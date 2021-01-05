10 різдвяних фільмів, які ще не набридли

Нетипові фільми для різдвяного настрою

Ми всі любимо "Один вдома" і "Грінча", але якщо ви раптом захотіли урізноманітнити список фільмів на різдвяні свята, ми зібрали для вас найкращі кінострічки.

1. "Диво на 34-й вулиці" (1994)

У рімейку класичного фільму 1947, шестирічна Сьюзен Вокер скептично ставиться до Санти Клауса. Можливо, все завдяки її мамі Дорі, яка вже давно розвіяла міф про існування цього чарівника. Тому, складаючи список бажаних подарунків, Сьюзен навіть не сподівається, що Санта їх виконає. Але зустріч з Сантою в нью-йоркському універмазі повністю перевертає життя дівчинки – виявляється, що найнятий дідусь справжнісінький Санта Клаус і може виконати будь-яке бажання.

Колись давно хлопчик з притулку, Бадді Хоббс заліз в мішок Санти і так потрапив до ельфів, які прихистили його. Тепер, вже великий (а Бадді дійсно став переростком), 30-річний герой вирішує повернутися у світ людей і розшукати свого справжнього батька. Бадді вірить, що на Різдво може статися диво і тому впевнений, що розшукає свою сім'ю.

3. "Людина, яка винайшла Різдво" (2017)

Біографічний фільм розповідає про молодість Чарльза Дікенса в період, коли він зазнавав фінансових труднощів. Випустивши "Олівера Твіста", а слідом за ним ще пару книг, яких спіткала невдача, Чарльз Дікенс вирішив написати нову книгу і видати її до Різдва. У результаті вийшла зворушлива розповідь про наше улюблене свято.

4. "Нова різдвяна казка" (1988)

За сюжетом, багатого і зарозумілого телемагната Френка Кроса (його грає Білл Мюррей) вирішують перевиховати в різдвяну ніч надприродні сили. До нього приходять три примари, які символізують минуле, сьогодення і майбутнє. У їхній компанії Френк мусить вирватися зі звичного життя і подивитися на нього з боку. Чи зможе магія свята розтопити черстве серце багатія?

Різдвяна комедія з Вінсом Воном і Різ Візерспун в головних ролях розповідає про пару, яка змушена відвідати чотири сім'ї родичів на Різдво. Тільки ось наші герої – Бред і Кейт – противники шлюбу і всіх цих сімейних традицій. Здається, вони муситимуть переглянути своє ставлення до цього...

6. "Нехай йде сніг" (2019)

У центрі сюжету романтичної комедії ланцюжок подій, який запускає дівчина, котра вирішує вибратися із застряглого в снігу експреса. Негода застає всіх героїв комедії зненацька і тепер вони мусять поборотися за бажане свято.

7. "Фред Клаус, брат Санти" (2007)

У Санти був рідний брат? Можливо, ми про це не знали, бо він був повною протилежністю веселому чарівникові. Фред Клаус ріс в тіні свого розхваленого брата і тому ненавидить його всією душею. Але тепер, коли Ніколас опинився в біді, Фреду потрібно летіти на Північний полюс. З’ясувалося, що один з місцевих експертів з ефективності закриває фабрику з виробництва іграшок. Це може призвести до того, що Різдво зникне назавжди. Тільки Фред може врятувати свято.

8. "Подарунок на Різдво" (1996)

Що може бути краще за старий, добрий фільм в дусі 90-х з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі? Сюжет фільму розповідає про Говарда Ленгстона, який вічно не встигає на сімейні свята і заходи. Тільки цього разу – особливий привід – Говард пообіцяв спокутувати свою провину за запізнення перед сином і купити йому іграшку-мрії – Турбомена. І тепер Говард за будь-яку ціну мусить роздобути цього Турбомена, а знайти його виявляється не так легко – усі екземпляри в найближчих магазинах вже розкуплені...

Фільм Грети Гервіг з прекрасним акторським складом стане відмінним вибором на новорічні свята. У центрі сюжету – чотири сестри, кожна з яких проходить через етапи дорослішання і становлення. Попри труднощі, дівчатка зберігають доброту в серці й віру в себе. У фільмі не йдеться саме про Різдво, але зимові свята у сім'ї Марч стають по-справжньому особливими.

Детективна кінокомедія про подружжя Керолайн і Ллойда, які були занурені у сварки один з одним в переддень Різдва, і були взяті в заручники злодієм на ім'я Гас. Але поступово до подружжя почали приходити гості, яких Гас мусив теж взяти в заручники. Але навіть в цій курйозної ситуації Ллойд і Керолайн продовжували сперечатися і Гас вирішив, що краще цю парочку помирити.

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