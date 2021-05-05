Не только паэлья – 5 важных для Испании блюд, которые стоит попробовать

Чесночный суп, свиное раксо, а на десерт – желтки святой Терезы

Многие ошибочно предполагают, что испанская кухня сродни национальной кухни Греции. Мол, это две страны обожают дары Средиземноморского моря и все, что растет на их земле. Это не совсем так. Испанцы любят мясо, умеют его готовить. А еще – не против сладостей. И чем больше, тем лучше. Пожалуй, самый оригинальный десерт – это желтки святой Терезы. Красивые, желтого оттенка, шарики в сахарной пудре. Ниже – рецепты испанской еды, которая проста в приготовлении и заслуживает вашего внимания.

Испанский чесночный суп

Фото: instagram.com/azucaryoregano/

Максимально прост в приготовлении этот суп прекрасно насыщает и поддерживает организм за счет присутствия чеснока.



Ингредиенты

Масло оливковое – 2 ст. л.

Чеснок (чищеный) – 4 зуб.

Французский багет (или батон) – 4 ломтика

Паприка – 1 ч. л.

Говяжий бульон – 1 л

Кумин молотый – 1/4 ч. л.

Яйца – 4 шт.

Соль и черный молотый перец – по вкусу

Петрушка свежая

Способ приготовления

Нагреть духовку до 230 градусов. В большой кастрюле разогреть оливковое масло, выложить зубчики чеснока и жарить до золотистого цвета. Переложить на отдельную тарелку. В кастрюлю с чесночным маслом выложить ломтики багета и жарить до золотистого цвета. Переложить жареные ломтики на тарелку. В ту же кастрюлю насыпать паприку и жарить несколько секунд. Добавить бульон, насыпать кумин и жареный чеснок. Посолить, поперчить и готовить, помешивая и разминая чеснок деревянной ложкой, около 5 минут. Суп налить в тарелки, в каждую вылить по одному яйцу и сверху выложить по одному ломтику багета, поставить в духовку на 3-4 минуты, до готовности яиц. Готовый суп посыпать рубленой петрушкой.

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Свиное раксо

Фото: instagram.com/lamaritima_/

Очень вкусное блюдо. За счет того, что мясо готовится в вине, оно приобретает нежную текстуру и необычный аромат.

Ингредиенты

Сливки – 300 мл

Свинина – 700 г

Томатная паста – 2 ст. л.

Вино красное – 150 мл

Паприка сладкая, приправы – по вкусу

Способ приготовления

Мясо нарезать, обжарить до золотистой корочки. Смешать специи, томатную пасту и сливки – влить к свинине, прогреть на небольшом огне, помешивая, до закипания сливок. Частями влить вино, тушить до готовности 40 минут.

Курица чилиндрон

Фото: instagram.com/estoyhechouncocinillas/

Это не просто курица с овощами. Ее готовят в невероятно ароматном соусе чилиндрон. Подают курицу горячей, на гарнир – рис.



Ингредиенты

Курица – 500 г

Бекон сырокопченый – 2 ломтика

Перец болгарский – 2 шт. (красный и зеленый)

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Томаты – 250 г

Перец чили красный – 1 шт. (небольшой)

Перец черный молотый – 1 ч. л.

Паприка копченая – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Сахар – 1-2 ч. л.

Вино сухое (белое) – 100 г

Тимьян, лавровый лист – по вкусу

Способ приготовления

Курицу слегка обжарить в оливковом масле со всех сторон до легкого золотистого цвета. Убрать курицу со сковороды, добавить нарезанный небольшим кубиком лук, обжарить до золотистого цвета. Добавить нарезанный болгарский перец, обжарить. Ввести мелко порезанный перец чили. Добавить мелко нарезанный чеснок, обжарить до появления запаха. Влить вино, выпарить алкоголь. Добавить мелко нарезанные томаты, кожуру убрать, перемешать. Добавить специи и сахар. Затем измельченный бекон, тимьян. Тушить под крышкой на медленном огне 25-30 минут, периодически переворачивая.

Торрихас

Фото: instagram.com/ekosenko/

Или испанские гренки. Когда-то, а именно в 15 веке, это блюдо из черствого хлеба, яиц, сахара, молока или вина готовили для рожениц. Считалось, что торрихас помогает молодым мамам восстанавливаться.

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Ингредиенты

Несвежий батон – 1 шт.

Молоко – 600 мл

Корица – 1 палочка

Мед – 2 ст. л.

Цедра лимона – 30 г

Цедра апельсина – 30 г

Яйца – 2 шт.

Анисовый ликер – 2 ст. л.

Ванильная эссенция – 2 ч. л.

Сахар – 100 г

Корица – 2 ч. л.

Способ приготовления

Нарезать батон (2 см), уложить в посуду с высокими стенками. Налить молоко в посуду для кипячения, добавить корицу, цедру лимона и апельсина, мед, ванильную эссенцию, анисовый ликер. Перемешать и нагреть. Как только молоко закипит, снять с плиты, процедить и дать немного остыть. Залить хлеб молоком. Оно должно впитаться. Взбить яйца, разогреть сковороду (масло должно наполовину покрывать хлеб). Обмокнуть хлеб в яйце и обжарить с двух сторон. Положить на бумажные полотенца. Обмакнуть в сахаре с корицей.

Желтки святой Терезы

Фото: instagram.com/varanda65/

Этот десерт – гордость города Авила. Существует версия, что автором лакомства является святая Тереза. Дело было в начале 16-го века. Но свое официальное имя это печенье получило лишь в 19-ом веке. Поэтому скорее всего – это маркетинговый ход. Традиционно желтки святой Терезы готовятся в медной посуде. Это связано с тем, что в процессе приготовления смесь для десерта должна быстро нагреваться и остывать.

Ингредиенты

Вода – 75 мл

Сахар – 200 г

Лимон – 1 шт.

Палочки корицы – 1 шт.

Сахарная пудра – по вкусу

Яичный желток – 6 шт.

Способ приготовления

Желтки пропустить через сито в сотейник, чтобы избавиться от мембран. Приготовить сироп: в другой сотейник всыпать 100 г сахара, влить воду, положить палочку корицы и лимонную цедру, срезанную крупными кусками. Довести до кипения, достать цедру и корицу, довести сироп до загустения. Затем снять с огня и дать немного остыть. Влить теплый сироп к желткам, постоянно взбивая, поставить на небольшой огонь и продолжать взбивать до густой массы. Она начнет отходить от стенок сотейника. Готовую густую массу переложить на тарелку и дать остыть. Скатать из желтковой массы небольшие шарики размером с яичный желток. Обвалять их в сахаре и уложить каждый в бумажную тарталетку. Поместить в холодильник на 10-15 минут и подавать.

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