Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как вкусно заквасить капусту: ТОП-5 способов

Сегодня, 14:10

Рецепты квашеной капусты – классический, быстрый, с клюквой и яблоками

Квашеная капуста, ферментированный продукт, очень полезна для здоровья. В ней есть пробиотики – живые микроорганизмы, которые играют важную роль в работе кишечника. Они вырабатывают витамины, аминокислоты, формируют здоровый кишечный иммунитет и предотвращают аллергию, колебания веса, склонность к диабету второго типа и поддерживают здоровый уровень холестерина. Квашеная капуста содержит всего 19 ккал на 100 г. Диетологи рекомендуют употреблять не более 200 г этого продукта в день. Вы можете купить квашеную капусту в магазине, но самая вкусная – та, что приготовлена своими руками.

Квашеная капуста в банке

Капуста квашеная: рецепт
Капуста квашеная: рецепт
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 кг капусты
  • 2 моркови
  • 1 л воды
  • 2 ст. л. крупной соли
  • 1 ст. л. сахара

Способ приготовления:

  1. Снимаем два верхних листа с кочана, выбрасываем их. Капусту тонко шинкуем острым ножом либо используем специальную терку-шинковку.
  2. Нашинкованную капусту выкладываем в таз, чтобы было удобнее перемешивать и мять ее.
  3. Морковь моем, очищаем и натираем на крупной терке или на терке для корейской моркови.
  4. Капусту с морковью хорошо переминаем руками и очень плотно утрамбовываем в большую банку. Капуста должна вся поместиться, если нет – мало помяли ее.
  5. Теперь приготовим рассол. В один литр холодной кипяченой воды добавляем две столовые ложки соли, перемешиваем до растворения соли и заливаем полученным рассолом
  6. Банку с капустой ставим в глубокую тарелку, так как вовремя квашения будет обильно вытекать лишний рассол. Сверху просто прикрываем крышкой или накрываем кусочком марли. Оставляем капусту в тепле на два дня. Периодически (один-два раза в день) нужно протыкать вилкой и выпускать из капусты пузырьки газов.
  7. Затем весь рассол сливаем в кастрюлю. Добавляем одну ложку с горкой сахара, перемешиваем до растворения и снова заливаем рассолом капусту.
  8. Закупориваем капусту крышкой и убираем еще на один день в холодильник. Процесс брожения остановлен, капусте нужно настояться и отдохнуть.

Читайте также:
Почему корнеплоды полезны и необходимы в нашем рационе

Квашеная капуста с яблоками

Квашеная капуста в рассоле
Квашеная капуста в рассоле
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 кг капусты
  • 2 шт. моркови
  • 250 г клюквы
  • 3-5 яблок

Для рассола:

  • 1 л воды
  • 1 стакан растительного масла
  • 1 стакан сахара
  • 3/4 стакана уксуса
  • 2 ст. л. соли
  • 1 головка чеснока

Способ приготовления:

  1. Приготовить рассол – смешать все ингредиенты, нарезанный чеснок, довести до кипения и кипятить 2-3 минуты.
  2. Нашинковать капусту, натереть морковь. Уложить слоями в емкость капусту, морковь, клюкву, яблоки, снова капусту и т.д.
  3. Залить капусту рассолом, положить гнет. Через 2 дня капуста будет готова.

Читайте также:
Как согреться зимним утром: ТОП-5 завтраков

Квашеная капуста: классический рецепт

Квашеная капуста на зиму
Квашеная капуста на зиму
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг капусты
  • 25 г соли
  • 200 г моркови
  • Тмин – по желанию
  • Лавровый лист – по желанию
  • Черный перец горошком – по желанию

Способ приготовления:

  1. С капусты снять несколько первых листьев. Нашинковать ее тонко.
  2. Морковь очистить от кожуры и крупно натереть.
  3. Поместить все в большую миску и присыпать солью. Перетирать ничего не нужно, только немного помешать.
  4. Переложить в большую емкость и деревянной толкушкой утрамбовать плотно. Работать нужно до тех пор, пока капуста не пустит сок. Накрыть тарелкой или деревянным диском и сверху установить груз.
  5. Оставить для брожения на кухне. Каждые два дня нужно открывать салат и протыкать его деревянной палкой. Это нужно для того, чтобы выходил газ.
  6. Брожение займет около недели. Переложить готовую капусту в банку и убрать в холодильник.

Читайте также:
Сочные и сытные шведские фрикадельки: готовим в мультиварке

Квашеная капуста: рецепт с клюквой

Квашеная капуста в собственном соку
Квашеная капуста в собственном соку
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Капуста – 3 кг
  • Морковь – 100 г
  • Клюква – 100 г
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль – 75 г
  • Семена укропа – 10 г
  • Лавровый лист – 6-8 шт.
  • Молотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Для приготовления квашеной капусты с клюквой с кочанов снимите верхние листья: они не понадобятся. Разрежьте капусту на половинки и, удалив кочерыжки, тонко нашинкуйте.
  2. Морковь тщательно вымойте щеткой, затем очистите и натрите на крупной или средней терке. Клюкву вымойте, переберите и обсушите, разложив на бумажных полотенцах.
  3. Подготовленные капусту и морковь поместите в большую миску. Посыпьте сахаром, солью, семенами укропа и молотым перцем по вкусу. Тщательно перетрите руками, чтобы выделился сок.
  4. На дно большой кастрюли емкостью не менее 10 л положите пару лавровых листьев. Затем слоями уложите капусту с морковью, перемежая клюквой и оставшимися лавровыми листочками.
  5. Утрамбуйте капусту так, чтобы она дала как можно больше сока. Накройте крышкой или деревянным кружком, сверху поместите тяжелый гнет. Оставьте в теплом месте на 2-3 дня.
  6. Через указанное время на поверхности капусты должна появиться пена. Снимите гнет и крышку (деревянный кружок), сделайте в капусте несколько проколов длинным черенком деревянной ложки и оставьте еще на 1 день.
  7. Готовую квашеную капусту с клюквой распределите по чистым банкам, слегка утрамбовывая. Закройте обычными пластиковыми крышками и уберите для хранения в прохладное место.

Капуста квашеная

Квашеная капуста
Квашеная капуста
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 1 кг
  • Морковь – 1-3 шт.
  • Чеснок (по желанию) – 3-4 зубчика

Для заливки:

  • Сахар-песок – 0,5 стакана
  • Соль крупного помола – 1 ст. ложка
  • Вода – 500 мл
  • Перец черный – 4-5 шт.
  • Перец душистый – 3-4 шт.
  • Масло растительное – 0,5 стакана
  • Уксус столовый 9% – 10 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Капусту нарезать тонкой, длинной соломкой. Морковь очистить, помыть, натереть на крупной терке.
  2. Чеснок очистить, пропустить через пресс. Смешать в миске все овощи.
  3. В кастрюлю налить воду, вскипятить. Всыпать сахарный песок, соль, специи, налить масло и уксус. Перемешать. Кипятить 1 минуту.
  4. Горячую заливку вылить в капусту. Сверху капусту накрыть перевернутой тарелкой большого диаметра, на которую поставить груз. Оставить настаиваться при комнатной температуре.
  5. Через 4-5 часов быстрая квашеная капуста будет готова.
  6. Готовую квашеную капусту быстрого приготовления переложить в банки, накрыть капроновыми крышками и хранить в холодильнике.

Здесь найдете узнайте, как приготовить домашнюю шаурму дома.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что приготовить на ужин без мяса: ТОП-7 рецептов 3 рецепта всемирно известных пирогов Вы неправильно готовите рис - 7 главных ошибок Как выбрать качественное мясо - 6 главных правил Что покупать на рынке в январе
рецепты капуста заготовки квашеная капуста
Реклама

Новости партнеров

Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените

Популярные статьи

Сегодня, 14:32Звездно

Ему бы исполнилось 83. Каким был Владимир Высоцкий

Сегодня, 14:10Вкусно

Как вкусно заквасить капусту: ТОП-5 способов

Сегодня, 13:32Звездно

История любви Владимира Зеленского с супругой Еленой

Сегодня, 12:36Вкусно

Что приготовить на ужин без мяса: ТОП-7 рецептов

Сегодня, 12:14Events

Поздравления с Днем Татьяны: яркие открытки и красивые пожелания

Сегодня, 10:42Events

Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

Сегодня, 09:55Фаново

День студента: история праздника, когда отмечают в Украине

Сегодня, 08:40Фаново

Поздравления с Днем студента: стихи, проза, прикольные картинки

Сегодня, 08:13Фаново

Татьянин день-2021: дата, история, традиции и приметы праздника

Сегодня, 06:00Events

Именины Татьяны: поздравления с днем ангела, открытки, картинки и стихи

Сегодня, 05:21Психо

Гороскоп на сегодня 25 января: Водолею нужно избавиться от внутреннего нытика, а у Рыб появится энергия

Сегодня, 04:10Events

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

23 январяЗвездно

"Маска" сброшена, Буйвол опознан – имя звезды (видео)

23 январяВкусно

3 рецепта всемирно известных пирогов

23 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 23 января: Девы легко смогут решить любую задачу, а Весы – напортачить на работе

22 январяПсихо

Как отпраздновать день рождения дома: три главные составляющие праздника

Новости партнеров

У Насти Каменских случилось горе в семье
У Насти Каменских случилось горе в семье
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Смачний та наваристий капусняк: як приготувати апетитну страву
Смачний та наваристий капусняк: як приготувати апетитну страву
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Похудевшая Оля Цибульская топлес похвасталась упругой фигуркой
Похудевшая Оля Цибульская топлес похвасталась упругой фигуркой
СМИ назвали версию гибели звездного стилиста Александра Шевчука
СМИ назвали версию гибели звездного стилиста Александра Шевчука

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять