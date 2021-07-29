Как сделать домашний соус Цезарь: ТОП-5 рецептов

Предлагаем вам лучшие рецепты заправки для салата Цезарь, ведь от вкусного соуса зависит половина успеха вашего блюда.

Заправки для салата "Цезарь" / Фото: Сегодня

В классический состав соуса для салата "Цезарь" входят: оливковое масло, чеснок, черный перец, винный уксус, сок лимона или лайма, яйцо, сваренное "в мешочек", вустерский соус и соль.

Раздавленный чеснок интенсивно взбивается в оливковом масле, к ним добавляют уксус, лимонный сок и перетертое яйцо, а в конце – вустерский соус и соль.

В наши дни еще один обязательный ингредиент заправки для салата "Цезарь" с курицей – анчоусы.

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Соус "Цезарь" с майонезом

"Цезарь" с консервированным тунцом / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

500 мл домашнего майонеза

30 г анчоусов (можно заменить селедкой)

10 г каперсов

1 ч.л. горчицы

Немного чеснока или зелени

Способ приготовления:

Измельчите в блендере анчоусы и каперсы. Смешайте с горчицей и майонезом. По желанию добавьте нарезанную зелень или пропущенный через пресс чеснок.

Соус "Цезарь" с анчоусами

Соус "Цезарь" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 зубчика чеснока

4 филе анчоуса

1 ч.л. соли

1 ч.л. молотого перца

1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока

1 ч.л. вустерского соуса

1/2 ч.л. дижонской горчицы

1 большой яичный желток

1/2 стакана оливкового масла экстра вирджин

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Способ приготовления:

Поместите давленый чеснок, филе анчоуса и соль в деревянную салатную миску. Используя две вилки, разотрите чеснок и анчоусы в пасту. Добавьте перец, лимонный сок, вустерский соус, горчицу и яичный желток, взбейте вилкой. Влейте оливковое масло и перемешайте.

Соус "Цезарь": рецепт с сыром

Соус "Цезарь" с пармезаном / Фото: freepik.com

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Ингредиенты:

2 филе анчоуса в масле

1 зубчик чеснока

2 ст.л. легкого майонеза

1 ч.л. лимонного сока

15 г сыра пармезан, мелко натертого

2,5 ст.л. холодной кипяченой воды

Способ приготовления:

Слейте с анчоусов жидкость и крупно порежьте. Чеснок также крупно порежьте. Положите филе анчоусов в ступку, добавьте чеснок и разотрите пестиком в пасту. Добавьте майонез, лимонный сок, пармезан и воду. Хорошо перемешайте.

Соус "Цезарь" простой

Простой соус для "Цезаря" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

150 г майонеза

1 ст.л. лимонного сока

1-2 зубчика чеснока

2-3 анчоуса

Способ приготовления:

Пропустите чеснок через пресс. Разотрите чеснок вместе с анчоусами. Соедините все ингредиенты с майонезом и перемешайте до однородности.

Соус "Цезарь" без анчоусов

Заправка для "Цезаря" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 зубчик чеснока

1 ч.л. горчицы

1 яичный желток

1 ст.л. лимонного сока

45 мл оливкового масла

1 ч.л. красного винного уксуса

1 ч.л. вустерского соуса

2 капли табаско

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Очистите и нарубите чеснок как можно мельче, раздавите его плоской стороной ножа и перетрите с солью. Нужно получить чесночную пасту. В миску для заправки выложите яичный желток, добавьте горчицу и сок лимона. Хорошо все смешайте до однородности. Добавьте чесночную пасту, уксус и перемешайте. Тонкой струйкой при постоянном взбивании влейте масло. Добавьте вустерский соус, табаско и перец. Перемешайте.

Чем заменить соус "Цезарь"

Вы можете купить готовый соус "Цезарь" или заправить салат майонезом, добавив чеснок, уксус или свежевыжатый лимонный сок.

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