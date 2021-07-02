День Івана Купала: історія і традиції красивого літнього свята

Вогонь, вода, квіти і трави досі залишаються головними символами магічною і таємничої Купальської ночі.

Свято Івана Купала / Фото: Pexels

Щорічно в ніч із 6 на 7 липня у слов'ян настає одне з найулюбленіших літніх свят – Івана Купала. Яку історію і традиції має цей день, чим цікаве і незвичайне народне свято Івана Купала, дізнайтеся в нашій статті.

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Івана Купала: історія свята

День Івана Купала є відголоском давнього язичницького свята, присвяченого літньому сонцестоянню і богу сонця Ярилі. Але коли стався перехід на григоріанський календар, дати зрушилися на два тижні.

І тепер свято Івана Купала і день літнього сонцестояння не збігаються за часом. Але численні народні традиції та ритуали збереглися до наших днів. Так на це свято обов'язково шанувалися стихії сонця, вогню, води, трав і квітів, а також молодості і любові.

Цей період насичений магією і красивими стародавніми звичаями, в яких переплелися християнське і язичницьке коріння. За народними спостереженнями, саме в цей період максимально розквітає природа і її головні стихії. Вони набувають особливої сили і допомагають людям очистити душу від гріхів, а тіло – від хвороб.

На Іванов день припадає ще одне значиме свято – Різдво чесного славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Це один з найбільш шанованих святих християнської церкви.

Іоанн Хреститель був названим братом і найближчим попередником Ісуса Христа. Саме він передбачав пришестя Месії, а потім хрестив Ісуса в святих водах річки Йордан, за що і був названий Хрестителем.

Традиції та особливості дня Івана Купала

Православна церква вважає ритуали купальського свята ідолопоклонством. Однак деякі язичницькі традиції тісно переплелися з народним фольклором і збереглися до наших днів. А давнє поклоніння стихіям і природним явищам вилилося в красиве і веселе свято.

Ніч на Івана Купала люди, як і наші предки, намагаються провести на природі, з піснями, хороводами, купальським багаттям. Молодь веселиться, співає і танцює, збирає трави і квіти, а дівчата плетуть вінки і пускають їх по воді, щоб наворожити собі щасливе сімейне життя.

Увечері розводять багаття і стрибають через нього. Так відбувається важливий ритуал очищення й оздоровлення. А якщо пари хочуть перевірити себе на міцність, вони беруться за руки і стрибають через вогонь. Якщо руки не розімкнуться – ці стосунки будуть надійними.

Особливу обережність важливо проявляти на водоймах. Вважається, що на Івана Купала буйствують русалки, які так і норовлять потягти людину на дно, а тому не обходиться без утопленика.

Вважалося, що трави, зібрані на Івана Купала, могли зцілити від багатьох хвороб, віниками, заготовленими в цей день, парилися в лазнях протягом усього року. А молодь у купальську ніч йшла у ліс на пошуки таємничої квітки папороті.

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