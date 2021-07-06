6 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке сьогодні свято, 6 липня? Всесвітній день поцілунку, Каннський кінофестиваль-2021. День святої Агрипини – в православному і народному календарі. Іменини святкують Горпина, Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Митрофан, Петро, Святослав, Федір.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 6 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 6 липня.
- Всесвітній день поцілунку (World Kiss Day) – понад сотню років у світі щорічно відзначається неофіційне, але популярне і велелюбне свято на честь поцілунку.
- День народження Далай-лами XIV – відзначається буддистами Тибету, які шанують Далай-ламу як земне втілення Будди Співчуття.
- День Незалежності – святкують Коморські острови і Малаві.
- День державності – відзначається в Литві.
- Відкриття Каннського кінофестивалю – щорічний травневий кінофестиваль, один із найстаріших і престижних у світі, в 2021 році через пандемію коронавірусу перенесений на липень.
Яке сьогодні свято
6 липня в православній церкві шанується пам'ять мучениці Агрипини, мучеників Євстохія, Гая, Провія, Лолія, Урвана та інших.
У народі 6 липня, напередодні свята Івана Купала, відзначався день Горпини Купальниці. Вважалося, що в цей період потрібно обов'язково попаритися в лазні і скупатися в річці. Також у ніч із Горпини на Купала – найкращий час для пошуку скарбів, ворожінь і магічних ритуалів.
Прикмети на 6 липня
- купання на Аграфену принесе здоров'я і омолодження;
- якщо на Аграфену посіяти ріпу – вона добре вродить;
- на Аграфену Купальницу потрібно заготовлювати лазневі віники на весь рік.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 6 липня
- 1785 – національною валютою Америки став долар.
- 1885 – вперше людина отримала вакцину проти сказу.
- 1957 – зустрілися майбутні творці The Beatles Джон Леннон і Пол Маккартні.
- 1973 – у групи Queen вийшов перший сингл Keep Yourself Alive.
- 1958 – в Києві було відкрито Національний Експоцентр України ВДНГ.
- 1994 – в Америці відбулася прем'єра фільму "Форрест Гамп".
- 2005 – Верховна Рада прийняла Кодекс адміністративного судочинства України.
Хто народився 6 липня
- 1887 – Марк Шагал, художник-авангардист єврейсько-білоруського походження.
- 1897 – Анатолій Марієнгоф, російський поет, драматург родоначальник імажинізму.
- 1925 – Білл Хейлі, американський співак і музикант, перший виконавець рок-н-ролу.
- 1935 – Тензін Г'яцо, 14-й Далай-лама, духовний лідер буддистів.
- 1946 – Сильвестр Сталлоне, американський кіноактор, режисер, сценарист.
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
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