6 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день поцелуя, открытие Каннского кинофестиваля-2021 – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 6 июля.

6 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 6 июля?Всемирный день поцелуя, Каннский кинофестиваль-2021. День святой Агриппины – в православном и народном календаре. Именины празднуют Аграфена, Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Митрофан, Петр, Святослав, Федор.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 6 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 июля.

Всемирный день поцелуя (World Kiss Day) – более сотни лет в мире ежегодно отмечается неофициальный, но популярный и любвеобильный праздник в честь поцелуя.

День рождения Далай-ламы XIV – отмечается буддистами Тибета, которые почитают Далай-ламу как земное воплощение Будды Сострадания.

День независимости – празднуют Коморские острова и Малави.

День государственности – отмечается в Литве.

Открытие Каннского кинофестиваля – ежегодный майский кинофестиваль, один из старейших и престижных в мире, в 2021 году из-за пандемии коронавируса перенесен на июль.

Какой сегодня праздник

6 июля в православной церкви чтится память мученицы Агриппины, мучеников Евстохия, Гая, Провия, Лолия, Урвана и других.

В народе 6 июля, в канун праздника Ивана Купала, отмечался день Аграфены Купальницы. Считалось, что в этот период нужно обязательно попариться в бане и выкупаться в реке. Также в ночь с Аграфены на Купала – лучшее время для поиска кладов, гаданий и магических ритуалов.

Приметы на 6 июля

купание на Аграфену принесет здоровье и омоложение;

если на Аграфену посеять репу – она хорошо уродится;

на Аграфену Купальницу нужно заготавливать банные веники на весь год.

Интересные и важные события в Украине и мире 6 июля

1785 – национальной валютой Америки стал доллар.

1885 – впервые человек получил вакцину против бешенства.

1957 – встретились будущие создатели The Beatles Джон Леннон и Пол Маккартни.

1973 – у группы Queen вышел первый сингл Keep Yourself Alive.

1958 – в Киеве был открыт Национальный Экспоцентр Украины ВДНХ.

1994 – в Америке состоялась премьера фильма "Форрест Гамп".

2005 – Верховная Рада приняла Кодекс административного судопроизводства Украины.

Кто родился 6 июля

1887 – Марк Шагал, художник-авангардист еврейско-белорусского происхождения.

1897 – Анатолий Мариенгоф, русский поэт, драматург, родоначальник имажинизма.

1925 – Билл Хейли, американский певец и музыкант, первый исполнитель рок-н-ролла.

1935 – Тензин Гьяцо, 14-й Далай-лама, духовный лидер буддистов.

1946 – Сильвестр Сталлоне, американский киноактер, режиссер, сценарист.

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