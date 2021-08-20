Чому болять груди і як жінкам полегшити стан

Жіночі груди можуть боліти від незручного бюстгальтера, при ПМС чи утворилася кіста. Коли бити на сполох і як знизити хворобливість грудей – поради мамолога

Часто у жінок болить груди через тісного бюстгальтера, деяких ліків, а не тільки при ПМС / Фото: freepik.com

Хворобливість, налитість молочних залоз можна знизити завдяки зміні в харчуванні та відмові від шкідливих звичок. Які стани небезпечні для здоров'я жіночих грудей, чому вони болять, як знизити хворобливість при ПМС і в інших випадках – розповіла акушер-гінеколог, мамолог, гінеколог-ендокринолог, фахівець естетичної урогінекології Ірена Ярославцева.

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Ірена Ярославцева / Фото: пресслужба

Чому жіночі груди болять перед місячними

Дискомфорт, печіння, налитість в молочних залозах відчуває практично кожна жінка або дівчина перед початком менструації. Головна причина, чому болять груди – це гормональні зміни. Функції молочних залоз і їхній розвиток залежать від гормонів прогестерону та естрогену, які виробляються яєчниками.

Коли рівень цих гормонів зростає (після овуляції, у другій фазі циклу), груди можуть боліти за кілька днів до початку самих місячних. Після овуляції через прогестерон рідина в організмі може затримуватися, а кровоносними судинами може збільшуватися приплив крові до грудей.

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Тоді молочні залози стають більш чутливими і "наповненими". Після того, як місячні закінчуються, проходить і дискомфорт. Але буває, що місячні тільки закінчилися, а груди однаково болять.

Чому ще можуть боліти жіночі груди?

Молочні залози можуть наливатися при вагітності – це одна з найбільш ранніх її ознак. Якщо жінка вже народила і годує малюка грудьми, то нерідко груди починають боліти, наливатися, ущільнюватися через початок маститу.

Груди можуть боліти і на ранніх термінах вагітності, коли животик ще не видно / Фото: Unsplash

Тоді потрібно терміново звернутися до мамолога, особливо якщо піднялася температура. Важливо расцідити лактостаз, вміти правильно прикладати малюка до грудей, налагодити зціджування. Але якщо жінка не вагітна і не годує грудьми, то хворобливість в молочних залозах може також бути викликана:

незручним, неправильно підібраним бюстгальтером,

болем, який "дають" м'язи або тканини грудей, а не молочні залози,

деякими ліками, наприклад, протизаплідними таблетками, заспокійливими, іншими гормональними препаратами (за неправильного призначення при замісній терапії тощо),

травмами, забоями грудей,

новоутвореннями в молочних залозах – кістами тощо.

Більшість кіст – доброякісні, проявляються вони не тільки болем, а ущільненнями й іншими симптомами.

Що робити, якщо в грудях виявили кісту

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Якщо ви намацали в грудях "шишку", "вузлик", груди болять, набрякли, почервоніли, з'явилися синці, то важливо не затягувати з візитом до лікаря. Більшість кіст добре піддаються лікуванню, у половини жінок у всьому світі знаходять фіброзно-кістозні утворення в молочних залозах. Кісти часто з'являються в передменструальному періоді і зникають самі собою з настанням менопаузи.

Та за їхньої появи важливо обстежитися, щоб виключити розвиток злоякісних утворень (тобто раку). Оптимальний час для обстеження – на 8-10 день менструального циклу. Взагалі, щоб зберегти груди здоровими й красивими, важливо регулярно проводити профілактичний скринінг.

А як часто потрібно обстежувати груди?

Проводити плановий чек-ап потрібно в залежності від віку жінки й особливостей її здоров'я. Так, УЗД молочних залоз рекомендується робити всім жінкам, навіть дівчатам-підліткам не рідше 1 разу на рік.

А мамографію, причому обох грудей, потрібно починати робити з 39-річного віку до 50-років – 1 раз на 3 роки; якщо жінка старша 50-ти – то 1 раз на 2 роки. Особливо важливо не відмовлятися від регулярного обстеження грудей, якщо жінка приймає оральні контрацептиви (Їх потрібно підбирати індивідуально з лікарем).

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Якщо приймаєте оральні контрацептиви, то щорічно потрібно обстежити груди / Фото: freepik.com

А також якщо у родичів по жіночій лінії були онкологічні захворювання. Такі планові чек-апи допоможуть виявити онкологію на ранній стадії, відповідно – набагато швидше і легше вилікувати захворювання.

Якщо ж з грудьми все гаразд, але молочні залози регулярно болять перед місячними, то знизити дискомфорт можна за допомогою простих методів.

Як зменшити біль і "налитість" у грудях

Хворобливість і чутливість молочних залоз можна знизити, якщо:

знизити споживання солі,

відмовитися на цей час від чорного чаю і кави – інших продуктів, що містять кофеїн. У ньому містяться метилксантини, які сприяють неприємним відчуттят у грудях.

Не палити, звести споживання цукру і жирів до мінімуму.

Також для здоров'я молочних залоз і профілактики раку грудей важливо загалом харчуватися своєчасно і раціонально, засинати до 23-00 і добре висипатися, не їсти продукти з консервантами, барвниками, гормонами. Не забувайте також про фізичну активність чи спорт.

Пам'ятайте, що груди "не люблять" сауни, солярії, перегрівання на сонці. Важливо мінімізувати стреси, оскільки вони знижують протипухлинний імунітет в організмі. Також подивіться відео, як можна запобігти розвитку раку молочних залоз.

Важливо! А ще жінкам потрібно регулярно контролювати рівень вітаміну D (25 (OH) і не допускати його дефіциту. Цей вітамін підтримує імунітет, який швидко реагує на порушення ділення клітин в молочних залозах.

Також раніше ми писали, які аналізи потрібно здавати жінкам регулярно.