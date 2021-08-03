Тринчер и Варварук показали зажигательные танцы в новом ролике от Эпицентр

Спеть веселую песню о школе и повторить динамичный танец – новый тренд от компании "Эпицентр К"

Пользователи TikTok одержимы новым трендом – #ШикиШкола. Его суть заключается в том, чтобы спеть веселую песню о школе и повторить динамичный танец. Тренд придумала компания "Эпицентр К", чтобы внести немного школьного фана во время летних каникул и вдохновить всех к новому школьному сезону.

Главными звездами челленджа и героями нового рекламного ролика стали певица и актриса Анна Тринчер, блогер Дима Варварук, тиктокерка Настя Захандревич. Тренд активно распространяется в сети ТикТок, его уже подхватили эпатажный блогер Олег Машуковский, Саша Хава, Алекса и Андрей Splash и все те, кто хочет стать популярным в этой соцсети. Кстати, песню, которая уже стала любимой среди пользователей TikTok, написала и исполнила известная украинская певица и автор песен Джерри Гейл.

"С каждым годом популярность TikTok в Украине растет. На сегодня 8,5 миллиона украинцев используют соцсеть, чтобы получить свою ежедневную дозу развлечений. Опираясь на очевидный маркетинговый тренд, мы не смогли не попробовать его на собственных коммуникациях. Песня с зажигательным танцем о школе прекрасно легла в основу нашей коммуникации о скидках до -50% на товары к новому учебному сезону. Мы полагались на фан и творчество. За два дня уже миллион охваченной аудитории в соцсетях", – рассказывает Chief Marketing Officer Epicentr K Ирина Шинкаренко.

В "Эпицентре" рассказали, что, присоединившись к челленджу в TikTok, есть возможность выиграть поездку в тиктокерский дом WhyNot House, затусить с известными блогерами-миллионниками и снять крутые видео собственных соцсетей.