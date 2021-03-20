Ефектні листівки і картинки на День весняного рівнодення

На День весняного рівнодення-2021 відправляйте красиві картинки і вітальні листівки своїм коханим і дорогим людям

Сьогодні, 20 березня, саме на весняне рівнодення, ми прощаємося із зимою і зустрічаємо прихід весни. Вітаємо вас із Днем весняного рівнодення і пропонуємо милі, ніжні, прикольні і позитивні побажання, листівки і картинки цього дня. Надсилайте їх своїм рідним, знайомим і друзям.

А ще не забувайте робити приємні сюрпризи і подарунки близьким людям. У цьому вам допоможе наш календар свят на березень, в якому ви знайдете цікаві ідеї корисних і приємних подарунків на весняні свята.

Рівнодення Фото: Pexels

З Днем весняного рівнодення: прикольні привітання у віршах

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Равны сегодня день и ночь,

Стремглав бегут сомненья прочь,

Вступает в полные права,

Красавица Весна красна!



Солнце выше с каждым днем,

И лучи теплее в нем,

Потому что за окном

День длиннее с каждым днем!

З Днем весняного рівнодення: листівки і милі побажання Фото: bonnycards

Добрі вітання з Днем весняного рівнодення своїми словами

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Ось і настав День весняного рівнодення, коли ніч злякалася сонця і швидше сховалася від нього. Нехай так само відступлять у тінь і сховаються подалі всі неприємності і хвороби, які переслідували тебе цієї довгої зими. І нехай сонце запалить іскорки щастя в твоїх веселих і яскравих очах!

З Днем весняного рівнодення: листівки та вірші Фото: bonnycards

Коротке смс з Днем весняного рівнодення

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День становится равным ночи,

Пробуждаются все ото сна,

Ты открой свои ясные очи,

Приглядись – за окошком весна!

Найкраще привітання з Днем весняного рівнодення

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В мире все, как на весах,

Пролетают сутки прочь.

Солнце светит в небесах,

А потом приходит ночь.



И порядок есть давно –

Ослепительной весной,

Март поставит знак "равно"

Между солнцем и луной.

Яскраві картинки з Днем весняного рівнодення і позитивні листівки Фото: bonnycards

З Днем весняного рівнодення-2021: душевні побажання

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Март царит на Земле,

День сравняется с ночью,

Так скажу я тебе:

Это здорово, точно.



Дольше будет светло

Нам с тобой вечерами,

И что лето пришло,

Не заметим мы сами.



В равноденствия день,

В этот праздник весенний,

Пожелаю тебе

Много-много везенья!

Яскраві листівки в День весняного рівноваги-2021 Фото: bonnycards

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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