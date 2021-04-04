Солодкий уїк-енд: 3 десерти з листкового тіста

Плюс такої випічки – її швидко приготувати і це завжди безпрограшний варіант

Добре все-таки, що тепер можна спокійно купити листкове тісто в магазині та не витрачати на його приготування сили. Адже тепер є час для експериментів, результатом яких стане красива й смачна випічка. Нижче знайдете 3 оригінальних рецепти листкових тістечок з яблуком, конвертів з грушею і торта зі згущеним молоком. І можливо, ці десерти стануть улюбленими, як, наприклад, деякі десерти з дитинства.

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Листкові тістечка з яблуком

Фото: instagram.com/sveta_nedieta/

Інгредієнти

Яблука – 4 шт.

Листкове тісто – 200 г

Яйце – 1 шт.

Какао-порошок розчинний – 1 ч. л.

Цукор – 1 ч. л.

Коричневий цукор – 1 ч. л. (за бажанням)

Цукрова пудра – 1 ч. л.

Спосіб приготування

Листкове тісто розкачати і розділити на 16 квадратів. Яблука очистити і розрізати навпіл, вийняти серединку. Половину квадратиків надрізати в шаховому порядку, щоб вийшла сіточка. Квадрат змастити яйцем, викласти яблуко. Какао розвести з водою і цукром, полити яблуко. Зверху – сіточку з тіста. Усе змастити яйцем і злегка посипати коричневим цукром. Запікати в духовці 35 хвилин за 180 градусів.

Кошики з листкового тіста з грушею

Фото: instagram.com/veracooks_/

Інгредієнти

Листкове тісто – 250 г

Груша – 1 шт.

Для заливки

Яйце – 1 шт.

Сметана – 100 г

Цукор – 50 г

Борошно – 20 г

Ванільний цукор – за смаком

Спосіб приготування

Грушу нарізати кубиками, викласти в розігріту сковороду, додати цукор і готувати 5 хвилин. Тісто розкачати, розрізати на квадрати. Помістити у форми для випікання кексів, розрівняти по дну. В окремій мисці змішати яйце, цукор, ванільний цукор, сметану і борошно. Наповнити кошики грушею, зверху полити заливкою. Випікати в розігрітій духовці до 180 градусів 20 хвилин.

Торт "Поліно"

Фото: instagram.com/ur_alesia/

Інгредієнти

Листкове тісто – 400 г

Згущене молоко – 1 бляшанка

Вершкове масло – 150 г

Волоські горіхи – 100 г

Спосіб приготування

Трохи розкачати готове размороженное тісто. Нарізати на смужки 1-1,5 см (від довжини смужок залежить довжина торта. Важливо, щоб смужки тіста вміщалися на деку). Випікати за 180 градусів до золотистого кольору, дати охолонути. Згущене молоко і вершкове масло збити. На харчову плівку покласти кілька столових ложок крему, розподілити по довжині торта. На крем викласти 3-4 смужки тіста й знову крем, такдоки не закінчаться листкові смужки. Згорнути торт за допомогою плівки, надаючи форму поліна. Добре притиснути. Прибрати в холодильник на добу. Готовий торт прикрасити подрібненою в крихту смужкою тіста і подрібненими волоськими горіхами.

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