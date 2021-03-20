Ефектні листівки і картинки на День весняного рівнодення
На День весняного рівнодення-2021 відправляйте красиві картинки і вітальні листівки своїм коханим і дорогим людям
Сьогодні, 20 березня, саме на весняне рівнодення, ми прощаємося із зимою і зустрічаємо прихід весни. Вітаємо вас із Днем весняного рівнодення і пропонуємо милі, ніжні, прикольні і позитивні побажання, листівки і картинки цього дня. Надсилайте їх своїм рідним, знайомим і друзям.
А ще не забувайте робити приємні сюрпризи і подарунки близьким людям. У цьому вам допоможе наш календар свят на березень, в якому ви знайдете цікаві ідеї корисних і приємних подарунків на весняні свята.
З Днем весняного рівнодення: прикольні привітання у віршах
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Равны сегодня день и ночь,
Стремглав бегут сомненья прочь,
Вступает в полные права,
Красавица Весна красна!
Солнце выше с каждым днем,
И лучи теплее в нем,
Потому что за окном
День длиннее с каждым днем!
Добрі вітання з Днем весняного рівнодення своїми словами
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Ось і настав День весняного рівнодення, коли ніч злякалася сонця і швидше сховалася від нього. Нехай так само відступлять у тінь і сховаються подалі всі неприємності і хвороби, які переслідували тебе цієї довгої зими. І нехай сонце запалить іскорки щастя в твоїх веселих і яскравих очах!
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Коротке смс з Днем весняного рівнодення
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День становится равным ночи,
Пробуждаются все ото сна,
Ты открой свои ясные очи,
Приглядись – за окошком весна!
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Найкраще привітання з Днем весняного рівнодення
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В мире все, как на весах,
Пролетают сутки прочь.
Солнце светит в небесах,
А потом приходит ночь.
И порядок есть давно –
Ослепительной весной,
Март поставит знак "равно"
Между солнцем и луной.
З Днем весняного рівнодення-2021: душевні побажання
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Март царит на Земле,
День сравняется с ночью,
Так скажу я тебе:
Это здорово, точно.
Дольше будет светло
Нам с тобой вечерами,
И что лето пришло,
Не заметим мы сами.
В равноденствия день,
В этот праздник весенний,
Пожелаю тебе
Много-много везенья!
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.
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