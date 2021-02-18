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Салат-щітка: рецепт для очищення кишечника і схуднення

Сьогодні, 13:51

Три рецепти салату, які "вичищають" зайві кілограми

Дуже часто трапляється так, що найостанніші зайві кілограми йдуть дуже неохоче. Або взагалі не йдуть. Тоді, разом з фізичними навантаженнями, варто ще раз уважно переглянути продукти, які ми їмо. Прибрати з раціону шкідливі, якщо вони є. І приготувати салат-щітку або салат-мітлу, як його ще називають. Дієтолог Альона Чернікова порадила рецепти таких салатів.

Фото: Альона Чернікова, дієтолог

"Авторство салату-щітки приписують одразу декільком людям. Це автор книг з роздільного харчування Герберт Шелтон й американський біохімік Поль Брегг. Салат "чиститиме" і в поєднанні з іншими продуктами (крупами, рибою, м'ясом), а якщо з'їсти тільки цей салат на сніданок, обід або вечерю, а до нього або після мине багато часу, це не принесе тієї користі. Попри те, що салат-щітка допомагає скинути зайві кілограми, перед тим, як активно налягати на них, обов'язкова консультація з дієтологом і лікарем. Вони підкажуть, скільки разів на день і який саме салат-щітка вам потрібен", – каже Альона Чернікова.

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Що відбувається з організмом, коли ми їмо салат-щітку?

Оочищується кишечник

Якщо їсти такий салат двічі на день, ми запускаємо роботу товстого кишечника, очищуємо його стінки. Усе це завдяки великій кількості клітковини в таких салатах.

Поповнюється запас вітамінів

Салат-щітка здебільшого овочевий, то й вітамінів у ньому предостатньо. Тобто всі вітаміни і мікроелементи, які є в салаті, надходять до нас в організм.

Підтримується молодість

Завдяки багатому вітамінному складу. Такий салат сприяє поліпшенню кольору обличчя, покращенню стану шкіри, знімає втому.

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Класичні інгредієнти салату-щітки

Звісно, це овочі. Насамперед коренеплоди. А саме – буряк – відповідає за хорошу роботу кишечника, білокачанна капуста (свіжа або квашена) – допомагає роботі шлунково-кишкового тракту і морква – найкорисніший овоч, багатий каротином.

Правила приготування салату-щітки

Солити салат-щітку і заправляти його сметаною та вже тим паче майонезом – заборонено. Беріть лимонний сік або олію, наприклад, оливкову, лляну. Для смаку, якщо не можете без солі, можна додати трохи часнику.

Салат-щітка №1

Фото: instagram.com/bakirovalr_/

Інгредієнти

  • 200 г – капуста
  • 200 г – морква
  • 200 г – сирий буряк
  • 1 ст. л. – лимонний сік
  • 1-2 ст. л. – оливкова олія
  • 1 шт. – цибулина

Спосіб приготування

  1. Нарізати або натерти всі інгредієнти.
  2. Додати оливкову олію, скропити лимонним соком.

Салат-щітка №2

Інгредієнти

  • по 1 шт. – морква, яблуко, буряк (сирий)
  • лимонний сік – за смаком
  • насіння гарбуза, соняшнику – на смак

Спосіб приготування

  1. Буряк, моркву і яблуко натерти на тертці, додати насіння, скропити лимонним соком, перемішати.

Салат-щітка №3

Фото: instagram.com/iamcookru/

Інгредієнти

  • 40 г – буряк
  • по 1 шт. – яблуко, морква
  • 1 ст. л. – оливкова олія
  • 1 ч. л. – оцет білий винний

Спосіб приготування

  1. Натерти буряк, моркву, яблуко на крупній тертці.
  2. Заправити салат олією, трохи скропити білим винним оцтом, перемішати. ⠀


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