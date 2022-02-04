Гороскоп на неделю 7 – 13 февраля для всех знаков Зодиака

Весы могут ссориться с родственниками, а Рыбы проверят дружбу сексом – что написано в астрологическом прогнозе на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю

По мнению астрологов, неделя 7 – 13 февраля будет ровной и спокойной в эмоциональном плане. Гороскоп, рассчитанный на эту неделю, показывает, что только первые два дня – 7 и 8 февраля – могут быть эмоционально нестабильными из-за очередной точной фазы Луны – Первой четверти (она приходится на вторник).

В остальном неделя будет хорошей – люди, в основном сейчас доброжелательны по отношению друг к другу. Стрессов и форс-мажоров ожидается по минимуму или вообще не будет. Из минусов – возрастает вероятность простуд, могут обостриться хронические болезни. Но тут все индивидуально и зависит от конкретного знака.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Недельный гороскоп для Овна: неделя у вас впереди отличная. Пожалуй, лучшая в феврале. Поэтому можете строить планы и даже немного рискнуть, ради достижения целей. У вас все получится – дела, касающиеся карьеры, которых сейчас особенно много. Все, что касается финансов, заработков – вас видимо ждет большая покупка в середине недели. Есть некоторое замедление, охлаждение в личном плане. В семье могут быть небольшие конфликты, особенно ближе к выходным. Но ничего серьезного – быстро вспыхнули, быстро погасли. Это сигнал, что вам надо больше времени проводить с близкими.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Недельный гороскоп для Тельца: начнете неделю в легком унынии, которое под влиянием обстоятельств быстро рассеется. Произойдет много небольших, но приятных событий: неожиданные встречи и знакомства, на работе вас будут хвалить. В любовных делах неделя будет яркой, выдающейся. Вы сейчас будете часто думать о будущем, строить планы. Все, что вы сейчас планируете, реально. Некая влиятельная персона вам симпатизирует и готова оказать поддержку.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Недельный гороскоп для Близнецов: главная проблема, которая может путать все карты – состояние здоровья. Но из седла неважное самочувствие вас точно не выбьет. Будете решать свои вопросы и глотать таблетки на ходу. В таком режиме легче обычного приходит усталость, не остается сил, чтобы отдохнуть, провести время с друзьями. Но у вас какое-то важное дело, которое нельзя бросить: оно связано с деньгами, недвижимостью и какой-то тайной. Останавливаться действительно нельзя, но не оставляйте без внимания состояния здоровья и по возможности не запускайте его.

Рак (22 июня – 22 июля)

Недельный гороскоп для Рака: вокруг так много соблазнов, но вам нельзя поддаваться лени и праздности. У вас есть несколько дел, которые необходимо довести до конца, даже если они кажутся скучными или слишком сложными. Вам на помощь может прийти близкий человек или друг, которому вы полностью доверяете. Вы сейчас легко выходите из себя, и кто-то хочет воспользоваться этим, чтобы поставить вас в неудобное положение. Контролируйте свои эмоции и планируйте все, что надо сделать. Тогда не будет никаких потерь и проблем.

Лев (23 июля – 21 августа)

Недельный гороскоп для Льва: вам сейчас не хватает энергии. У вас много мелких дел, и вы не знаете, как все это осуществить, поэтому делаете лишь то, до чего дошли руки. Вам нужно соблюдать режим. Если вы не досыпаете, утомляетесь, то ваша трудоспособность падает. И сколько бы вы ни старались стахановскими методами добиться результата, все пойдет медленно и не особо плодотворно. Поэтому обязательно давайте себе разрядку, больше спите, не забывайте пообедать. И вообще, не слишком критикуйте себя. Тогда дела пойдут быстрее. Еще на этой неделе есть риск простуд и обострения хронических заболеваний. Самое уязвимое место – позвоночник.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Недельный гороскоп для Девы: вы в последнее время вели беззаботный образ жизни. У вас и сейчас еще куча приглашений в гости, в планах – свидание, напиться или посетить ночной клуб. Но пора браться за ум. Серьезные дела требуют пристального внимания. На этой неделе у вас возникнет противоречие между желанием и долгом. Выбор для Дев очевиден. Усилия, потраченные на решение деловых вопросов, сразу не принесут эффекта. И тем не менее, прикладывать их совершенно необходимо – чтобы избежать проблем в будущем. Неделя чревата простудами, берегите бронхи и легкие – сейчас это ваше самое уязвимое место.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Недельный гороскоп для Весов: у вас может быть одна или несколько семейных встрясок. С близким человеком – вероятно, это ваш родственник или партнер по браку – вы не в состоянии договориться по значимому вопросу. Можете ссориться, раздражаться. Это ваше состояние отражается на работе. Вы не сможете разграничить свою жизнь на офис и все остальное. Личные недоразумения нужно в любом случае решить, иначе вскоре они приведут к проблемам с карьерой, деньгами, реализацией планов. Чтобы это сделать, нужно проявить терпение и в чем-то уступить.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Недельный гороскоп для Скорпиона: вам сейчас очень хочется оставаться дома, наслаждаться уютом. Но все время приходится ездить, суетиться, встречаться с большим количеством людей. К тому же будет много дел. Вы регулярно будете ощущать нехватку времени, не раз можете опаздывать на важные встречи. Еще может ощущаться нехватка средств, но во второй половине недели видимо получится неплохо заработать. Стоит положиться на друзей. Они поддержат и помогут справиться с большими нагрузками. На этой неделе у вас видимо будут краткие поездки, может быть – командировки.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Недельный гороскоп для Стрельца: у вас очень хорошая неделя. Во-первых, будет много интересных знакомств. Судьба сводит вас с необычными людьми – вероятно не из вашего круга. Общаясь с ними, вы расширяете горизонты. От новых знакомых вы получите важную информацию, которая поможет в бизнесе и карьере. На этой неделе наверняка произойдут дорогие покупки. Или же вы получите подарок. Еще вариант, сами сделаете дорогой подарок человеку, которого любите.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Недельный гороскоп для Козерога: всю неделю будете слышать комплименты в свой адрес. Вам будут говорить, что вы умный, красивый, интересный человек. Даже если вы считаете, что просто столкнулись с лестью, подобные слова все равно повысят самооценку. А человек, уверенный в себе, обычно легко и просто добивается поставленных целей. Поэтому неделя окажется плодотворной. К тому же вам предстоит общаться с необычными, интересными вам людьми. Деловые вопросы могут переплестись с любовными отношениями. Вам надо обдумать свои личные финансы. Денег у вас сейчас больше обычного, но вы совершенно их не тратите. Рекомендуем считать необходимые траты инвестициями в свой имидж, гардероб и домашний комфорт. То есть, вы не потакаете своим слабостям. Вы вкладываете деньги в свой личностный рост.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Недельный гороскоп для Водолея: дела у вас идут без проблем. Вы многое успеваете сделать каждый день – у вас много встреч, перед вами целый ряд возможностей, и вы ни от одной не отказываетесь. Иногда вы не успеваете отдохнуть, может быть, спите меньше обычного. Вас подстегивают какие-то внутренние страхи и переживания. Возможно, вы боитесь потерять работу. Или же вы не уверены в том, что близким людям стоит доверять. Все это вероятно основывается не на реальных фактах, а на прошлом неудачном опыте. Ваши опасения вероятно напрасны. Но поскольку они прекрасно вас стимулируют, можете и дальше оставаться в их плену. Но учтите, переутомление сейчас – ваш главный враг. Вам надо научиться ненадолго расслабляться и больше отдыхать.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Недельный гороскоп для Рыб: вам больше всего сейчас нужна компания. Потому что наедине с самим собой у вас все время портится настроение, в голову лезут пессимистические мысли, даже может быть страхи. Но если вы в компании друзей, то от всех этих переживаний не остается и следа. К тому же грань между близкой дружбой и любовью чрезвычайно тонка. На предстоящей неделе вы наверняка проверите верность утверждения о том, что сексом дружбу не испортишь.

Читайте также:

Лунный гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для всех знаков Зодиака

Гороскоп на февраль 2022 для всех знаков Зодиака – графики активности для каждого знака