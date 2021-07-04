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Де в Києві відсвяткувати Івана Купала: добірка тематичних івентів

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
4 липня, 17:01
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Народне свято Івана Купала відзначається 7 липня. Ми знаємо, де можна стрибати через вогнище і плести вінки
Де святкувати Івана Купала в Києві
Де святкувати Івана Купала в Києві / Фото: Depositphotos

У середу, 7 липня, ми будемо святкувати дуже цікаве, древнє і містичне свято Івана Купала. В цей день, а точніше, в ніч з 6-го на 7-е, прийнято проводити обряди, плести вінки, стрибати через вогнище і навіть шукати квітку папороті.

Ми склали список заходів на Івана Купала в Києві і поряд, які дозволять зануритися в атмосферу цього свята і дізнатися про нього більше.

А ще ми склали чек-лист цікавих і дуже цікавих справ на це літо. Обов'язково його подивіться!

Де в Києві святкуватимуть Івана Купала 2021

Парк Київська Русь

Івана Купала в парку Київська Русь
Фото: parkkyivrus.com

Де: село Копачів
Коли: 6 липня, 17:00

У парку Київська Русь традиційно пройде масштабне і святкування Івана Купала з 6 на 7 липня. На гостей чекає розважальна тематична програма, включаючи стрибки через вогнище і хоровод навколо озера, а завершиться все танцями.

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Музей Пирогово

Національний музей народної архітектури та побуту України Пирогово
Національний музей народної архітектури та побуту України Пирогово / Фото: inbus

Де: вулиця Академіка Тронько, 1
Коли: 6 липня, 18:00

У Національному музеї народної архітектури та побуту України на Івана Купала дуже насичена програма. Все почнеться з майстер-класу з плетіння вінка, а закінчиться добуванням "живого вогню" для купальського вогнища. А ще там виступить зірка, та організатори тримають її ім'я в секреті.

Феофанія

Де святкувати Івана Купала
Де святкувати Івана Купала / Фото: Depositphotos

Де: вулиця Академіка Лебедєва, 32
Коли: 6 липня, 17:00

З дітьми Івана Купала можна відсвяткувати в парку Феофанія. З 17:00 тут будуть працювати дитячі атракціони, майстер-класи, і анімаційна програма. Ще там навчать плести вінки і розпалювати вогнище. Гостям організатори також обіцяють вогняне шоу!

Дивіться відео про традиції та обряди на Івана Купала:

Раніше ми також розповідали, що не можна робити на Івана Купала.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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"Дякую, хлопці. Ви - найкраща збірна! В такі часи подарували нам свято, розказали всьому світу, що є Україна, об’єднали нас, дали сил! Дякую, Козаки!

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