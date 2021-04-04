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Солодкий уїк-енд: 3 десерти з листкового тіста

Сьогодні, 08:00

Плюс такої випічки – її швидко приготувати і це завжди безпрограшний варіант

Добре все-таки, що тепер можна спокійно купити листкове тісто в магазині та не витрачати на його приготування сили. Адже тепер є час для експериментів, результатом яких стане красива й смачна випічка. Нижче знайдете 3 оригінальних рецепти листкових тістечок з яблуком, конвертів з грушею і торта зі згущеним молоком. І можливо, ці десерти стануть улюбленими, як, наприклад, деякі десерти з дитинства.

Якщо у вас талант до випічки і ви хочете поділитися успіхами з усією країною, беріть участь у конкурсі на найкращий рецепт і вигравайте призи.

Листкові тістечка з яблуком

Фото: instagram.com/sveta_nedieta/

Інгредієнти

  • Яблука – 4 шт.
  • Листкове тісто – 200 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Какао-порошок розчинний – 1 ч. л.
  • Цукор – 1 ч. л.
  • Коричневий цукор – 1 ч. л. (за бажанням)
  • Цукрова пудра – 1 ч. л.

Спосіб приготування

  1. Листкове тісто розкачати і розділити на 16 квадратів.
  2. Яблука очистити і розрізати навпіл, вийняти серединку.
  3. Половину квадратиків надрізати в шаховому порядку, щоб вийшла сіточка.
  4. Квадрат змастити яйцем, викласти яблуко. Какао розвести з водою і цукром, полити яблуко. Зверху – сіточку з тіста.
  5. Усе змастити яйцем і злегка посипати коричневим цукром.
  6. Запікати в духовці 35 хвилин за 180 градусів.

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Кошики з листкового тіста з грушею

Фото: instagram.com/veracooks_/

Інгредієнти

  • Листкове тісто – 250 г
  • Груша – 1 шт.

Для заливки

  • Яйце – 1 шт.
  • Сметана – 100 г
  • Цукор – 50 г
  • Борошно – 20 г
  • Ванільний цукор – за смаком

Спосіб приготування

  1. Грушу нарізати кубиками, викласти в розігріту сковороду, додати цукор і готувати 5 хвилин.
  2. Тісто розкачати, розрізати на квадрати. Помістити у форми для випікання кексів, розрівняти по дну.
  3. В окремій мисці змішати яйце, цукор, ванільний цукор, сметану і борошно.
  4. Наповнити кошики грушею, зверху полити заливкою.
  5. Випікати в розігрітій духовці до 180 градусів 20 хвилин.

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Торт "Поліно"

Фото: instagram.com/ur_alesia/

Інгредієнти

  • Листкове тісто – 400 г
  • Згущене молоко – 1 бляшанка
  • Вершкове масло – 150 г
  • Волоські горіхи – 100 г

Спосіб приготування

  1. Трохи розкачати готове размороженное тісто.
  2. Нарізати на смужки 1-1,5 см (від довжини смужок залежить довжина торта. Важливо, щоб смужки тіста вміщалися на деку). Випікати за 180 градусів до золотистого кольору, дати охолонути.
  3. Згущене молоко і вершкове масло збити.
  4. На харчову плівку покласти кілька столових ложок крему, розподілити по довжині торта.
  5. На крем викласти 3-4 смужки тіста й знову крем, такдоки не закінчаться листкові смужки.
  6. Згорнути торт за допомогою плівки, надаючи форму поліна. Добре притиснути. Прибрати в холодильник на добу.
  7. Готовий торт прикрасити подрібненою в крихту смужкою тіста і подрібненими волоськими горіхами.

Тут знайдете 3 рецепти італійських десертів.

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