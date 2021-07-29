Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Куди їхати у серпні

На кого залишити улюбленця

Як зміцнити імунітет

Модні джинси

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Як зробити домашній соус Цезар: ТОП-5 рецептів

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
29 липня, 18:57
Копіювати лінк
Пропонуємо вам кращі рецепти заправки для салату Цезар, адже від смачного соусу залежить половина успіху вашого страви.
Заправки для салату "Цезар"
Заправки для салату "Цезар" / Фото: Сьогодні

У класичний склад соусу для салата "Цезар" входять: оливкова олія, часник, чорний перець, винний оцет, сік лимона або лайма, яйце, зварене "в мішечок", вустерський соус і сіль.

Роздавлений часник інтенсивно збивається в оливковій олії, до них додають оцет, лимонний сік і перетерте яйце, а в кінці – вустерський соус і сіль.

В наші дні ще один обов'язковий інгредієнт заправки для салату "Цезар" з куркою – анчоуси.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Читайте також:

Соус "Цезар" з майонезом

"Цезар" з тунцем
"Цезар" з тунцем / Фото: freepik.com

Складові:

  • 500 мл домашнього майонезу
  • 30 г анчоусів (можна замінити оселедцем)
  • 10 г каперсів
  • 1 ч.л. гірчиці
  • Трохи часнику або зелені

Спосіб приготування:

  1. Подрібніть в блендері анчоуси і каперси.
  2. Змішайте з гірчицею і майонезом.
  3. За бажанням додайте нарізану зелень або пропущений через прес часник.

Соус "Цезар" з анчоусами

Соус "Цезар"
Соус "Цезар" / Фото: Depositphotos

Складові:

  • 2 зубчики часнику
  • 4 філе анчоуса
  • 1 ч.л. солі
  • 1 ч.л. меленого перцю
  • 1 ст.л. свіжовичавленого лимонного соку
  • 1 ч.л. вустерського соусу
  • 1/2 ч.л. діжонської гірчиці
  • 1 великий яєчний жовток
  • 1/2 склянки оливкової олії екстра вірджин

Читайте також:

Спосіб приготування:

  1. Помістіть давлений часник, філе анчоуса і сіль в дерев'яну салатну миску.
  2. Використовуючи дві вилки, розітріть часник і анчоуси в пасту.
  3. Додайте перець, лимонний сік, вустерський соус, гірчицю і яєчний жовток, збийте виделкою.
  4. Влийте оливкову олію і перемішайте.

Соус "Цезар": рецепт з сиром

Соус "Цезар" з пармезаном
Соус "Цезар" з пармезаном / Фото: freepik.com

В тренді

Складові:

  • 2 філе анчоуса в олії
  • 1 зубчик часнику
  • 2 ст.л. легкого майонезу
  • 1 ч.л. лимонного соку
  • 15 г сиру пармезан, дрібно натертого
  • 2,5 ст.л. холодної кип'яченої води

Спосіб приготування:

  1. Злийте з анчоусів рідину і крупно наріжте.
  2. Часник також крупно поріжте.
  3. Покладіть філе анчоусів у ступку, додайте часник і розітріть товкачем у пасту.
  4. Додайте майонез, лимонний сік, пармезан і воду. Добре перемішайте.

Соус "Цезар" простий

Простий соус для "Цезаря"
Простий соус для "Цезаря" / Фото: Depositphotos

Складові:

  • 150 г майонезу
  • 1 ст.л. лимонного соку
  • 1-2 зубчики часнику
  • 2-3 анчоуса

Спосіб приготування:

  1. Пропустіть часник через прес.
  2. Розітріть разом з анчоусами.
  3. З'єднайте всі інгредієнти з майонезом і перемішайте до однорідності.

Соус "Цезар" без анчоусів

Заправка для "Цезаря"
Заправка для "Цезаря" / Фото: Depositphotos

Складові:

  • 1 зубчик часнику
  • 1 ч.л. гірчиці
  • 1 яєчний жовток
  • 1 ст.л. лимонного соку
  • 45 мл оливкової олії
  • 1 ч.л. червоного винного оцту
  • 1 ч.л. вустерського соусу
  • 2 краплі табаско
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Очистіть і нарубайте часник якомога дрібніше, роздавіть його пласкою стороною ножа і перетріть з сіллю. Потрібно отримати часникову пасту.
  2. У миску для заправки викладіть яєчний жовток, додайте гірчицю і сік лимона. Добре все змішайте до однорідності.
  3. Додайте часникову пасту, оцет і перемішайте.
  4. Тонкою цівкою при постійному збиванні влийте олію.
  5. Додайте вустерський соус, табаско і перець. Перемішайте.

Чим замінити соус "Цезар"

Ви можете купити готовий соус "Цезар" або заправити салат майонезом, додавши часник, оцет або свіжовичавлений лимонний сік.

Дивіться відео, як зробити салат з ідеальних малосольних огірочків:

Раніше ми розповідали, як приготувати сніданок з кабачків: ТОП-3 апетитних рецептів.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Їсти ягоди щодня
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як бюджетно оновити гардероб
Хакнути
Сольник зірки
DOROFEEVA
31 липня / 20:00
5 головних концертів липня
Чи гідний сервіс на відпочинку в Україні?
Дізнатися більше про відпочинок
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
25 - 31 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Чи зможеш відрізнити дизайнерський одяг від речей з ринку?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Де купатися
Топ пляжів недалеко від Києва
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти