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6 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
6 июля, 07:25
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Всемирный день поцелуя, открытие Каннского кинофестиваля-2021 – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 6 июля.
6 июля: какой сегодня праздник
6 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 6 июля?Всемирный день поцелуя, Каннский кинофестиваль-2021. День святой Агриппины – в православном и народном календаре. Именины празднуют Аграфена, Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Митрофан, Петр, Святослав, Федор.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 6 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 июля.

  • Всемирный день поцелуя (World Kiss Day) – более сотни лет в мире ежегодно отмечается неофициальный, но популярный и любвеобильный праздник в честь поцелуя.
  • День рождения Далай-ламы XIV – отмечается буддистами Тибета, которые почитают Далай-ламу как земное воплощение Будды Сострадания.
  • День независимости – празднуют Коморские острова и Малави.
  • День государственности – отмечается в Литве.
  • Открытие Каннского кинофестиваля – ежегодный майский кинофестиваль, один из старейших и престижных в мире, в 2021 году из-за пандемии коронавируса перенесен на июль.

Какой сегодня праздник

6 июля в православной церкви чтится память мученицы Агриппины, мучеников Евстохия, Гая, Провия, Лолия, Урвана и других.

В народе 6 июля, в канун праздника Ивана Купала, отмечался день Аграфены Купальницы. Считалось, что в этот период нужно обязательно попариться в бане и выкупаться в реке. Также в ночь с Аграфены на Купала – лучшее время для поиска кладов, гаданий и магических ритуалов.

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Приметы на 6 июля

  • купание на Аграфену принесет здоровье и омоложение;
  • если на Аграфену посеять репу – она хорошо уродится;
  • на Аграфену Купальницу нужно заготавливать банные веники на весь год.

Интересные и важные события в Украине и мире 6 июля

  • 1785 – национальной валютой Америки стал доллар.
  • 1885 – впервые человек получил вакцину против бешенства.
  • 1957 – встретились будущие создатели The Beatles Джон Леннон и Пол Маккартни.
  • 1973 – у группы Queen вышел первый сингл Keep Yourself Alive.
  • 1958 – в Киеве был открыт Национальный Экспоцентр Украины ВДНХ.
  • 1994 – в Америке состоялась премьера фильма "Форрест Гамп".
  • 2005 – Верховная Рада приняла Кодекс административного судопроизводства Украины.

Кто родился 6 июля

  • 1887 – Марк Шагал, художник-авангардист еврейско-белорусского происхождения.
  • 1897 – Анатолий Мариенгоф, русский поэт, драматург, родоначальник имажинизма.
  • 1925 – Билл Хейли, американский певец и музыкант, первый исполнитель рок-н-ролла.
  • 1935 – Тензин Гьяцо, 14-й Далай-лама, духовный лидер буддистов.
  • 1946 – Сильвестр Сталлоне, американский киноактер, режиссер, сценарист.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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