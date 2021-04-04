Солодкий уїк-енд: 3 десерти з листкового тіста
Плюс такої випічки – її швидко приготувати і це завжди безпрограшний варіант
Добре все-таки, що тепер можна спокійно купити листкове тісто в магазині та не витрачати на його приготування сили. Адже тепер є час для експериментів, результатом яких стане красива й смачна випічка. Нижче знайдете 3 оригінальних рецепти листкових тістечок з яблуком, конвертів з грушею і торта зі згущеним молоком. І можливо, ці десерти стануть улюбленими, як, наприклад, деякі десерти з дитинства.
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Листкові тістечка з яблуком
Інгредієнти
- Яблука – 4 шт.
- Листкове тісто – 200 г
- Яйце – 1 шт.
- Какао-порошок розчинний – 1 ч. л.
- Цукор – 1 ч. л.
- Коричневий цукор – 1 ч. л. (за бажанням)
- Цукрова пудра – 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Листкове тісто розкачати і розділити на 16 квадратів.
- Яблука очистити і розрізати навпіл, вийняти серединку.
- Половину квадратиків надрізати в шаховому порядку, щоб вийшла сіточка.
- Квадрат змастити яйцем, викласти яблуко. Какао розвести з водою і цукром, полити яблуко. Зверху – сіточку з тіста.
- Усе змастити яйцем і злегка посипати коричневим цукром.
- Запікати в духовці 35 хвилин за 180 градусів.
Кошики з листкового тіста з грушею
Інгредієнти
- Листкове тісто – 250 г
- Груша – 1 шт.
Для заливки
- Яйце – 1 шт.
- Сметана – 100 г
- Цукор – 50 г
- Борошно – 20 г
- Ванільний цукор – за смаком
Спосіб приготування
- Грушу нарізати кубиками, викласти в розігріту сковороду, додати цукор і готувати 5 хвилин.
- Тісто розкачати, розрізати на квадрати. Помістити у форми для випікання кексів, розрівняти по дну.
- В окремій мисці змішати яйце, цукор, ванільний цукор, сметану і борошно.
- Наповнити кошики грушею, зверху полити заливкою.
- Випікати в розігрітій духовці до 180 градусів 20 хвилин.
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Торт "Поліно"
Інгредієнти
- Листкове тісто – 400 г
- Згущене молоко – 1 бляшанка
- Вершкове масло – 150 г
- Волоські горіхи – 100 г
Спосіб приготування
- Трохи розкачати готове размороженное тісто.
- Нарізати на смужки 1-1,5 см (від довжини смужок залежить довжина торта. Важливо, щоб смужки тіста вміщалися на деку). Випікати за 180 градусів до золотистого кольору, дати охолонути.
- Згущене молоко і вершкове масло збити.
- На харчову плівку покласти кілька столових ложок крему, розподілити по довжині торта.
- На крем викласти 3-4 смужки тіста й знову крем, такдоки не закінчаться листкові смужки.
- Згорнути торт за допомогою плівки, надаючи форму поліна. Добре притиснути. Прибрати в холодильник на добу.
- Готовий торт прикрасити подрібненою в крихту смужкою тіста і подрібненими волоськими горіхами.
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