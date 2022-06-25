Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Отступление из Северодонецка 👊 Литва против Кремля ☠ Наступление на Киев? Работа во время войны Работа во время войны

Костюмы на лето

Что с Путиным

Аллергия на солнце

Самогон: польза, рецепт

Украинцы в Канаде

I love Ukraine
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Смотрите: гей рекламирует косметику YSL (фото)

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 июня, 18:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Так в люксовом бренде хотят привлечь внимание поколения Z к бьюти-продуктам. Читайте подробности о новом инклюзивном проекте и смотрите фото Троя Сивана для YSL
Австралийский певец стал амбассадором линии декоративной косметики YSL
Австралийский певец стал амбассадором линии декоративной косметики YSL / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/yslbeauty/

YSL Beauty назвали нового амбассадора. Неожиданно, им стал 27-летний австралийский певец Трой Сиван. Открытый гомосексуал будет рекламировать декоративную косметику бренда, особое внимание уделив коллекции Nu и тинту для губ, век и скул Nu Lip & Cheek Balmy Tint. Так бренд пытается привлечь внимание поколения Z к своей косметической линии.

Трой Сиван в рекламе YSL Beauty
Трой Сиван в рекламе YSL Beauty / Фото: instagram.com/yslbeauty/

Реклама

Суть проекта – бросить вызов традиционным стандартам красоты, воплощая идеалы смелости.

Я был поклонником YSL Beauty в течение многих лет, и я в восторге от того, что присоединился к такому культовому бренду, который вдохновляет на невероятные преимущества, общность и отношение,

— рассказал Сиван.

Реклама

Продукты YSL Beauty предназначены для тех, кто имеет или хочет проявить свою уникальную индивидуальность, и для меня большая честь быть частью этого повествования.

Трой Сиван в рекламе YSL Beauty
Трой Сиван в рекламе YSL Beauty / Фото: instagram.com/yslbeauty/

Вам стоит знать мифы о геях, которые до сих пор живы в обществе.

Реклама

Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет зумеров

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Опрос
Цитата дня

Наш сын хочет быть солдатом

Цитата на segodnya.ua
Елена Зеленская Первая леди Украины
Читать интервью
Instagram недели
Аккаунт про супергероев современности — ВСУ
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на льняные костюмы
Обновляем летний гардероб
Дополняем босоножками

Дополняем босоножками

Стилизируем с кроссовками

Стилизируем с кроссовками

Сочетаем с сандалиями

Сочетаем с сандалиями

Купить украинское🇺🇦
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как помочь животным в 30-граднусную жару
Лайфхак недели
Советы ветеринара

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять