золотистого цвета. Переложить жареные ломтики на тарелку.
- В ту же кастрюлю насыпать паприку и жарить несколько секунд. Добавить бульон, насыпать кумин и жареный чеснок. Посолить, поперчить и готовить, помешивая и разминая чеснок деревянной ложкой, около 5 минут.
- Суп налить в тарелки, в каждую вылить по одному яйцу и сверху выложить по одному ломтику багета, поставить в духовку на 3-4 минуты, до готовности яиц. Готовый суп посыпать рубленой петрушкой.
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Свиное раксо
Очень вкусное блюдо. За счет того, что мясо готовится в вине, оно приобретает нежную текстуру и необычный аромат.
Ингредиенты
- Сливки – 300 мл
- Свинина – 700 г
- Томатная паста – 2 ст. л.
- Вино красное – 150 мл
- Паприка сладкая, приправы – по вкусу
Способ приготовления
- Мясо нарезать, обжарить до золотистой корочки.
- Смешать специи, томатную пасту и сливки – влить к свинине, прогреть на небольшом огне, помешивая, до закипания сливок.
- Частями влить вино, тушить до готовности 40 минут.
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Курица чилиндрон
Это не просто курица с овощами. Ее готовят в невероятно ароматном соусе чилиндрон. Подают курицу горячей, на гарнир – рис.
Ингредиенты
- Курица – 500 г
- Бекон сырокопченый – 2 ломтика
- Перец болгарский – 2 шт. (красный и зеленый)
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Томаты – 250 г
- Перец чили красный – 1 шт. (небольшой)
- Перец черный молотый – 1 ч. л.
- Паприка копченая – 1 ч. л.
- Соль – щепотка
- Сахар – 1-2 ч. л.
- Вино сухое (белое) – 100 г
- Тимьян, лавровый лист – по вкусу
Способ приготовления
- Курицу слегка обжарить в оливковом масле со всех сторон до легкого золотистого цвета.
- Убрать курицу со сковороды, добавить нарезанный небольшим кубиком лук, обжарить до золотистого цвета.
- Добавить нарезанный болгарский перец, обжарить. Ввести мелко порезанный перец чили.
- Добавить мелко нарезанный чеснок, обжарить до появления запаха.
- Влить вино, выпарить алкоголь.
- Добавить мелко нарезанные томаты, кожуру убрать, перемешать.
- Добавить специи и сахар. Затем измельченный бекон, тимьян.
- Тушить под крышкой на медленном огне 25-30 минут, периодически переворачивая.
Торрихас
Или испанские гренки. Когда-то, а именно в 15 веке, это блюдо из черствого хлеба, яиц, сахара, молока или вина готовили для рожениц. Считалось, что торрихас помогает молодым мамам восстанавливаться.
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Ингредиенты
- Несвежий батон – 1 шт.
- Молоко – 600 мл
- Корица – 1 палочка
- Мед – 2 ст. л.
- Цедра лимона – 30 г
- Цедра апельсина – 30 г
- Яйца – 2 шт.
- Анисовый ликер – 2 ст. л.
- Ванильная эссенция – 2 ч. л.
- Сахар – 100 г
- Корица – 2 ч. л.
Способ приготовления
- Нарезать батон (2 см), уложить в посуду с высокими стенками.
- Налить молоко в посуду для кипячения, добавить корицу, цедру лимона и апельсина, мед, ванильную эссенцию, анисовый ликер. Перемешать и нагреть.
- Как только молоко закипит, снять с плиты, процедить и дать немного остыть.
- Залить хлеб молоком. Оно должно впитаться.
- Взбить яйца, разогреть сковороду (масло должно наполовину покрывать хлеб).
- Обмокнуть хлеб в яйце и обжарить с двух сторон. Положить на бумажные полотенца.
- Обмакнуть в сахаре с корицей.
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Желтки святой Терезы
Этот десерт – гордость города Авила. Существует версия, что автором лакомства является святая Тереза. Дело было в начале 16-го века. Но свое официальное имя это печенье получило лишь в 19-ом веке. Поэтому скорее всего – это маркетинговый ход. Традиционно желтки святой Терезы готовятся в медной посуде. Это связано с тем, что в процессе приготовления смесь для десерта должна быстро нагреваться и остывать.
Ингредиенты
- Вода – 75 мл
- Сахар – 200 г
- Лимон – 1 шт.
- Палочки корицы – 1 шт.
- Сахарная пудра – по вкусу
- Яичный желток – 6 шт.
Способ приготовления
- Желтки пропустить через сито в сотейник, чтобы избавиться от мембран.
- Приготовить сироп: в другой сотейник всыпать 100 г сахара, влить воду, положить палочку корицы и лимонную цедру, срезанную крупными кусками.
- Довести до кипения, достать цедру и корицу, довести сироп до загустения. Затем снять с огня и дать немного остыть.
- Влить теплый сироп к желткам, постоянно взбивая, поставить на небольшой огонь и продолжать взбивать до густой массы. Она начнет отходить от стенок сотейника. Готовую густую массу переложить на тарелку и дать остыть.
- Скатать из желтковой массы небольшие шарики размером с яичный желток. Обвалять их в сахаре и уложить каждый в бумажную тарталетку.
- Поместить в холодильник на 10-15 минут и подавать.
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