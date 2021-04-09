Как облегчить беременность: 12 лайфхаков с фото и видео
Узнайте, как сделать самое прекрасное время в жизни девушки еще веселее и легче
Ожидание появления ребенка – самый радостный, волнительный и уникальный период в жизни каждой женщины. Но и сопряженный с некоторыми трудностями, переживаниями и дискомфортом. Как облегчить жизнь будущей мамочке, что полезного сделать в этот период, как веселее провести время? На что обратить внимание, как переделать одежду и обувь, какие ноу-хау внедрить в окружающее пространство, пока вы ждете встречи с малышом? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в наших лайфхаках.
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- Лайфхак 1. Все по списку
Не забывайте, что для беременной мир вокруг преображается, и все течет по-своему. Отправляясь в магазин, вы рискуете в порыве материнской заботы спустить все деньги на покупку совершенно не нужных вещей. А потому важно составить список и четко его придерживаться.
- Лайфхак 2. Дайте джинсам отсрочку
Джинсы – одна из первых одежек, которая сигналит о растущем животе. Но можно немножко продлить срок их службы очень простым лайфхаком. Вам понадобится обыкновенная резинка для волос. Зацепите ее за пуговицу джинсов, проденьте через петлю и снова верните на пуговицу. А область змейки прикройте сверху длинной футболкой.
- Лайфхак 3. Как влезть в любимую одежду
Понятно, что с увеличением срока беременности практически вся одежда становится тесной, особенно на животе. Но можно и не покупать обновки, тем более, что они пригодятся вам всего на 2-3 месяца. Из обыкновенной майки можно сделать летний наряд, разрезав по бокам и добавив кружев и оборочек.
- Лайфхак 4. Наряд 5 в 1
Польза от такого занятия очевидна: во-первых, из двух старых одежек вы получаете одну обновленную. Плюс в том, что можно не избавляться от вещей, зато любимая одежда опять при деле и на теле. Опять же экономия, потому что не нужно ничего покупать. И к тому же занятие творчеством и рукоделием особенно благоприятно в такой период для будущей мамы.
- Лайфхак 5. Покупать одежду придется
И снова совет касается одежды. Без обновок не обойтись, хотя бы даже не поздних сроках. Однако тут тоже можно сэкономить. Выбирайте модели оверзсайз. Их вы запросто сможете носить и после родов и при этом выглядеть мило, элегантно и привлекательно.
- Лайфхак 6. Как облегчить зуд
Если последние месяцы беременности приходятся на сезон колготок, какими бы просторными они ни были, многие девушки начинают испытывать зуд на животе. Коже приходится быстро растягиваться, она становится особо чувствительной и реагирует на каждый лишний бугорок. Есть простое решение: выверните колготы наизнанку, и тогда все мучающие вас швы уйдут наружу.
- Лайфхак 7. Подберите средство от растяжек
Свойство кожи, как и сами животики, у всех разные. Но чаще всего кожа по мере роста плода неизменно растягивается. Чтобы как-то скрасить этот процесс, лучше перестраховаться и регулярно наносить средство от растяжек на живот, грудь, а также бедра и попу еще до того, как они начнут заметно округляться. Кому-то помогает обычный крем, кому-то – сок алоэ, кому-то – растительное масло, тут выбор за вами.
- Лайфхак 8. Живой календарик
Прикольная идея для селфи сделать календарь ожидания прямо на своем животе. Возьмите однотонную футболку, маркером нанесите цифры календаря, а затем липучкой отмечайте каждый день, который приближает вас к заветной встрече.
- Лайфхак 9. Удобная обувь
Чтобы специально не покупать кроссовки на липучках, на время беременности можно переделать застежку в удобной обуви, втянув вместо шнурка резинку. Теперь не придется каждый раз долго шнуровать, а обуваясь помогайте себе длинной ложкой для обуви.
- Лайфхак 10. Как облегчить отечность
Для профилактики отечности возьмите себе за правило регулярно давать отдых ногам и поднимать их выше тела. Можно подкладывать удобную подушку под ноги, а можно просто забрасывать их на спинку дивана.
- Лайфхак 11. Как бороться с запахами
Беременные очень сильно чувствуют запахи, большинство из которых просто раздражают. Чтобы решить проблему, держите под рукой (или на шее) флакончик с ароматом цитруса. Он отлично перебивает нежелательные ароматы и спасает от приступов тошноты.
- Лайфхак 12. Регулярно делайте фото для коллажа беременности
Поверьте, вам будет интересно и полезно сравнивать свои фотографии по мере роста животика. А уж как потом будет интересно вашему ребенку смотреть на себя "до" момента появления на свет! Так что не ленитесь искать и придумывать новые идеи для таких коллажей.
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