Де в Києві відсвяткувати Івана Купала: добірка тематичних івентів

У середу, 7 липня, ми будемо святкувати дуже цікаве, древнє і містичне свято Івана Купала. В цей день, а точніше, в ніч з 6-го на 7-е, прийнято проводити обряди, плести вінки, стрибати через вогнище і навіть шукати квітку папороті.
Ми склали список заходів на Івана Купала в Києві і поряд, які дозволять зануритися в атмосферу цього свята і дізнатися про нього більше.
А ще ми склали чек-лист цікавих і дуже цікавих справ на це літо. Обов'язково його подивіться!
Де в Києві святкуватимуть Івана Купала 2021
Парк Київська Русь
Де: село Копачів
Коли: 6 липня, 17:00
У парку Київська Русь традиційно пройде масштабне і святкування Івана Купала з 6 на 7 липня. На гостей чекає розважальна тематична програма, включаючи стрибки через вогнище і хоровод навколо озера, а завершиться все танцями.
Музей Пирогово
Де: вулиця Академіка Тронько, 1
Коли: 6 липня, 18:00
У Національному музеї народної архітектури та побуту України на Івана Купала дуже насичена програма. Все почнеться з майстер-класу з плетіння вінка, а закінчиться добуванням "живого вогню" для купальського вогнища. А ще там виступить зірка, та організатори тримають її ім'я в секреті.
Феофанія
Де: вулиця Академіка Лебедєва, 32
Коли: 6 липня, 17:00
З дітьми Івана Купала можна відсвяткувати в парку Феофанія. З 17:00 тут будуть працювати дитячі атракціони, майстер-класи, і анімаційна програма. Ще там навчать плести вінки і розпалювати вогнище. Гостям організатори також обіцяють вогняне шоу!
Дивіться відео про традиції та обряди на Івана Купала:
Раніше ми також розповідали, що не можна робити на Івана Купала.