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Ефектні листівки і картинки на День весняного рівнодення

Сьогодні, 05:35

На День весняного рівнодення-2021 відправляйте красиві картинки і вітальні листівки своїм коханим і дорогим людям

Сьогодні, 20 березня, саме на весняне рівнодення, ми прощаємося із зимою і зустрічаємо прихід весни. Вітаємо вас із Днем весняного рівнодення і пропонуємо милі, ніжні, прикольні і позитивні побажання, листівки і картинки цього дня. Надсилайте їх своїм рідним, знайомим і друзям.

А ще не забувайте робити приємні сюрпризи і подарунки близьким людям. У цьому вам допоможе наш календар свят на березень, в якому ви знайдете цікаві ідеї корисних і приємних подарунків на весняні свята.

Рівнодення
Рівнодення
Фото: Pexels

З Днем весняного рівнодення: прикольні привітання у віршах

***

Равны сегодня день и ночь,
Стремглав бегут сомненья прочь,
Вступает в полные права,
Красавица Весна красна!

Солнце выше с каждым днем,
И лучи теплее в нем,
Потому что за окном
День длиннее с каждым днем!

З Днем весняного рівнодення: листівки і милі побажання
З Днем весняного рівнодення: листівки і милі побажання
Фото: bonnycards

Добрі вітання з Днем весняного рівнодення своїми словами

***

Ось і настав День весняного рівнодення, коли ніч злякалася сонця і швидше сховалася від нього. Нехай так само відступлять у тінь і сховаються подалі всі неприємності і хвороби, які переслідували тебе цієї довгої зими. І нехай сонце запалить іскорки щастя в твоїх веселих і яскравих очах!

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З Днем весняного рівнодення: листівки та вірші
З Днем весняного рівнодення: листівки та вірші
Фото: bonnycards

Коротке смс з Днем весняного рівнодення

***

День становится равным ночи,
Пробуждаются все ото сна,
Ты открой свои ясные очи,
Приглядись – за окошком весна!

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Найкраще привітання з Днем весняного рівнодення

***

В мире все, как на весах,
Пролетают сутки прочь.
Солнце светит в небесах,
А потом приходит ночь.

И порядок есть давно –
Ослепительной весной,
Март поставит знак "равно"
Между солнцем и луной.

Яскраві картинки з Днем весняного рівнодення і позитивні листівки
Яскраві картинки з Днем весняного рівнодення і позитивні листівки
Фото: bonnycards

З Днем весняного рівнодення-2021: душевні побажання

***

Март царит на Земле,
День сравняется с ночью,
Так скажу я тебе:
Это здорово, точно.

Дольше будет светло
Нам с тобой вечерами,
И что лето пришло,
Не заметим мы сами.

В равноденствия день,
В этот праздник весенний,
Пожелаю тебе
Много-много везенья!

Яскраві листівки в День весняного рівноваги-2021
Яскраві листівки в День весняного рівноваги-2021
Фото: bonnycards

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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