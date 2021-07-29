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Как сделать домашний соус Цезарь: ТОП-5 рецептов

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
29 июля, 18:57
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Предлагаем вам лучшие рецепты заправки для салата Цезарь, ведь от вкусного соуса зависит половина успеха вашего блюда.
Заправки для салата "Цезарь"
Заправки для салата "Цезарь" / Фото: Сегодня

В классический состав соуса для салата "Цезарь" входят: оливковое масло, чеснок, черный перец, винный уксус, сок лимона или лайма, яйцо, сваренное "в мешочек", вустерский соус и соль.

Раздавленный чеснок интенсивно взбивается в оливковом масле, к ним добавляют уксус, лимонный сок и перетертое яйцо, а в конце – вустерский соус и соль.

В наши дни еще один обязательный ингредиент заправки для салата "Цезарь" с курицей – анчоусы.

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Соус "Цезарь" с майонезом

"Цезарь" с консервированным тунцом
"Цезарь" с консервированным тунцом / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 500 мл домашнего майонеза
  • 30 г анчоусов (можно заменить селедкой)
  • 10 г каперсов
  • 1 ч.л. горчицы
  • Немного чеснока или зелени

Способ приготовления:

  1. Измельчите в блендере анчоусы и каперсы.
  2. Смешайте с горчицей и майонезом.
  3. По желанию добавьте нарезанную зелень или пропущенный через пресс чеснок.

Соус "Цезарь" с анчоусами

Соус "Цезарь"
Соус "Цезарь" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 зубчика чеснока
  • 4 филе анчоуса
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. молотого перца
  • 1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока
  • 1 ч.л. вустерского соуса
  • 1/2 ч.л. дижонской горчицы
  • 1 большой яичный желток
  • 1/2 стакана оливкового масла экстра вирджин

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Способ приготовления:

  1. Поместите давленый чеснок, филе анчоуса и соль в деревянную салатную миску.
  2. Используя две вилки, разотрите чеснок и анчоусы в пасту.
  3. Добавьте перец, лимонный сок, вустерский соус, горчицу и яичный желток, взбейте вилкой.
  4. Влейте оливковое масло и перемешайте.

Соус "Цезарь": рецепт с сыром

Соус "Цезарь" с пармезаном
Соус "Цезарь" с пармезаном / Фото: freepik.com

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Ингредиенты:

  • 2 филе анчоуса в масле
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 ст.л. легкого майонеза
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • 15 г сыра пармезан, мелко натертого
  • 2,5 ст.л. холодной кипяченой воды

Способ приготовления:

  1. Слейте с анчоусов жидкость и крупно порежьте.
  2. Чеснок также крупно порежьте.
  3. Положите филе анчоусов в ступку, добавьте чеснок и разотрите пестиком в пасту.
  4. Добавьте майонез, лимонный сок, пармезан и воду. Хорошо перемешайте.

Соус "Цезарь" простой

Простой соус для "Цезаря"
Простой соус для "Цезаря" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 150 г майонеза
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 2-3 анчоуса

Способ приготовления:

  1. Пропустите чеснок через пресс.
  2. Разотрите чеснок вместе с анчоусами.
  3. Соедините все ингредиенты с майонезом и перемешайте до однородности.

Соус "Цезарь" без анчоусов

Заправка для "Цезаря"
Заправка для "Цезаря" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ч.л. горчицы
  • 1 яичный желток
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 45 мл оливкового масла
  • 1 ч.л. красного винного уксуса
  • 1 ч.л. вустерского соуса
  • 2 капли табаско
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите и нарубите чеснок как можно мельче, раздавите его плоской стороной ножа и перетрите с солью. Нужно получить чесночную пасту.
  2. В миску для заправки выложите яичный желток, добавьте горчицу и сок лимона. Хорошо все смешайте до однородности.
  3. Добавьте чесночную пасту, уксус и перемешайте.
  4. Тонкой струйкой при постоянном взбивании влейте масло.
  5. Добавьте вустерский соус, табаско и перец. Перемешайте.

Чем заменить соус "Цезарь"

Вы можете купить готовый соус "Цезарь" или заправить салат майонезом, добавив чеснок, уксус или свежевыжатый лимонный сок.

Смотрите видео, как сделать салат из идеальных малосольных огурчиков:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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