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Церковні свята і пости в липні-2021: детальний православний календар

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
30 червня, 19:09
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Дізнайтеся, коли в липні-2021 відзначаємо Різдво Іоана Предтечі, День апостолів Петра і Павла, завершення Петрового посту, інші церковні свята і значущі дати.
Церковні свята в липні
Церковні свята в липні / Фото: Unsplash

Яке сьогодні церковне свято? Коли святкуємо Різдво Іоана Предтечі Хрестителя Господнього? Коли настане День апостолів Петра і Павла? В який день завершиться багатоденний Петрів піст? Коли шануються чудотворні ікони Божої Матері?

Дивіться за календарем, які ще церковні свята будуть у липні 2021 року. Ця інформація допоможе вам не пропустити великі і значущі православні дати, а також знати дні постів та інші важливі події церковного православного календаря на липень.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Православні церковні свята в липні 2021 року: календар

1 липня – мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула, преподобного Леонтія, канонарха Києво-Печерського, в Дальніх печерах.

2 липня – апостола Юди, брата Господнього по плоті, мученика Зосими, преподобного Паїсія Великого, преподобного Іоана, пустельника, преподобного Паїсія Хіландарського, святителя Іоана (Максимовича), архієпископа Шанхайського і Сан-Франциського, чудотворця.

3 липня – священномученика Мефодія, єпископа Патарського, мучеників Інни, Пінни та Римми, мучеників Аристоклія, пресвітера, Димитріана, диякона, і Афанасія, читця, святителя Левкія, сповідника, єпископа Врунтисіопольського, святителя Мини, єпископа Полоцького.

4 липня – 2-га неділя після П’ятдесятниці. Всіх святих землі Української. Новомучеників та сповідників, які в Україні та в інших землях у ХХ ст. за Христа і православну віру постраждали. Благовірного Оскольда, першомученика Київського, у святого хрещенні Миколая, мученика Юліана Тарсійського, священномученика Терентія, єпископа Іконійського, преподобного Юлія, пресвітера, і Юліана, диякона, мучеників Арчила ІІ, царя Іверського, і Луарсаба ІІ, царя Карталинського. Всіх преподобних і богоносних отців, що на Святій Горі Афонській просяяли.

5 липня – 3-й тиждень після П’ятдесятниці. Священномученика Євсевія, єпископа Самосатського, мучеників Зинона та Зіни, мучеників Галактіона та Юліанії.

6 липня – мученика Агрипини, мучеників Євстохія, Гая, Провія, Лолія, Урвана та інших.

7 липня – Різдво чесного славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана. Преподобних Іова та Феодосія Манявських, мучеників сімох братів: Орентія, Фарнакія, Єроса, Фірмоса, Фірмина, Киріака і Лонгина.

8 липня – преподобномучениці Февронії, діви.

9 липня – преподобного Давида Солунського, преподобного Іоана, єпископа Готського, святителя Діонісія, архієпископа Суздальського, Ліддської (Римської), Тихвинської та Нямецької ікон Божої Матері.

10 липня – преподобного Самсона, странноприїмця, праведного Іоани, мироносиці, преподобного Севіра, пресвітера, преподобного Георгія Іверського Святогорця, преподобного Мартина Туровського.

11 липня – 3-тя неділя після П’ятдесятниці. Перенесення мощей мучеників, безсрібників та чудотворців Кира та Іоана, преподобного Ксенофонта Робейського, преподобного Павла, лікаря. Ікони Божої Матері "Троєручиця".

12 липня – 4-й тиждень після П’ятдесятниці. Славних і всехвальних першоверховних апостолів Петра і Павла. Святителя Григорія, митрополита Іраклійського, преподобного Паїсія Святогорця. Касперівської ікони Божої Матері.

13 липня – собор славних і всехвальних 12 апостолів: Петра, Андрія, Якова Зеведеєва, Іоана, брата його, Филипа, Варфоломія, Фоми, Матфея, Якова Алфеєва, Юди Якового, або Фадея, Симона Зилота і Матфія. Прославлення святителя Софронія, єпископа Іркутського. Волинської, Баликінської та Горбанівської ікон Божої Матері.

14 липня – безсрібників Косми та Даміана, що в Римі постраждали, мученика Потита, преподобного Петра, патрикія, праведної Ангеліни, деспотиси Сербської, преподобного Никодима Святогорця.

15 липня – покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні. Святителя Фотія, митрополита Київського і всієї Руси, святителя Ювеналія, патріарха Єрусалимського. Охтирської та Пожайської ікон Божої Матері.

16 липня – мученика Якинфа, мучеників Діомида, Євлампія, Аскліпіодота і мучениці Голіндухи, преподобних Анатолія, затворника, у Ближніх печерах, та іншого Анатолія, затворника, у Дальніх печерах, мучеників Мокія і Марка, преподобного Олександра, обителі "Невсипущих" першоначальника, святителя Анатолія, патріарха Константинопольського.

17 липня – святителя Андрія, архієпископа Критського, преподобної Марфи, матері Симеона Дивногорця, мучеників Феодота і Феодотії, священномученика Феодора, єпископа Киринейського. Галатської ікони Божої Матері.

18 липня – 4-та неділя після П’ятдесятниці. Преподобного Афанасія Афонського. Знайдення чесних мощей преподобного Сергія, ігумена Радонезького. Мучениць Анни і Кирилли, преподобного Лампада Іринопольського. Ікони Божої Матері, званої "Економісса".

19 липня – 5-й тиждень після П’ятдесятниці. Преподобного Сисоя Великого, преподобного Сисоя, схимника Києво-Печерського, у Дальніх печерах. Знайдення мощей праведної діви Юліанії, княжни Ольшанської. Мучеників Марина, Марфи, Авдифакса, Авакума, Кирина, Валентина, пресвітера, Астерія та інших багатьох у Римі, мучеників Ісавра, диякона, Інокентія, Фелікса, Єрмія, Василія, Перегрина, Руфа та Руфина, мученика Коїнта Фригійського, мучениці Лукії, діви, і з нею мучеників Рикса, Антонія, Лукіана, Ісидора, Діона, Діодора, Кутонія, Ароноса, Капика і Сатура.

20 липня – преподобного Фоми, що в Малеї, преподобного Акакія, про якого розповідається в Ліствиці, мучеників Перегрина, Лукіана, Помпея, Ісихія, Папія, Саторнина і Германа, преподобномучеників Єпиктета, пресвітера, і Астіона, монаха, мученика Євангела, мучениці Киріакії. Влахернської ікони Божої Матері.

21 липня – великомученика Прокопія. Казанської ікони Божої Матері.

22 липня – священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського, священномученика Кирила, єпископа Гортинського, преподобномучеників Патермуфія, Копрія і мученика Олександра, святителя Феодора, єпископа Едеського, преподобного Гавриїла Афонського.

23 липня – мучеників 45-ох у Нікополі Вірменському: Леонтія, Маврикія, Даниїла, Антонія, Олександра, Іаникита, Сисинія, Менея, Вирилада та інших, преподобного Антонія Києво-Печерського, Київського, начальника всіх руських ченців, преподобного Силуана, схимника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мученика Аполлонія, мучеників Віанора й Силуана, преподобних пустельників єгипетських, вогнем і димом заморених.

24 липня – згадування чуда великомучениці Єфимії Всехвальної, що через нього православ’я утвердилось. Рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської, у святому хрещенні Єлени, мученика Кіндея, пресвітера.

25 липня – 5-та неділя після П’ятдесятниці. Мучеників Прокла та Іларія, преподобного Михаїла Малеїна, мучеників Феодора, варяга, і сина його Іоана, в Києві, мучениці Голіндухи, у святому хрещенні Марії, преподобного Іоана і Гавриїла Святогорців. Ікони Божої Матері "Троєручиця".

26 липня – 6-й тиждень після П’ятдесятниці. Собор архангела Гавриїла. Преподобного Стефана Саваїта, святителя Юліана, єпископа Кеноманійського, мученика Серапіона, мученика Маркіана.

27 липня – апостола від 70-х Акили, мученика Юста, преподобного Єлія, монаха, преподобного Онисима, чудотворця, преподобного Стефана Махрищського, преподобного Никодима Святогорця.

28 липня – Рівноапостола великого князя Володимира, у святому хрещенні Василія, мучеників Кирика й Улити, мученика Авудима, преподобного Іова Угольського.

29 липня – священномученика Афіногена, єпископа, і десятьох учнів його, мученика Павла і мучениць Алевтини (Валентини) і Хіонії, мученика Антіоха, лікаря, мучениці Юлії, діви, преподобного Іоана Вишенського, Святогорця.

30 липня – великомучениці Марини (Маргарити). Перенесення мощей преподобного Лазаря Галисійського.

31 липня – мученика Еміліана, мученика Якинфа Амастридського, ареподобного Іоана Багатостраждального, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Памви, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Памви, пустельника.

Пости у липні 2021

У липні завершується багатоденний піст, а також будуть одноденні пости. Цими днями слід утриматися від вживання яєць, м'ясних і молочних продуктів.

Багатоденний Петрів або Апостольський піст, який 2021 року розпочався 28 червня , триватиме 13 днів – до 11 липня .

Також протягом липня буде кілька одноденних постів по середах і п'ятницях: 14, 16, 21, 23, 28, 30 числа.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми розповідали, які вихідні дні та свята у липні 2021 в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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