Де в Києві відсвяткувати Івана Купала: добірка тематичних івентів

Народне свято Івана Купала відзначається 7 липня. Ми знаємо, де можна стрибати через вогнище і плести вінки

Де святкувати Івана Купала в Києві / Фото: Depositphotos

У середу, 7 липня, ми будемо святкувати дуже цікаве, древнє і містичне свято Івана Купала. В цей день, а точніше, в ніч з 6-го на 7-е, прийнято проводити обряди, плести вінки, стрибати через вогнище і навіть шукати квітку папороті.

Ми склали список заходів на Івана Купала в Києві і поряд, які дозволять зануритися в атмосферу цього свята і дізнатися про нього більше.

А ще ми склали чек-лист цікавих і дуже цікавих справ на це літо. Обов'язково його подивіться!

Де в Києві святкуватимуть Івана Купала 2021

Парк Київська Русь

Івана Купала в парку Київська Русь

Фото: parkkyivrus.com

Де: село Копачів

Коли: 6 липня, 17:00

У парку Київська Русь традиційно пройде масштабне і святкування Івана Купала з 6 на 7 липня. На гостей чекає розважальна тематична програма, включаючи стрибки через вогнище і хоровод навколо озера, а завершиться все танцями.

Музей Пирогово

Національний музей народної архітектури та побуту України Пирогово / Фото: inbus

Де: вулиця Академіка Тронько, 1

Коли: 6 липня, 18:00

У Національному музеї народної архітектури та побуту України на Івана Купала дуже насичена програма. Все почнеться з майстер-класу з плетіння вінка, а закінчиться добуванням "живого вогню" для купальського вогнища. А ще там виступить зірка, та організатори тримають її ім'я в секреті.

Феофанія

Де святкувати Івана Купала / Фото: Depositphotos

Де: вулиця Академіка Лебедєва, 32

Коли: 6 липня, 17:00

З дітьми Івана Купала можна відсвяткувати в парку Феофанія. З 17:00 тут будуть працювати дитячі атракціони, майстер-класи, і анімаційна програма. Ще там навчать плести вінки і розпалювати вогнище. Гостям організатори також обіцяють вогняне шоу!

Дивіться відео про традиції та обряди на Івана Купала:

Раніше ми також розповідали, що не можна робити на Івана Купала.