6 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день поцілунку, відкриття Каннського кінофестивалю-2021 – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 6 липня.

6 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 6 липня? Всесвітній день поцілунку, Каннський кінофестиваль-2021. День святої Агрипини – в православному і народному календарі. Іменини святкують Горпина, Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Митрофан, Петро, Святослав, Федір.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 6 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 6 липня.

Всесвітній день поцілунку (World Kiss Day) – понад сотню років у світі щорічно відзначається неофіційне, але популярне і велелюбне свято на честь поцілунку.

День народження Далай-лами XIV – відзначається буддистами Тибету, які шанують Далай-ламу як земне втілення Будди Співчуття.

День Незалежності – святкують Коморські острови і Малаві.

День державності – відзначається в Литві.

Відкриття Каннського кінофестивалю – щорічний травневий кінофестиваль, один із найстаріших і престижних у світі, в 2021 році через пандемію коронавірусу перенесений на липень.

Яке сьогодні свято

6 липня в православній церкві шанується пам'ять мучениці Агрипини, мучеників Євстохія, Гая, Провія, Лолія, Урвана та інших.

У народі 6 липня, напередодні свята Івана Купала, відзначався день Горпини Купальниці. Вважалося, що в цей період потрібно обов'язково попаритися в лазні і скупатися в річці. Також у ніч із Горпини на Купала – найкращий час для пошуку скарбів, ворожінь і магічних ритуалів.

Прикмети на 6 липня

купання на Аграфену принесе здоров'я і омолодження;

якщо на Аграфену посіяти ріпу – вона добре вродить;

на Аграфену Купальницу потрібно заготовлювати лазневі віники на весь рік.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 6 липня

1785 – національною валютою Америки став долар.

1885 – вперше людина отримала вакцину проти сказу.

1957 – зустрілися майбутні творці The Beatles Джон Леннон і Пол Маккартні.

1973 – у групи Queen вийшов перший сингл Keep Yourself Alive.

1958 – в Києві було відкрито Національний Експоцентр України ВДНГ.

1994 – в Америці відбулася прем'єра фільму "Форрест Гамп".

2005 – Верховна Рада прийняла Кодекс адміністративного судочинства України.

Хто народився 6 липня

1887 – Марк Шагал, художник-авангардист єврейсько-білоруського походження.

1897 – Анатолій Марієнгоф, російський поет, драматург родоначальник імажинізму.

1925 – Білл Хейлі, американський співак і музикант, перший виконавець рок-н-ролу.

1935 – Тензін Г'яцо, 14-й Далай-лама, духовний лідер буддистів.

1946 – Сильвестр Сталлоне, американський кіноактор, режисер, сценарист.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

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