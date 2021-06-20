4 правила и рецепт для вкусных сконов – классических британских булочек

Пышные булочки к чаю можно приготовить за 30 минут и это с выпеканием. На своей родине в сконы добавляют изюм, смородину или сыр. Чтобы сконы удались, замешивать тесто нужно недолго, а ингредиенты должны быть холодными

Британские булочки сконы Фото: unsplash.com

Сконы – это то, без чего невозможно представить британскую выпечку. И не потому, что их любили, любят и будут любить представители королевской семьи, а потому что это правда вкусно. Эти высокие и легкие с золотистой корочкой булочки можно подавать к чаю, как это делают в Британии, а можно приготовить к завтраку. И возможно, параллельно с вашими любимыми творожными запеканками, сконы тоже станут обязательными. Ну и обязательно ознакомьтесь с нашими лайфхаками, которые можно смело применять летом, чтобы оно надолго осталось в вашей памяти.

Правила для самых вкусных сконов

Совсем не стоит долго вымешивать тесто. Иначе образуется много лишней клейковины, сконы могут получится жестковатыми. Все ингредиенты должны быть холодными, поэтому лучше использовать кухонный комбайн, так масло не успеет нагреться. Также важно правильно добавлять кефир в муку – лучше это делать силиконовой лопаткой и перемешивать. Когда вы раскатываете тесто в квадрат, нужно сложить его 4 раза, затем снова раскатать и опять сложить. Так у ваших сконов будет 81 слой теста поле выпекания.

По правилам этикета горячие сконы ломаются поперек, на одну часть намазывается клубничный (можно другой) джем, сверху – масло или очень густые сливки. Затем это все накрывается второй частью булочки. Именно так сконы предпочитает есть Елизавета ІІ.

Сконы – пошаговый рецепт

Сконы подают с маслом и джемом Фото: Pixabay

Ингредиенты

300 г муки

100 г сливочного масла

3 ч. л. разрыхлителя

100 мл кефира

1 яйцо

100 г сахара

Соль

Тмин и розмарин – по желанию

Способ приготовления

Насыпьте муку в миску, добавьте разрыхлитель, нарезанное сливочное масло и разотрите пальцами в крошку. Кефир взбейте с яйцом. Влейте в мучную смесь, добавьте сахар и замесите тесто. Накройте тесто пленкой и отправьте на 15 минут в холодильник. Раскатайте в пласт толщиной 2 см, сложите его 4 раза, затем снова раскатайте и опять сложите. Вырежьте стаканом кружочки. Выложите на застеленный пергаментом противень. Смажьте заготовки взбитым яйцом, по желанию посыпьте тмином или розмарином. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте сконы примерно 25 минут.

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