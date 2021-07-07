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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Что важно знать женщинам, планирующим стать мамой после 40 лет – советы гинеколога

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
7 июля, 14:05
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Женщинам, которые планируют поздние роды, нужно сначала исследовать здоровье, общее соматическое, чтобы не было тяжелых хронических болезней
Как стать мамой в 50 лет - личный опыт украинки
Как стать мамой в 50 лет - личный опыт украинки / Фото: скриншот

8 лет назад Алла Пугачева ошеломила новостью – в 64 года она стала мамой. Двойняшек родила суррогатная мать. Свои яйцеклетки певица заморозила еще, когда ей было 46 лет. Первенец Джанет Джексон появился на свет в 50. Прибегала ли к процедурам эко, певица не комментирует. В 50 стала мамой и известная модель Наоми Кэмпбелл, но подробностей звезда тоже не раскрывает. Как живется молодым мамочкам, которым далеко за 40 лет и как решиться рожать в этом возрасте – далее в материале.

Что важно знать женщинам, которые планируют рожать после 40 лет

По словам акушера-гинеколога Вячеслава Каминского, женщинам, которые планируют поздние роды, нужно сначала исследовать здоровье, общее соматическое, чтобы не было тяжелых хронических болезней. Ведь они уменьшают вероятность зачатия, беременности, вынашивания и рождения здорового ребенка.

И еще немаловажный факт, напоминают медики, с возрастом у женщин уменьшается резерв яйцеклеток. Поэтому возрастают риски хромосомных аномалий. Чтобы предупредить генетические поломки, специалисты настоятельно советуют заблаговременно сдавать специальные анализы.

В Сети оценили талант сына Пугачевой
В Сети оценили талант сына Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Главный специалист по акушерству и гинекологии Национальной академии медицинских наук Юлия Давыдова рекомендует пройти женщинам инвазионное исследования, которое заключается в том, что берется образец ткани или плацентарной или пуповинной крови для того, чтобы определиться по крайней мере три тяжелых патологии.

А вот тем, кому резерв организма не позволяет родить самостоятельно, врачи советуют обратиться к репродуктологам. В специализированных клиниках морозят свои и донорские яйцеклетки. Стоимость такой криопроцедуры от 35 тысяч гривен. Ждать своего часа замороженные яйцеклетки могут десятилетиями.

И это никаким образом не влияет на вынашивание. На него влияет общий соматический статус женщину, уверяет акушер-гинеколог и репродуктолог Вероника Уланова.

Как стать мамой после 40 лет – личный опыт украинок

Четыре дня назад мамой стала Елена. Ей 44, старшей дочери 23. Родить во второй раз мечтала давно – не получалось, но вера и внимательное отношение к здоровью помогли. По словам женщины, важно осознанно пройти все обследования.

Свое материнство на потом отложила и киевлянка Ольга. Все время до рождения сына работала, изучала мир. Первенец появился, когда ей было 43 года. За несколько месяцев – Оле исполняется 50 лет. Путь материнства, признается женщина, непростой и нужно иметь очень хороший финансовый тыл, чтобы в момент, когда у вас нет поддержки других людей, у вас была финансовая возможность эту поддержку получить в наемной рабочей силе.

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Послеродовой стресс, гормональные возрастные качели, финансовые вопросы – все имеет значение. Поэтому рождение ребенка должно быть очень желанным и очень ответственным.

Киевлянка Татьяна стала мамой двойни в 50 лет и говорит, что у нее открылось дыхание на повторную жизнь и молодость. К беременности, говорит, готовилась заранее: последние 2 года плавала, чистила печень, пила витамины, отжималась от пола, приседала, качала мышцы живота.

Увеличивает шансы родить позитивный настрой и конечно вера, что все будет хорошо. Даже когда врачи бессильны, природа может подсказать, что все возможно.

Ранее мы выяснили, какие болезни могут испортить отпуск и как их избежать.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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