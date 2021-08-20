Чому болять груди і як жінкам полегшити стан

Хворобливість, налитість молочних залоз можна знизити завдяки зміні в харчуванні та відмові від шкідливих звичок. Які стани небезпечні для здоров'я жіночих грудей, чому вони болять, як знизити хворобливість при ПМС і в інших випадках – розповіла акушер-гінеколог, мамолог, гінеколог-ендокринолог, фахівець естетичної урогінекології Ірена Ярославцева.
Чому жіночі груди болять перед місячними
Дискомфорт, печіння, налитість в молочних залозах відчуває практично кожна жінка або дівчина перед початком менструації. Головна причина, чому болять груди – це гормональні зміни. Функції молочних залоз і їхній розвиток залежать від гормонів прогестерону та естрогену, які виробляються яєчниками.
Коли рівень цих гормонів зростає (після овуляції, у другій фазі циклу), груди можуть боліти за кілька днів до початку самих місячних. Після овуляції через прогестерон рідина в організмі може затримуватися, а кровоносними судинами може збільшуватися приплив крові до грудей.
Тоді молочні залози стають більш чутливими і "наповненими". Після того, як місячні закінчуються, проходить і дискомфорт. Але буває, що місячні тільки закінчилися, а груди однаково болять.
Чому ще можуть боліти жіночі груди?
Молочні залози можуть наливатися при вагітності – це одна з найбільш ранніх її ознак. Якщо жінка вже народила і годує малюка грудьми, то нерідко груди починають боліти, наливатися, ущільнюватися через початок маститу.
Тоді потрібно терміново звернутися до мамолога, особливо якщо піднялася температура. Важливо расцідити лактостаз, вміти правильно прикладати малюка до грудей, налагодити зціджування. Але якщо жінка не вагітна і не годує грудьми, то хворобливість в молочних залозах може також бути викликана:
- незручним, неправильно підібраним бюстгальтером,
- болем, який "дають" м'язи або тканини грудей, а не молочні залози,
- деякими ліками, наприклад, протизаплідними таблетками, заспокійливими, іншими гормональними препаратами (за неправильного призначення при замісній терапії тощо),
- травмами, забоями грудей,
- новоутвореннями в молочних залозах – кістами тощо.
Більшість кіст – доброякісні, проявляються вони не тільки болем, а ущільненнями й іншими симптомами.
Що робити, якщо в грудях виявили кісту
Якщо ви намацали в грудях "шишку", "вузлик", груди болять, набрякли, почервоніли, з'явилися синці, то важливо не затягувати з візитом до лікаря. Більшість кіст добре піддаються лікуванню, у половини жінок у всьому світі знаходять фіброзно-кістозні утворення в молочних залозах. Кісти часто з'являються в передменструальному періоді і зникають самі собою з настанням менопаузи.
Як правильно самообстежувати груди: пояснюємо покроково
Та за їхньої появи важливо обстежитися, щоб виключити розвиток злоякісних утворень (тобто раку). Оптимальний час для обстеження – на 8-10 день менструального циклу. Взагалі, щоб зберегти груди здоровими й красивими, важливо регулярно проводити профілактичний скринінг.
А як часто потрібно обстежувати груди?
Проводити плановий чек-ап потрібно в залежності від віку жінки й особливостей її здоров'я. Так, УЗД молочних залоз рекомендується робити всім жінкам, навіть дівчатам-підліткам не рідше 1 разу на рік.
А мамографію, причому обох грудей, потрібно починати робити з 39-річного віку до 50-років – 1 раз на 3 роки; якщо жінка старша 50-ти – то 1 раз на 2 роки. Особливо важливо не відмовлятися від регулярного обстеження грудей, якщо жінка приймає оральні контрацептиви (Їх потрібно підбирати індивідуально з лікарем).
А також якщо у родичів по жіночій лінії були онкологічні захворювання. Такі планові чек-апи допоможуть виявити онкологію на ранній стадії, відповідно – набагато швидше і легше вилікувати захворювання.
Якщо ж з грудьми все гаразд, але молочні залози регулярно болять перед місячними, то знизити дискомфорт можна за допомогою простих методів.
Як зменшити біль і "налитість" у грудях
Хворобливість і чутливість молочних залоз можна знизити, якщо:
- знизити споживання солі,
- відмовитися на цей час від чорного чаю і кави – інших продуктів, що містять кофеїн. У ньому містяться метилксантини, які сприяють неприємним відчуттят у грудях.
- Не палити, звести споживання цукру і жирів до мінімуму.
Також для здоров'я молочних залоз і профілактики раку грудей важливо загалом харчуватися своєчасно і раціонально, засинати до 23-00 і добре висипатися, не їсти продукти з консервантами, барвниками, гормонами. Не забувайте також про фізичну активність чи спорт.
Пам'ятайте, що груди "не люблять" сауни, солярії, перегрівання на сонці. Важливо мінімізувати стреси, оскільки вони знижують протипухлинний імунітет в організмі. Також подивіться відео, як можна запобігти розвитку раку молочних залоз.
Важливо! А ще жінкам потрібно регулярно контролювати рівень вітаміну D (25 (OH) і не допускати його дефіциту. Цей вітамін підтримує імунітет, який швидко реагує на порушення ділення клітин в молочних залозах.
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