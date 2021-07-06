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6 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
6 липня, 07:25
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Всесвітній день поцілунку, відкриття Каннського кінофестивалю-2021 – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 6 липня.
6 липня: яке сьогодні свято
6 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 6 липня? Всесвітній день поцілунку, Каннський кінофестиваль-2021. День святої Агрипини – в православному і народному календарі. Іменини святкують Горпина, Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Митрофан, Петро, Святослав, Федір.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 6 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 6 липня.

  • Всесвітній день поцілунку (World Kiss Day) – понад сотню років у світі щорічно відзначається неофіційне, але популярне і велелюбне свято на честь поцілунку.
  • День народження Далай-лами XIV – відзначається буддистами Тибету, які шанують Далай-ламу як земне втілення Будди Співчуття.
  • День Незалежності – святкують Коморські острови і Малаві.
  • День державності – відзначається в Литві.
  • Відкриття Каннського кінофестивалю – щорічний травневий кінофестиваль, один із найстаріших і престижних у світі, в 2021 році через пандемію коронавірусу перенесений на липень.

Яке сьогодні свято

6 липня в православній церкві шанується пам'ять мучениці Агрипини, мучеників Євстохія, Гая, Провія, Лолія, Урвана та інших.

У народі 6 липня, напередодні свята Івана Купала, відзначався день Горпини Купальниці. Вважалося, що в цей період потрібно обов'язково попаритися в лазні і скупатися в річці. Також у ніч із Горпини на Купала – найкращий час для пошуку скарбів, ворожінь і магічних ритуалів.

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Прикмети на 6 липня

  • купання на Аграфену принесе здоров'я і омолодження;
  • якщо на Аграфену посіяти ріпу – вона добре вродить;
  • на Аграфену Купальницу потрібно заготовлювати лазневі віники на весь рік.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 6 липня

  • 1785 – національною валютою Америки став долар.
  • 1885 – вперше людина отримала вакцину проти сказу.
  • 1957 – зустрілися майбутні творці The Beatles Джон Леннон і Пол Маккартні.
  • 1973 – у групи Queen вийшов перший сингл Keep Yourself Alive.
  • 1958 – в Києві було відкрито Національний Експоцентр України ВДНГ.
  • 1994 – в Америці відбулася прем'єра фільму "Форрест Гамп".
  • 2005 – Верховна Рада прийняла Кодекс адміністративного судочинства України.

Хто народився 6 липня

  • 1887 – Марк Шагал, художник-авангардист єврейсько-білоруського походження.
  • 1897 – Анатолій Марієнгоф, російський поет, драматург родоначальник імажинізму.
  • 1925 – Білл Хейлі, американський співак і музикант, перший виконавець рок-н-ролу.
  • 1935 – Тензін Г'яцо, 14-й Далай-лама, духовний лідер буддистів.
  • 1946 – Сильвестр Сталлоне, американський кіноактор, режисер, сценарист.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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