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Как облегчить беременность: 12 лайфхаков с фото и видео

Сегодня, 15:33

Узнайте, как сделать самое прекрасное время в жизни девушки еще веселее и легче

Ожидание появления ребенка – самый радостный, волнительный и уникальный период в жизни каждой женщины. Но и сопряженный с некоторыми трудностями, переживаниями и дискомфортом. Как облегчить жизнь будущей мамочке, что полезного сделать в этот период, как веселее провести время? На что обратить внимание, как переделать одежду и обувь, какие ноу-хау внедрить в окружающее пространство, пока вы ждете встречи с малышом? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в наших лайфхаках.

А еще не забывайте радовать родных и близких людей, делать приятные сюрпризы, поднимать им настроение. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

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  • Лайфхак 1. Все по списку

Лайфхаки для беременных
Лайфхаки для беременных
Фото: скриншот из YouTube/Пик-а-трик

Не забывайте, что для беременной мир вокруг преображается, и все течет по-своему. Отправляясь в магазин, вы рискуете в порыве материнской заботы спустить все деньги на покупку совершенно не нужных вещей. А потому важно составить список и четко его придерживаться.

  • Лайфхак 2. Дайте джинсам отсрочку

Лайфхаки для беременных
Лайфхаки для беременных
Фото: Pinterest

Джинсы – одна из первых одежек, которая сигналит о растущем животе. Но можно немножко продлить срок их службы очень простым лайфхаком. Вам понадобится обыкновенная резинка для волос. Зацепите ее за пуговицу джинсов, проденьте через петлю и снова верните на пуговицу. А область змейки прикройте сверху длинной футболкой.

  • Лайфхак 3. Как влезть в любимую одежду

Лайфхаки для беременных
Лайфхаки для беременных
Фото: Pinterest

Понятно, что с увеличением срока беременности практически вся одежда становится тесной, особенно на животе. Но можно и не покупать обновки, тем более, что они пригодятся вам всего на 2-3 месяца. Из обыкновенной майки можно сделать летний наряд, разрезав по бокам и добавив кружев и оборочек.

  • Лайфхак 4. Наряд 5 в 1

Лайфхаки для беременных
Лайфхаки для беременных
Фото: Pinterest

Польза от такого занятия очевидна: во-первых, из двух старых одежек вы получаете одну обновленную. Плюс в том, что можно не избавляться от вещей, зато любимая одежда опять при деле и на теле. Опять же экономия, потому что не нужно ничего покупать. И к тому же занятие творчеством и рукоделием особенно благоприятно в такой период для будущей мамы.

  • Лайфхак 5. Покупать одежду придется

Лайфхаки для беременных
Лайфхаки для беременных
Фото: Pinterest

И снова совет касается одежды. Без обновок не обойтись, хотя бы даже не поздних сроках. Однако тут тоже можно сэкономить. Выбирайте модели оверзсайз. Их вы запросто сможете носить и после родов и при этом выглядеть мило, элегантно и привлекательно.

  • Лайфхак 6. Как облегчить зуд

Лайфхаки для беременных
Лайфхаки для беременных
Фото: Pinterest

Если последние месяцы беременности приходятся на сезон колготок, какими бы просторными они ни были, многие девушки начинают испытывать зуд на животе. Коже приходится быстро растягиваться, она становится особо чувствительной и реагирует на каждый лишний бугорок. Есть простое решение: выверните колготы наизнанку, и тогда все мучающие вас швы уйдут наружу.

  • Лайфхак 7. Подберите средство от растяжек

Лайфхаки для беременных
Лайфхаки для беременных
Фото: скриншот из YouTube/Пик-а-трик

Свойство кожи, как и сами животики, у всех разные. Но чаще всего кожа по мере роста плода неизменно растягивается. Чтобы как-то скрасить этот процесс, лучше перестраховаться и регулярно наносить средство от растяжек на живот, грудь, а также бедра и попу еще до того, как они начнут заметно округляться. Кому-то помогает обычный крем, кому-то – сок алоэ, кому-то – растительное масло, тут выбор за вами.

  • Лайфхак 8. Живой календарик

Лайфхаки для беременных
Лайфхаки для беременных
Фото: скриншот из YouTube/Пик-а-трик

Прикольная идея для селфи сделать календарь ожидания прямо на своем животе. Возьмите однотонную футболку, маркером нанесите цифры календаря, а затем липучкой отмечайте каждый день, который приближает вас к заветной встрече.

  • Лайфхак 9. Удобная обувь

Лайфхаки для беременных
Лайфхаки для беременных
Фото: скриншот из YouTube/Пик-а-трик

Чтобы специально не покупать кроссовки на липучках, на время беременности можно переделать застежку в удобной обуви, втянув вместо шнурка резинку. Теперь не придется каждый раз долго шнуровать, а обуваясь помогайте себе длинной ложкой для обуви.

  • Лайфхак 10. Как облегчить отечность

Лайфхаки для беременных
Лайфхаки для беременных
Фото: скриншот из YouTube/Пик-а-трик

Для профилактики отечности возьмите себе за правило регулярно давать отдых ногам и поднимать их выше тела. Можно подкладывать удобную подушку под ноги, а можно просто забрасывать их на спинку дивана.

  • Лайфхак 11. Как бороться с запахами

Лайфхаки для беременных
Лайфхаки для беременных
Фото: скриншот из YouTube/Пик-а-трик

Беременные очень сильно чувствуют запахи, большинство из которых просто раздражают. Чтобы решить проблему, держите под рукой (или на шее) флакончик с ароматом цитруса. Он отлично перебивает нежелательные ароматы и спасает от приступов тошноты.

  • Лайфхак 12. Регулярно делайте фото для коллажа беременности

Лайфхаки для беременных
Лайфхаки для беременных
Фото: скриншот из YouTube/Пик-а-трик

Поверьте, вам будет интересно и полезно сравнивать свои фотографии по мере роста животика. А уж как потом будет интересно вашему ребенку смотреть на себя "до" момента появления на свет! Так что не ленитесь искать и придумывать новые идеи для таких коллажей.

Смотрите прикольные и полезные лайфхаки для беременных:

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