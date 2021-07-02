Іменини в липні-2021: хто і коли відзначає день ангела

Частіше за інших іменини в середині літа-2021 відзначатимуть Іван, Петро і Павло, а от найбільше іменинників буде 13 липня.

З іменинами / Фото: Pexels

Хто святкує іменини в липні 2021 року? Кого і коли потрібно вітати з днем ангела в розпал літа? У кого намічається чергове сімейне свято, крім дня народження? Читайте докладний календар іменин на липень-2021 і адресуйте найкращі привітання з днем ангела рідним, друзям, коханим і близьким людям, а також знайомим, колегам, товаришам по службі, однокурсникам і однокласникам.

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Найчастіше імена людям дають по святках – церковному календарю шанування святих мучеників. До якого дня найближче дата народження дитини, ім'я того святого і вибирають. Так людина отримує свого ангела-хранителя, який оберігає її протягом усього життя. Примітно, що день ангела у кожної людини може бути кілька разів на рік на відміну від дня народження.

Пропонуємо вашій увазі детальний календар іменин на кожен день липня 2021.

Іменини в липні-2021

1 липня – Олександр, Василь, Віктор, Леонтій.

2 липня – Іван, Марія.

3 липня – Андрій, Афанасій, Гліб, Гурій, Єлисей, Іван, Інна, Лазар, Лука, Мефодій, Наум, Римма, Хома.

З Днем ангела / Фото: Pinterest

4 липня – Олексій, Анастасія, Антоній, Василиса, Георгій, Іван, Іона, Юлій, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір.

5 липня – Василь, Геннадій, Юліана.

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6 липня – Агрипина, Олександр, Олексій, Антоній, Артемій, Герман, Йосип, Митрофан, Петро, Федір.

7 липня – Іван на честь Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, а також Антоній, Яків, Микита.

8 липня – Петро і Февронія на честь благовірного князя Петра і княгині Февронії а також Василь, Діонісій, Єфросинія, Костянтин, Микола, Никон, Прокопій, Семен, Федір, Федора.

9 липня – Георгій, Давид, Діонісій, Іван, Павло, Тихон.

10 липня – Амвросій, Георгій, Іванна, Мартін, Самсон.

11 липня – Кір і Іван на честь святих лікарів-безсрібників, а також Сергій і Герман в пам'ять засновників Валаамського монастиря, і Павло.

12 липня – Павло і Петро в пам'ять первоверховних апостолів.

13 липня – Андрій, Арсеній, Варфоломій, Василь, Динара, Яків, Іван, Іона, Матвій, Михайло, Никон, Петро, Софроній, Стефан, Тимофій, Тихон, Пилип, Фома.

14 липня – Косма і Даміан на честь святих лікарів-безсрібників, а також Ангеліна, Олексій, Аркадій, Василь, Іван, Костянтин, Лев, Никодим, Петро.

15 липня – Фотій.

16 липня – Олександр, Анатолій, Василь, Іван, Костянтин, Марк, Никодим, Пилип.

17 липня – Микола, Олександра, Олексій, Ольга, Тетяна, Марія і Анастасія в пам'ять царствених страстотерпців, а також: Андрій, Юхим, Марфа, Федір, Федот.

З Днем ангела / Фото: Pinterest

18 липня – Сергій на честь ігумена Сергія Радонезького, а також Варвара і Єлизавета в пам'ять преподобномучениці великої княгині Єлисавети та інокині Варвари, а ще Ганна і Опанас.

19 липня – Антоній, Валентин, Василь, Інокентій, Ісидор, Юліана, Лукіан, Марфа.

20 липня – Герман, Євдокія, Лукіан, Фома.

21 липня – Прокопій.

22 липня – Кирило, Панкратій, Федір.

23 липня – Олександр, Антоній, Аполлоній, Георгій, Данило, Леонтій, Маврикій, Нестор, Петро, Стефан.

З Днем ангела / Фото: Pinterest

24 липня – Ольга і Олена на честь рівноапостольної великої княгині Ольги, у хрещенні Олени, першої християнської правительки Київської Русі, а також Аркадій, Євфимія, Лев, Никодим.

25 липня – Антоній, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Григорій, Юхим, Іван, Михайло, Серапіон, Семен, Федір.

26 липня – Антоній, Гавриїл, Юліан, Сарра, Серапіон, Стефан.

27 липня – Іван, Никодим, Онисим, Стефан.

28 липня – Володимир на честь рівноапостольного великого князя, а також Агрипина, Матрона, Петро.

29 липня – Алевтина, Валентина, Яків, Іван, Юлія, Матрона, Павло, Петро, Федір.

30 липня – Вероніка, Лазар, Леонід, Марина, Маргарита.

31 липня – Аполлінарій, Опанас, Іван, Леонтій, Стефан.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

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