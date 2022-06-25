Смотрите: гей рекламирует косметику YSL (фото)

Так в люксовом бренде хотят привлечь внимание поколения Z к бьюти-продуктам. Читайте подробности о новом инклюзивном проекте и смотрите фото Троя Сивана для YSL

Австралийский певец стал амбассадором линии декоративной косметики YSL / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/yslbeauty/

YSL Beauty назвали нового амбассадора. Неожиданно, им стал 27-летний австралийский певец Трой Сиван. Открытый гомосексуал будет рекламировать декоративную косметику бренда, особое внимание уделив коллекции Nu и тинту для губ, век и скул Nu Lip & Cheek Balmy Tint. Так бренд пытается привлечь внимание поколения Z к своей косметической линии.

Трой Сиван в рекламе YSL Beauty / Фото: instagram.com/yslbeauty/

Реклама

Суть проекта – бросить вызов традиционным стандартам красоты, воплощая идеалы смелости.

Я был поклонником YSL Beauty в течение многих лет, и я в восторге от того, что присоединился к такому культовому бренду, который вдохновляет на невероятные преимущества, общность и отношение,

— рассказал Сиван.

Реклама

Продукты YSL Beauty предназначены для тех, кто имеет или хочет проявить свою уникальную индивидуальность, и для меня большая честь быть частью этого повествования.

Трой Сиван в рекламе YSL Beauty / Фото: instagram.com/yslbeauty/

Вам стоит знать мифы о геях, которые до сих пор живы в обществе.