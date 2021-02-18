Салат-щітка: рецепт для очищення кишечника і схуднення
Три рецепти салату, які "вичищають" зайві кілограми
Дуже часто трапляється так, що найостанніші зайві кілограми йдуть дуже неохоче. Або взагалі не йдуть. Тоді, разом з фізичними навантаженнями, варто ще раз уважно переглянути продукти, які ми їмо. Прибрати з раціону шкідливі, якщо вони є. І приготувати салат-щітку або салат-мітлу, як його ще називають. Дієтолог Альона Чернікова порадила рецепти таких салатів.
"Авторство салату-щітки приписують одразу декільком людям. Це автор книг з роздільного харчування Герберт Шелтон й американський біохімік Поль Брегг. Салат "чиститиме" і в поєднанні з іншими продуктами (крупами, рибою, м'ясом), а якщо з'їсти тільки цей салат на сніданок, обід або вечерю, а до нього або після мине багато часу, це не принесе тієї користі. Попри те, що салат-щітка допомагає скинути зайві кілограми, перед тим, як активно налягати на них, обов'язкова консультація з дієтологом і лікарем. Вони підкажуть, скільки разів на день і який саме салат-щітка вам потрібен", – каже Альона Чернікова.
Читайте також:Чому коренеплоди корисні та необхідні в нашому раціоні
Що відбувається з організмом, коли ми їмо салат-щітку?
Оочищується кишечник
Якщо їсти такий салат двічі на день, ми запускаємо роботу товстого кишечника, очищуємо його стінки. Усе це завдяки великій кількості клітковини в таких салатах.
Поповнюється запас вітамінів
Салат-щітка здебільшого овочевий, то й вітамінів у ньому предостатньо. Тобто всі вітаміни і мікроелементи, які є в салаті, надходять до нас в організм.
Підтримується молодість
Завдяки багатому вітамінному складу. Такий салат сприяє поліпшенню кольору обличчя, покращенню стану шкіри, знімає втому.
Читайте також:7 продуктів, які прекрасно підтримують молодість
Класичні інгредієнти салату-щітки
Звісно, це овочі. Насамперед коренеплоди. А саме – буряк – відповідає за хорошу роботу кишечника, білокачанна капуста (свіжа або квашена) – допомагає роботі шлунково-кишкового тракту і морква – найкорисніший овоч, багатий каротином.
Правила приготування салату-щітки
Солити салат-щітку і заправляти його сметаною та вже тим паче майонезом – заборонено. Беріть лимонний сік або олію, наприклад, оливкову, лляну. Для смаку, якщо не можете без солі, можна додати трохи часнику.
Салат-щітка №1
Інгредієнти
- 200 г – капуста
- 200 г – морква
- 200 г – сирий буряк
- 1 ст. л. – лимонний сік
- 1-2 ст. л. – оливкова олія
- 1 шт. – цибулина
Спосіб приготування
- Нарізати або натерти всі інгредієнти.
- Додати оливкову олію, скропити лимонним соком.
Салат-щітка №2
Інгредієнти
- по 1 шт. – морква, яблуко, буряк (сирий)
- лимонний сік – за смаком
- насіння гарбуза, соняшнику – на смак
Спосіб приготування
- Буряк, моркву і яблуко натерти на тертці, додати насіння, скропити лимонним соком, перемішати.
Салат-щітка №3
Інгредієнти
- 40 г – буряк
- по 1 шт. – яблуко, морква
- 1 ст. л. – оливкова олія
- 1 ч. л. – оцет білий винний
Спосіб приготування
- Натерти буряк, моркву, яблуко на крупній тертці.
- Заправити салат олією, трохи скропити білим винним оцтом, перемішати. ⠀
⠀ Тут дізнаєтеся, як знизити рівень холестерину харчуванням. ⠀
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше